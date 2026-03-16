一流シェフが審査する「食べチョク全国アスパラグランプリ2026」出品生産者を募集、過去受賞者は売上20倍の事例も

株式会社ビビッドガーデン

認知度・利用率など9つのNo.1（※1）を持つ日本最大の産直通販サイト（※2）「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋元里奈）は、全国のアスパラガス生産者を対象とした"生産者のための"品評会「食べチョク全国アスパラグランプリ2026」を2026年4月12日（日）・13日（月） に開催します。

本グランプリでは、人気フレンチレストラン「LA BONNE TABLE」の中村和成シェフを迎え、甘み、食感、鮮度、など多角的な視点で「味」に重きをおいて評価。受賞商品は食べチョク上での販促を強化すると共に、生産者には審査結果をフィードバックします。

エントリーは食べチョク登録の有無を問わず、全国のアスパラガス生産者が対象となります。今回は予選を実施し、勝ち抜いた上位約20品のみが本戦へ進出します。エントリーは先着40品の受付となりますので、お早めにご応募ください。

「食べチョク全国アスパラグランプリ2026」とは

- エントリーフォーム： https://forms.gle/KEU5SzRTf3cPyfVs7- エントリー締め切り： 2026年4月2日（木） 23:59まで- エントリー受付枠： グリーンアスパラガス部門先着30点、ホワイトアスパラガス部門先着10点

全国のアスパラガス生産者を対象に、アスパラガスの「多様なおいしさ」と生産者の「こだわり」を発掘・発信する、食べチョク主催の品評会です。

本品評会は、過去に開催された「りんごグランプリ」等の受賞生産者が大きく売上を伸ばした実績を持つ、生産者の事業成長とブランディングに直結するイベントです。今回は、「アスパラガスをどのように選べばよいかわからない」「どのように調理すればよいかわからない」という消費者の悩みと、「鮮度以外の魅力が伝わりにくい」という生産者の課題を解決するため、新たな評価軸を提示します。

開催の背景

1. 生産・消費の両面で「アスパラガスの価値の再定義」が求められている

アスパラガス産地では、担い手不足や資材の高騰など、収益性の確保がこれまで以上に難しくなっています。一方で、自動収穫ロボットやAI潅水制御（※３）、病害に強い新品種「あすたまJ」など、技術革新により省力化と安定生産への道筋も見え始めました。こうした変化の中で、生産者の工夫やこだわりを正しく評価し、市場に伝える仕組みが重要になっています。

消費面では、2026年現在のアスパラガスは「春を告げるご褒美野菜」としての期待が高まる一方、価格高騰により「高級野菜」という側面も強まっており、消費者は「鮮度」「甘み」「太さ」などの品質をより厳しく見極め、失敗しない買い方や調理法を求める傾向にあります。

そこで本グランプリでは、食材の見極めと調理のプロフェッショナルである「中村和成シェフ」を起用し、味や食感といった“おいしさ”を中心に評価し、生産現場の取り組みを価値として可視化するとともに、消費者が納得して選べる基準を提示します。

（※３）AI潅水制御：AIが土や天候の情報をもとに、自動で最適な水やりを行う技術。効率的な管理で、安定したアスパラガスの生産をサポートします。



2. 受賞アスパラガスはブランディングや販促支援を強化

グランプリの結果は、特設ページや食べチョク登録者向けのメールマガジンで強力に発信します。2025年11月に開催したりんごグランプリでは、受賞後1ヶ月間において昨対比20倍超の売上を記録した生産者もいます。単なる表彰に留まらず、実利に直結するブランディングと販促を支援します。

3. 持続可能な農業経営のサポート

気候変動による生育サイクルの変化や、近年の猛暑における高温対策が生産現場の大きな課題となっています。本グランプリを通じて、生産者の技術やこだわりを可視化し、適切な価格での販売やファン獲得につなげることで、持続的な経営をサポートします。

