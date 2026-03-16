【舞浜ビューホテル by HULIC】GWの家族のお出かけを応援！宿泊の小学生は1,000円に。6日間限定の贅沢「ゴールデンウィークディナービュッフェ」を5月1日より開催

ヒューリックホテルマネジメント株式会社ゴールデンウィークディナービュッフェ

舞浜ビューホテル by HULIC（所在地：千葉県浦安市、総支配人：鈴木裕樹、運営：ヒューリックホテルマネジメント株式会社）は、2026年5月1日（金）から5月6日（水）までのゴールデンウィーク期間中、1階「レストラン ファインテラス」にて、初夏の訪れを祝う「ゴールデンウィークディナービュッフェ」を開催いたします。

開放感あふれるアトリウムが象徴的な当ホテルでは、今年の大型連休をホテルメイドの本格料理を囲みながら家族で「美味しい思い出」をつむぐ特別な休日としてご提案します 。より多くの方にホテルの味を心ゆくまでお楽しみいただけるよう、ご宿泊の小学生のお子様には1,000円の特別優待料金をご用意いたしました。また、未就学児（6才以下）はいつでも無料でお迎えしており、小さなお子様連れのご家族も安心して本格的なビュッフェをお楽しみいただけます。連休を締めくくる5月6日は、外来のお客様もお得にお楽しみいただける「サンクスデー」を開催し、非日常のひとときをより身近にお届けいたします。

宿泊のお子様は1,000円！最終日は外来客もお得な「サンクスデー」を開催！

商品詳細はこちら :https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2026/news_d_2605_01.html舞浜ビューホテル by HULICの公式ホームページへ遷移いたします。

期間中にご宿泊の小学生（7才～12才）は、通常3,400円のところ特別優待料金「1,000円」にてご提供。さらに連休最終日の5月6日（水）は外来のお客様もお得にお楽しみいただける「サンクスデー」を開催いたします。

また、当ホテルでは未就学児（6才以下）のお子様は期間中を問わずいつでも無料でお迎えしております。ソフトドリンクバーも完備した安心の環境で、お気に入りの料理を自由に選ぶ楽しさは、お子様にとっても忘れられない記憶に。

家族の笑顔がつながり豊かな時間をつむぐひとときを、ぜひ当ホテルでお過ごしください。

【ライブキッチン】旨みを閉じ込めたローストビーフを3種のソースで

目の前で切り分けるローストビーフに、お子様も大興奮！

カービング実演で提供する「ローストビーフ」

本ビュッフェの目玉は、スタッフがお客様の目の前で一枚ずつ丁寧に切り分ける「ローストビーフ」のカービング実演です 。しっとりと柔らかな肉質を、和風・おろしポン酢・ヨーグルトの3種の個性豊かなソースでお楽しみいただけます 。

何度でもおかわりしたくなる、ライブ感あふれる美味しさをご堪能ください。

【旬の味覚】初夏の息吹を感じる美食の共演

ローストビーフ鰻のひつまぶし風鰆とタケノコのオーブン焼き

温製料理には「鰻のひつまぶし風」や、焦がしバターの香りが食欲をそそる「鰆とタケノコのオーブン焼き」、芳醇なトリュフが香る「豚肉のソテー」など、パワーチャージにぴったりの豪華メニューをラインアップ 。冷製メニューでは「生ハムとマンゴーのオードブル」や「シラスのフリッタータ」など、目にも鮮やかな初夏の旬食材がテーブルを彩ります 。

【会場】レストラン ファインテラス

会場は、11層吹き抜けのアトリウムに位置するレストラン ファインテラス。自然と調和した雰囲気の中で、お子様から大人までご一緒にお楽しみいただけます。

レストラン ファインテラス開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/164416/table/26_1_1dcd15b31d10ec0f89c12d9003f58f94.jpg?v=202603160251 ]

商品詳細はこちら :https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2026/news_d_2605_01.html舞浜ビューホテル by HULICの公式ホームページへ遷移いたします。

舞浜ビューホテル by HULIC

舞浜ビューホテル by HULICはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。428室の客室は全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しております。館内にはレストラン、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。

東京ディズニーリゾート(R)内に位置しており、東京ディズニーランド(R)や東京ディズニーシー(R)へのアクセスに大変便利です。

舞浜ビューホテル by HULIC

※表示料金はサービス料込・税金込です。

※メニューは食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合があります。

※画像はイメージです。