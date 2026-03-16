献立づくりと買い物から解放「3日分の時短ごはんセット」リニューアル

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム生活協同組合連合会（本社：東京都新宿区、理事長：渋澤温之）は3月30日（月）お届けから、インターネット注文限定のサービス「3日分の時短ごはんセット」をリニューアルします。ミールキットの「お料理セット」やそのまま食べられる商品のメニューを増やし、献立作り不要で夕食の時短調理をさらに追求します。

食材とレシピをまとめて届ける「3日分の時短ごはんセット」

本サービスは、主菜と副菜3日分の献立に必要な食材を、レシピとセットで届けるインターネット注文限定の仕組みです。夕食の献立を考え、買い物に行く手間を解消し、家事の負担を軽減します。利用者は、手づくり料理と、出すだけの副菜をうまく利用し、効率的に栄養バランスも考慮された食事が用意できます。

「買うも作るも悩まない」へ進化

リニューアルは、レシピが「より時短」で「手順を迷わない」メニューの商品構成にしました。3日のうち2日分の献立を、カット済み食材とタレがセットになった「お料理セット」にする週を設け、副菜は「切るだけ・出すだけ」の商品を組み合わせるなど、調理のハードルをさらに下げます。レシピの掲載サイト「だいどこログ」では調理工程の写真を増やし、料理初心者でも迷わず作れるようにしました。

2017年の開始以来、毎週約9,000世帯が利用する本サービスを、現代のライフスタイルに合わせてブラッシュアップし、利用者一人ひとりの「心豊かなくらし」に寄り添います。

手軽さを表現した親しみやすいデザインへ

サービスロゴと紹介ページのデザインも全面的に刷新します。30歳代や加入1年未満の利用者に響く、シンプルで親しみやすいトーンへ変更しました。全体のビジュアルを整理し、サービスの特長である「手軽さ」を伝え、毎日の献立づくりに負担を感じる世代へ訴求します。

【注文サービス概要】

●2人分セット：おとな2人・3日分の夕食

価格：3,800円～4,700円程度（税抜） ※定期お届け登録で3％引き

商品数：8～12点程度

●3人分セット：2人分と同じメニューを増量

価格：4,600円～5,500円程度（税抜） ※定期お届け登録で3％引き

商品数：10～14点程度

パルシステムは、「3日分の時短ごはんセット」などの注文サービスを通じて食材との新しい出会いや使い方の発見につなげ、利用者のくらしに欠かせない存在になることを目指します。

【関連リンク】- 3日分の時短ごはんセット(https://www.pal-system.co.jp/setservice/)- だいどこログ(https://daidokolog.pal-system.co.jp/)