4. 審査結果データのフィードバックで生産をサポート

審査結果は、受賞の有無にかかわらず、希望する生産者にフィードバックします。生産者は、プロによる客観的な食味評価を知ることで、自身の栽培技術の振り返りや、来年に向けた改善、品種選定に役立てることが可能です。

開催概要

中村和成シェフ紹介

- 実施日時： 2026年4月12日（日）4月13日（月）- 結果発表日時： 2026年4月13日（月） 18時ごろ 食べチョク上にて発表- 会場： LA BONNE TABLE（ラ・ボンヌターブル）- 審査の流れ：4月12日（日）に食味のプロ数名による予選審査を実施し、上位約20品を選出します。翌4月13日（月）に、選出された品を対象に、中村和成シェフ（LA BONNE TABLE）による最終審査を実施します。

中村 和成氏

渋谷「シェ松尾」、新江古田「レストラン・ラ・リオン」などを経て、西麻布サイタブリアに勤務。同店がレフェルヴェソンス（現三ツ星）としてリニューアル後、2012年スーシェフに就任。2014年系列店として三越前「LA BONNE TABLE」のオープンとともにシェフに就任。

ミシュランのセレクテッドレストラン2025にも選出。コロナを機に始めたyoutubeチャンネルが人気となり登録者数は約6万人。各媒体にカジュアルなレシピの提供をするなど、料理と活躍の幅が広い。

＜中村シェフコメント＞

料理人として、五感を刺激する素晴らしい食材との出会いは何よりの喜びです。国産のアスパラガスで、心の底から感動するものに出会ってみたいと思っています。私のアスパラ観を打ち破るような、エネルギーに満ちたアスパラガスに出会えることを楽しみにしています。

出品条件

- エントリー受付期間： 2026年4月2日（木） 23:59まで- 出品料： 1エントリーにつき 5,000円（税込）- エントリーフォーム：https://forms.gle/KEU5SzRTf3cPyfVs7- 対象： 全国のアスパラガス生産者（プロの生産者、自身で栽培している方に限ります）- 納品： 2026年4月12日（日）午前必着で、都内指定場所に審査用のアスパラガスを規定量・規定の規格で納品- 規定：2Lサイズで同一品種のアスパラガスを15本以上※太さによる味の違いが出ないよう、規格を統一して審査します- 品種：部門に応じて、グリーンアスパラガス部門はグリーン、ホワイトアスパラガス部門はホワイトをお送りください。品種自体は問いません- 任意オプション：官能評価の専門家による食味審査及びフィードバック※エントリーフォーム内からお申し込み可能・官能評価の専門家が「アスパラガスのおいしさ」を専門家の観点で評価し、結果をフィードバックいたします。生産者が専門家の評価を直接受けられる貴重な機会となります・先着：15件・費用：品評会とは別途で5,000円（税込）・納品量・納品先：エントリーした品種のアスパラガスを、品評会用とは別に、官能評価用として2 Lサイズで最低5本、関東の指定場所に納品いただきます。納品先はお申し込みいただいた方のみにお送りします

