自転車で“脱パツパツ”が体感できる「パツパツ問題解消！座パンツ体験イベント」開催　3月26日(木)～28日(土)の期間限定オープン

株式会社千趣会

【「座パンツ」ブランドサイトURL】

https://www.bellemaison.jp/cpg/fashion/thepants/thepants_index.html

株式会社千趣会（本社：大阪市、代表取締役社長：鈴木聡、以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、働く女性の「着心地の窮屈さ」を軽減するパンツシリーズ はたら着方改革「座(THE)パンツ」（以下、座パンツ）の「パツパツ問題解消！座パンツ体験イベント」をオープンします。場所は渋谷区・北参道駅すぐの会場にて、2026年3月26日(木)から28日(土)までの3日間限定で開催し、“脱ママチャリパツパツ試着体験”を実施します。

【はたら着方改革とは】

「毎日の仕事、家事、育児。頑張るすべての働く人をもっとラクに、もっと快適にしたい」という想いから、働く人が快適に過ごせるウェアを提案しています。着心地の窮屈さを軽減する「座パンツ」や、洗濯の手間を減らす「ラクドライ」シリーズなど、動きやすさやお手入れのしやすさに配慮した商品開発を、私たちは、はたら着方改革というテーマで進めています。

【体験イベント開催の背景】

パンツ(ズボン)着用時にお腹周りや膝周りがパツパツする圧迫感や窮屈さ「パツパツ問題」を抱えている、20代～40代のお子様をもつ働く女性467名を対象に実施した自主調査（※後述）では、37.6％（約3人に1人）が「パツパツ感」を1日に3回以上感じていることが判明しました。本イベントでは、その中でも自転車の送迎時に窮屈さを感じる「ママチャリパツパツ問題」に着目し、自転車を使用した試着体験を実施します。会場内に設置した自転車に実際に跨がっていただく試着体験を通じ、ストレッチ性を誇る「座パンツ」の快適さを、よりリアルな日常シーンで体感いただけます。1日50名限定で、試着いただいた方に「座パンツ」を進呈いたします。

【イベント概要】

イベント名称 ：パツパツ問題解消！座パンツ体験イベント

開催場所 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷３丁目13-20 102

期 間 ：2026年3月26日（木）～2026年3月28日（土) （予約不要）

営業時間 ：26日13:00～18:00、27日～28日11:00～18:00

※本イベントは試着体験専用のため、会場での直接販売は行っておりません。

【調査レポート】働くママにみられる「新生活のパンツのパツパツ問題」の実態

・パンツ着用時の圧迫感や窮屈さ、いわゆる「パツパツ問題」を抱えている20代～40代のお子様をもつ働く女性の37.6％（約3人に1人）が、「パツパツ感」を1日に3回以上感じている

・パツパツ問題TOP3は、「しゃがみパツパツ問題」「ランチ後パツパツ問題」「ママチャリパツパツ問題」で あることが判明

【調査結果の詳細】

●パンツの圧迫感・突っ張り・窮屈さを感じるのは1日合計で何回くらいだと思いますか？という設問には、「1～2回」（62.3%）、「3～5回」（27.8％）、「6～10回」（3.4％）、「常に感じている（11回以上）」（6.4％）と回答し、3回以上感じている人が約3人に1人の合計37.6%となりました。

●パンツ（ズボン）を履いているとき、具体的に「膝周り」の突っ張りや窮屈さを感じる動作は何ですか？※複数回答という設問には、1位「床にあるものを拾うとき」（60.1%）、2位「靴や靴下を着脱するとき」（42.1%）、3位「下のほうにある棚や引き出しのものを出し入れするとき」（32.6%）、4位「子供の抱っこをするとき」（31.8%）と回答。これらは全てしゃがむ時に感じる窮屈さのため「しゃがみパツパツ問題」と命名しました。続いて5位「自転車を漕いでいるとき」（27.9％）と回答し、これを「ママチャリパツパツ問題」と命名しました。

一方で、●パンツ（ズボン）を履いているとき、具体的に「お腹周り」の圧迫感や窮屈さを感じる動作は何ですか？※複数回答 という設問には、1位「ランチ等食事の後」（51.7％）と回答があったため、「ランチ後パツパツ問題」と命名しました。

日常のあらゆるシーンに潜む「パツパツ問題」TOP3

上記から、多くの方が抱えている膝やお腹周りパツパツ問題の悩みTOP3を「しゃがみパツパツ問題」「ランチ後パツパツ問題」「ママチャリパツパツ問題」としました。育児と仕事を両立する女性たちの、リアルな悩みが反映されたランキングとなりました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13288/table/385_1_d1ce7b7b46a550a2d1b0508483e2c637.jpg?v=202603160251 ]

