自転車の安全利用を呼びかけ　札幌のシェアサイクル「ポロクル」、イオン北海道と連携しヘルメット割引キャンペーン実施

特定非営利活動法人ポロクル

認定NPO法人ポロクル（北海道札幌市、理事長：有村幹治）は、同法人が実施・運営するシェアサイクルサービス「ポロクル」の会員を対象に、自転車用ヘルメットを特別割引価格で購入できるキャンペーン「あんぜん応援割」を実施します。本キャンペーンはイオン北海道株式会社と連携して実施するもので、2026年シーズンで3回目の取り組みとなります。

道路交通法では、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務とされています。交通事故の際、頭部損傷は重大な被害につながる可能性があることから、自転車利用時のヘルメット着用の重要性が改めて認識されています。ヘルメットは、自身の頭部サイズに合ったものを選び、自転車用ヘルメットとして安全基準を満たした製品を正しく着用することが大切です。

ポロクルでは、シェアサイクル事業者として安全な自転車利用の環境づくりに取り組んでいます。本キャンペーンでは、自転車の安全利用の啓発にも取り組むイオン北海道と連携し、ポロクル会員およびその家族がヘルメットを身近に感じ、安全な自転車利用につながるきっかけづくりを目指します。

キャンペーン概要

■キャンペーン実施期間

2026年3月20日（金・祝）～11月15日（日）

■実施店舗

道内の「イオン」「イオンスーパーセンター」28店舗

および「イオンバイク札幌平岡」

＜対象外店舗＞

イオン札幌旭ヶ丘店／札幌平岸店／南平岸店／札幌麻生店／札幌栄町店／札幌厚別店／北郷店／小樽店／札幌手稲駅前店／札幌西町店／室蘭店／湯川店／旭川春光店／旭川駅前店／滝川店／根室店

■対象商品

対応店舗で取り扱いのある自転車用ヘルメットすべて

※店頭に在庫がない商品でも、取り寄せ可能な商品は割引対象となります。詳しくは売場にてご確認ください。

■内容

会計時にポロクルアプリで確認できるクーポン画面等をレジで提示すると、店頭表示価格から20％割引で購入できます。

※クーポンは、キャンペーン開始前日までに会員向けアプリにて配信予定

詳細はこちら（ポロクルWEBサイト） :https://porocle.jp/topics/5436/

■特定非営利活動法人ポロクル（認定NPO法人ポロクル）について

ポロクルは、札幌市中心部および周辺エリアに60ヵ所以上のポート（専用駐輪場）を設置し、スマートフォンアプリ等を通じて自転車を気軽に利用できるシェアサイクルサービスです。環境にやさしい移動手段として、通勤・通学や観光など幅広い利用シーンで活用されています。ポロクルでは、シェアサイクル事業を通して、交通安全啓発や自転車ルールの周知など、安全安心な自転車利用環境づくりにも取り組んでいます。