乾燥肌の対策は“外側ケア”が中心、意外にもサプリ利用は約1割（9.6%）【乾燥肌実態調査】

イスクラ産業株式会社

イスクラ産業株式会社（東京都中央区、代表取締役:陳志清、以下イスクラ産業）は、10代から60代以上の自社会員148名を対象に「乾燥に関するアンケート」をインターネットで実施しました（実施期間：2025年11月28日～12月7日）。

■【乾燥が気になる部位ランキング】顔・手だけじゃない全身の乾燥の実態

乾燥が気になる部位として最も多く挙がったのは「顔」「手」「脚」で、日常的に外気にさらされやすい部位が中心でした。

一方で、「唇」や「鼻・のどなどの粘膜」「腰・背中」など、化粧品だけではケアしづらい部位の乾燥を挙げる人も多く、乾燥の悩みが全身に及んでいることが分かります。

乾燥は単なる肌トラブルではなく、生活の快適さに直結する問題として捉えられている傾向が見られました。

1.乾燥が気になる部位は？

■【生活者の乾燥の悩み】約7割が「かゆみ」と回答

【図1】イスクラ産業が実施した「乾燥に関するアンケート」結果- 6割以上が「顔の乾燥」が気になると回答。- 「手の乾燥」「脚の乾燥」「唇の乾燥」も上位に。

乾燥によって気になる症状として最も多かったのは「かゆみ」で、次いで「粉吹き」「痛み・ヒリつき」「赤み」などが挙げられました。

見た目の問題だけでなく、「つらさ」「不快感」といった日常生活への影響が、乾燥対策への意識を高めている要因と考えられます。

2.乾燥によって気になることは？

■【乾燥対策の実態調査】保湿ケアが主流、注目されるサプリ利用

【図2】「乾燥による悩み」アンケート結果- 「かゆみ」に悩む人が約70%。- 「のどの渇き」や「静電気」など乾燥が体全体のコンディションに影響していることがうかがえます。

乾燥対策として最も多く行われているのは、「スキンケアでの顔の保湿」「ボディクリームなどによる体の保湿」でした。

加えて、「加湿器の使用」「水分をこまめに摂る」など、生活環境を整える工夫も多く見られます。

その中で注目すべき点として、約9％の人が乾燥対策にサプリメントを取り入れていることが分かりました。

3.乾燥対策で行っていることは？

■乾燥が気になる季節の“インナーケア”という選択肢：うるおい実感サプリ『サージクラス』

【図3】「乾燥対策で行っていること」アンケート結果- 対策はスキンケアが最多（80.8%）で外側ケアが主流。一方で、サプリを取り入れている人も約1割（9.6%）おり、内側ケアを併用する層も確認されました。

外側ケアが中心である一方、約1割がサプリを取り入れている実態を踏まえ、イスクラ産業では乾燥が気になる季節の“内側からのアプローチ”としてうるおい実感サプリ「サ-ジクラス」を提案します。

SNSで話題のサージを原料としたサプリメントです。

■サージの実1トンから僅か2～6kgしか抽出されないオイルをたっぷり配合

サージクラスは、「生命の果実」と呼ばれる 話題の“サージ”に着目し、開発されました。

脂溶性の「サージオイル」と水溶性の「サージ果汁」を7:3の絶妙なバランスで配合した「飲むオイル＆果汁」という新しいスタイルの潤い実感サプリメントです。

ビタミンC・E、βカロテン、オメガ脂肪酸など自然の恵みを豊富に含み、内側から潤いとハリをサポートします。

また、保存料、香料、着色料は一切不使用。ニオイや味のクセがないソフトカプセルで飲みやすく、忙しい毎日でも手軽に続けられます。

■こんな方におすすめ

・潤い実感がほしい

・いつまでもハリのある毎日を送りたい

・スキンケアだけでは物足りない

■オイルと果汁によるダブルアプローチ

サージオイル

サージの実1トンから、わずか2~6kgしか抽出されない非常に希少なオイルです。

ニンジンの約452倍のビタミンE、約2倍のβカロテンが含まれています(※1)。

サージ果汁

レモンの約67倍のビタミンCが含まれています(※2)。

※1 日本食品標準成分表（八訂）増補2023年および食品分析センター分析に基づき100g当たりの量で比較

※2 原料メーカー分析に基づく

サージクラス

・販売価格（税込）

1回のみお届け：4,200円

継続コース初回特別割引価格：1,980円

・内容量：90粒（約1ヶ月分）

・URL：https://iskraphage.jp/pages/about_shajikras

・販売場所：

公式オンラインショップ：https://iskraphage.jp/products/shajikras

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJ3PFDH3

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/iskraphage/shajikras/

■イスクラ産業株式会社について

イスクラ産業株式会社は、人々に健康をお届けする製薬会社です。

私たちは1960年の創業以来、ポリオワクチン、漢方薬、化粧品などをお届けしてきました。

私たちは「特徴ある素材」の力を最大限に引き出す製品づくりを大切にしています。

約30年前に出会った沙棘（サージ）の果実が持つ生命力と可能性に着目し、研究・開発を重ねてきました。そこからオイルと果汁を生かした「サージクラス」が誕生し、美容と健康に寄り添う提案を続けています。

【会社概要】

会社名：イスクラ産業株式会社

所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目10番6号

代表者：陳 志清

設立：1960年3月

URL：https://www.iskra.co.jp/

事業内容：CIS諸国・中国との医薬品、医療機器、化学品の輸出入

中成薬（中国漢方製剤）の製造、販売