また、3月は卒入園準備や年度末業務などが重なる時期です。

調査では、残業が多いときに「パツパツ問題」が増幅したことがあると37.6%が回答しました。長時間のデスクワークや生活リズムの変化が重なることで、衣類の窮屈さを感じやすい状況がうかがえます。

【調査結果の詳細】

●お仕事について質問です。例年3月は残業が増えますか？という設問には、約4人に1人の24.2％の方が「はい」と答えました。

さらに、●残業が多くあるときなど、座る時間が長くて「パンツ（ズボン）のパツパツ問題（突っ張り感や窮屈さを感じること）」が増幅したことはありますか？という設問には、「頻繁にある」（6.6％）、「時々ある」（31.0％）と回答し、約4割が残業時のパツパツ問題を感じていることが判明しました。

【調査概要】パンツの“パツパツ問題”に関する意識調査 調査期間：2026年2月16日／調査対象：パンツ(ズボン)着用時にお腹周りや膝周りがパツパツする圧迫感や窮屈さを感じている、全国の20代～40代の有職女性467名（未就学児または小学校低学年のお子様をもつ方）／調査方法：インターネット調査（マクロミル）

【商品詳細】 シリーズ累計販売枚数56.6万枚突破※した座パンツのこだわりを解説

※2017年9月～2026年2月時点

1.ハイパーストレッチ素材なので動きやすく、しゃがんでも背中が見えにくいパターン

2.ウエストはツータック仕様で、大人の体型に寄り添うゆとりのある設計

3.ウエストは幅広ゴムでくい込みにくく、楽な着用感

4.ウエスト裏側はぽっこりお腹をソフトにカバーする2重仕立て

5.座った時に開きにくいL字型のポケットで、中に入れたものが落ちにくい

6.股下も選べる豊富なサイズ展開で自分にぴったりなサイズが見つかる

はたら着方改革「座パンツ」シリーズでは、トレンドの「ワイドパンツ」や清涼感のある「リネン混素材のパンツ」など、パンツやセットアップなど計5商品を販売し、今後も順次ラインアップを拡充していきます。

裾にかけてシャープなラインを描くテーパードシルエット／自分にピッタリが見つかる豊富な展開

座(THE)パンツ

価格／2,990～ 3,490円（税込)

カラー／10色

サイズ／8サイズ（S～6L）×股下3サイズ（62、66、70cm）

https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1073559

トレンド感があり、脚のラインを隠せるワイドシルエット／自分にピッタリが見つかる豊富な展開

座(THE)ワイドパンツ

価格／3,990～ 4,490円（税込)

カラー／8色

サイズ／8サイズ（S～6L）×股下2サイズ（66、70cm）

https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1239351

テーパードタイプの座(THE)パンツとノーカラージャケットがセットで新登場！卒入式だけでなく通勤時にもおすすめ

座(THE)セットアップスーツ

価格／11,990円（税込)

カラー／2色（エクリュ、ブラック）

サイズ／5サイズ（S～3L）×股下2サイズ（64、68cm）

https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1261636

裾にかけてシャープなラインを描くテーパードシルエット／リネン混のサラッとした肌触りと蒸れにくい生地

夏のリネン混 ・座(THE)パンツ

価格／2,990～ 3,590円（税込)

カラー／6色

サイズ／8サイズ（S～6L）×股下3サイズ（62、66、70cm）

https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1104362

トレンド感があり、脚のラインを隠せるワイドシルエット／リネン混のサラッとした肌触りと蒸れにくい生地

夏のリネン混ワイドクロップド・座(THE)パンツ

価格／3,990～ 4,590円（税込)

カラー／6色

サイズ／8サイズ（S～6L）×股下2サイズ（58、62cm）

https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1231455

【プロモーション展開】

体験イベントのオープンと同日の3月26日（木）より、TVerやYoutubeでの新CMの公開をスタートします。また、4月には「座パンツ」とお買物券が当たるSNSキャンペーンも予定しています（詳細は公式X(https://x.com/bellemaison_jp)にて順次公開します）。「座りっぱなし」や「自転車移動」など、パンツの悩みに寄り添う本キャンペーンを通じ、この春、はたら着方改革というテーマとともに、働く女性の毎日をもっとラクに、もっと快適に変えていきたいと考えています。

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/ ）では、ファッション・雑貨・インテリア・キッズ・ベビー・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】X（旧Twitter）： https://x.com/bellemaison_jp

【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

【公式】ベルメゾン_ファッションInstagram： https://www.instagram.com/bellemaison_fashion/

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657（受付時間：10時～17時 日祝除く）

※通話料はお客様負担となります。

ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。