※1生産者につき、1エントリーまで可能

※エントリーは、グリーンアスパラガス部門先着30点、ホワイトアスパラガス部門先着10点となります。上限に達し次第、受付を終了します

※食べチョクに登録されていない生産者も、エントリー可能です

※納品先は、運営事務局より詳細をご案内します

※品評会用納品やオプション納品にかかる送料は出品者のご負担となります。また、審査結果に関する個別の異議申し立てには応じかねます

審査基準：予選および本選の食味審査

甘み、食感、香りなど複数項目に基づき審査いたします。

※食味審査は、産地と生産者名と品種名を伏せた状態で公正に行われます。

表彰（予定）

多様な個性を評価するため、複数の部門を設けて表彰します。

【総合部門】味、香りなどを総合的に評価し優れたアスパラガスを選出

- 最高金賞：1点 （シェフがおすすめの食べ方も提案いたします）- 金賞：1点- 銀賞：1点- 銅賞：1点

【特別賞】

- ベストジューシー賞：1点- ベストグリル賞：1点- ベストボイル賞：1点- ベストホワイトアスパラガス賞：1点

※受賞点数は参加数に応じて変動する可能性があります。

表彰後の展開

「食べチョク」上での販促強化

受賞生産者については、食べチョクサイト上に特集ページを設け、メールマガジン等を活用した販促を実施します。

企業コラボ案件への優先紹介

食べチョク以外の企業とのコラボレーション企画が発生した際には、受賞生産者を優先的に紹介します。

受賞ラベルの提供

受賞生産者は「食べチョクアスパラグランプリ2026での受賞」について、販促物へ自由に活用できる「受賞ラベル」データを無償で受け取れます。

過去の活用事例

- 食べチョク商品ページの、メイン写真にラベルを使用- 発送時に、段ボールに張付け

※内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

メディア向け試食会及び取材申込について

ご取材について

2026年4月13日（月）に、審査や受賞アスパラガスに関する取材・見学をご希望のメディアの方は、下記フォームよりお申し込みください。

4月上旬に、詳細な会場・時間（午後を予定）および当日のプログラムをご案内いたします。

メディアお申し込みフォーム

https://forms.gle/VubingRb83TM7EDEA

【撮影いただける内容】

・中村和成シェフによる審査風景

・色鮮やかなアスパラガスの断面

・試食プログラム（中村シェフによる解説や調理の様子など）

メディア限定アスパラガス試食プログラムについて（予定）

・中村シェフによるアスパラガスの「解剖テイスティング」

・中村シェフ直伝「家庭で再現できる究極のアスパラガスの一皿」

※内容は変更となる可能性があります。詳細はお申し込み後にご案内いたします。

※席数に限りがあるため、お申し込み多数の場合はご希望に添えない場合がございます。

※試食会への参加をご希望の方は、取材申し込みフォームの「お問い合わせ内容」欄に「試食会希望」とご記載ください。

■「食べチョク」について

食べチョクは、こだわり生産者から直接食材や花きを購入できる産直通販サイトです。日本の産直通販サイトの中で認知度や利用率などの9つのNo.1（※1）を獲得しています。

野菜・果物をはじめ、米・肉・⿂・飲料といった食材全般と、花き類を取り扱っており、消費者が生産者に食べた感想を伝えるなど直接やりとりできることが特徴です。

また、好みに合う生産者を選んでくれる野菜定期便「食べチョクコンシェルジュ」や冷凍食品サブスクリプションサービス「Vivid TABLE（ビビッドテーブル）」なども提供。さらに、企業の福利厚生や販促キャンペーンに活用できる法人向けサービス「食べチョク for Business」も展開しています。

2026年2月時点でユーザー数は130万人、登録生産者数は11,500軒を突破し、約5万点のこだわりの逸品が出品されています。

・URL：https://www.tabechoku.com/

・公式X(Twitter)：https://twitter.com/tabechoku

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tabechoku/

・食べチョクのコンセプトやストーリーがわかるサービス紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MdbFpqtryaU ]

（※1）国内の産直通販サイトの中で「お客様認知度」「お客様利用率」「お客様利用意向」「Webアクセス数」「SNSフォロワー数」「生産者数」「生産者認知度」「生産者利用率」「生産者利用意向」の9つでNo.1を獲得。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000344.000025043.html

（※2）産直通販サイト：生産者が消費者の自宅へ商品を直送することを特徴とする生産者特化型の通販サイト

■株式会社ビビッドガーデンについて

代表者：代表取締役社長 秋元里奈

本社所在地：東京都港区浜松町1丁目7番3号 第一ビル4F

設立日：2016年11月29日

事業内容：全国の生産者から食材や花などを直接購入できる産直通販サイト「食べチョク」、ネットスーパー「食べチョク ドットミィ」、生産者の顔が見える冷凍食品ブランド「Vivid TABLE」の開発・運営、官公庁や自治体の支援

会社HP：https://vivid-garden.co.jp/

公式X(Twitter)：https://x.com/vivid_garden_jp