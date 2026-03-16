KYOTOGRAPHIE 2026およびKG+ 2026への協賛・出展のお知らせ

株式会社シグマ

株式会社シグマ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：山木和人）は、2026年4月18日（土）から5月17日（日）に京都市内で開催される京都国際写真祭「KYOTOGRAPHIE 2026」と参加型フェスティバル「KG+2026」の両祭に協賛します。

このスポンサーシップにもとづき、森山大道、KG+ SELECT、フェデリコ・エストルの３つの写真展をサポートします。

また、写真集蔵書を一般公開するライブラリーと、Sigma製品のラインアップ展示・体験・販売を行うポップアップスペース「Sigma Lounge」を三条室町エリアに開設します。

9年目となる今年も、写真芸術の祭典 KYOTOGRAPHIE/KG+とSigmaのコラボレーションによる多彩なプログラムをお楽しみください。

Sigmaは、今年のKYOTOGRAPHIEとKG+において以下のとおり協賛と自社出展を行います。

協賛プログラム

● KYOTOGRAPHIE｜森山大道展(https://www.kyotographie.jp/programs/2026/daido-moriyama/)【京都市京セラ美術館 本館 南回廊2階】

写真文化史に名を刻む日本の写真家の作品展として、川田喜久治展（2024年）、石川真生展（2025年）に続いて今年は森山大道展をサポート。チアゴ・ノゲイラ（IMS/ブラジル）のキュレーションにより、森山の芸術的な歩みを決定付けてきた雑誌や出版物に焦点を置きつつ創作の全体像を見渡す回顧展です。

● KG＋｜KG+ SELECT 2026(https://kgplus.kyotographie.jp/#select)【くろちく万蔵ビル】

アワード受賞者が、翌年のKYOTOGRAPHIE公式プログラムに加わるステップアップ型コンペティションとして、国際的な登竜門となっている「KG＋ SELECT」。そのファイナリスト10名の個展が一堂に会する特別展です。Sigmaは単独スポンサーとして、コンペティション全体とファイナリスト写真展をサポートしています。

関連プログラム



● KYOTOGRAPHIE｜フェデリコ・エストル展(https://www.kyotographie.jp/programs/2026/federico-estol/)【誉田屋源兵衛 黒蔵】

「KG+ SELECT AWARD2025」グランプリを受賞したウルグアイ出身の写真家・社会活動家フェデリコ・エストル。高い評価を受けた昨年のKG+ SELECTを経て公式プログラムとなった彼の、ボリビアの靴磨きとコミュニティをヒーローとして捉え直し、そのアイデンテイティと結束を映し出す作品展です。



自社出展イベント

● KG+ SPECIAL｜Sigma Lounge【室町三条 O-DEN Gallery】

毎年好評をいただいている写真集ライブラリーと、Sigma製品のラインアップ展示・体験販売を兼ね備えたポップアップスペース「Sigma Lounge」を室町三条「O-DEN Gallery」に開設。Sigmaが収集する蔵書のうち約1500冊の名著を自由に閲覧いただけるだけでなく、会期中の土日祝は製品のタッチ＆トライ・販売、Sigma Foundationより刊行した写真集の販売、各種イベントを開催予定です。

詳しい情報はSigma 公式SNSで発信予定ですのでご確認をお願い致します。

Sigma Lounge

会場：「O-DEN Gallery」京都府京都市中京区三条通室町西入衣棚町38-1 〒604-8203

会期：2026年4月18日（土）～5月17日（日）

営業：11:00～18:00 月曜定休（5/4祝を除く）

KG+ SPECIAL ページリンク

Sigmaについて

"The Art of engineering. Engineering for Art."

芸術の域まで技術を高め、技術を芸術に尽くす



Sigmaは、カメラ、レンズ、アクセサリーの製造販売を行う日本の光学機器メーカーです。1961年の創業以来、人々が持つ表現への情熱に対する深い敬意を常に忘れず、あらゆるニーズに応える最高の撮影道具の提供を目指してきました。Sigma唯一の生産拠点である会津工場、そして東北地方を中心としたサプライチェーンによって実現する「Made in Aizu, Japan」の高い品質と、地域に根差した知恵と技術の結晶は、Sigmaの本質そのものです。

www.sigma-global.com(https://www.sigma-global.com/jp/index.html)

本件に関するお問い合わせ

pr@sigma-photo.co.jp