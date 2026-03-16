【デジライズ】デジライズ代表・茶圓将裕が国内最大級AIカンファレンス「PeopleX AI Momentum 2026」に登壇

株式会社デジライズ

株式会社デジライズ（本社：東京都港区、代表取締役：茶圓将裕）は、2026年3月12日（木）に浜松町コンベンションホールにて開催された国内最大級のAIカンファレンス「PeopleX AI Momentum 2026」に登壇いたしました。参加者を前に、最新AIトレンドと新年度における実行戦略をテーマとした講演を行いました。

■背景・開催概要

生成AIの急速な普及により、多くの企業が「業務効率化の次」として、AIを活用した売上成長・生産性向上という新たな経営課題に直面しています。こうした状況を受け、株式会社PeopleXが主催する「PeopleX AI Momentum 2026」は、AI経営・組織戦略の最前線を共有する場として企画されました。

本カンファレンスには、参議院議員・AIエンジニアの安野貴博氏、日清食品ホールディングス株式会社 執行役員・CIOの成田敏博氏をはじめとする各界の第一人者が集結。売上と生産性を同時に高める「AI経営」の実装をテーマに、1,500名を超るの経営層・リーダー層に向けた知見が共有されました。

【PeopleX AI Momentum 2026 概要】

日時：2026年3月12日（木）

会場：浜松町コンベンションホール（東京都港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー 5・6階）

主催：株式会社PeopleX

カンファレンス詳細：https://corp.peoplex.jp/ai-momentum2026

■デジライズ 茶圓将裕の登壇内容

講演タイトル：「最新AIトレンドと新年度の実行戦略～成果を最大化する導入論～」

企業のAI活用支援において500社以上の導入実績を持つデジライズ代表として、現場で培った知見をもとに、2026年度の新年度戦略に直結する最新AIトレンドと、Anthropic社の「Claude」「Cowork」「Claude Code」が引き金となる"SaaSビジネスモデルの構造転換"を中心に、今後のAI業界の動向と企業が取るべき実装戦略を詳説し、参加者から大きな反響を集めました。

デジライズは、Anthropic社製品をはじめとする最新AIツールの企業導入支援を引き続き強化し、AI研修・活用サポートサービスの拡充を図ってまいります。

■株式会社デジライズについて（https://digirise.ai(https://digirise.ai)）

デジライズは、「日本の生成AI活用率を80％以上へ」を掲げ、企業向けAI研修・活用サポート、企業向けChatGPTソリューション「AI Works」の開発・販売、AIシステム開発、および個人向けAIスクールの運営を通じて、企業・個人のAI活用変革を支援しています。

■会社概要

会社名：株式会社デジライズ（https://digirise.ai）

所在地：東京都港区海岸１丁目７番１号東京ポートシティ竹芝１０Ｆ

代表者：代表取締役 茶圓将裕

事業内容：企業向けAI研修・活用サポート

企業向けChatGPT「AI Works」開発・販売

AIシステム開発

個人向けAIスクールの運営