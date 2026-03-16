UNIDGEが支援する「セブン銀行アクセラレータープログラム 2026」の協業企業募集を開始

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブの子会社である株式会社ユニッジ（以下、UNIDGE）は、株式会社セブン銀行（以下、セブン銀行）のアクセラレータープログラムの運営を支援しており、2026年3月16日(月)より協業先企業の募集を開始します。

セブン銀行は、「セブン-イレブンにATMがあったら」というお客さまの想いから生まれた銀行です。同銀行は2016年よりオープンイノベーションによるアクセラレータープログラムを継続的に開催しており、スタートアップ企業をはじめとする数多くの応募企業とともに、ATMや金融の概念を超え、社会課題の解決や新たな価値創造につながる事業化を多数実現してきました。

9回目となる本プログラムは、開始から10年目の節目を迎えます。急速な社会変化の中で、銀行単独では解決が難しい課題が増えつつあります。そこで、スタートアップや事業会社が持つ技術と新たな視点を取り入れ、セブン銀行の信頼性とインフラを融合させることで、「新しい便利」や「新しい安心」を創造していきます。同プログラムでは、セブン銀行グループの持つ豊富なアセットやネットワークを活用することで、革新的なアイデアを融合し、新規事業の創出を目指します。

UNIDGEは本プログラムにおいて共同運営パートナーとして、協業先企業とのマッチングを支援しています。

プログラム概要

■テーマ（詳細は特設ページをご参照ください）

「金融の枠を超え社会の“次のあたりまえ”を共創する」

1. 「ATM＋」を使った新規事業アイデア

全国2.8万台以上、年間10億件超の利用件数を誇るセブン銀行ATMプラットフォームの新たな機能活用による事業アイデア。

2. セブン銀行グループ各サービスを利用した事業アイデア

セブン銀行グループの強みとパートナー企業のアセットを掛け合わせ、新たな価値を共創するアイデア。

■募集企業

金融領域に限らず、分野、業種を問わず、すべての企業が対象です。ただし、日本語でのコミュニケーションが可能であることを前提とします。

■スケジュール

・募集期間

2026年3月16日（月）～2026年4月10日（金）23:59

・ブラッシュアップ期間

2026年4月20日（月）～2026年5月15日（金）

・一次選考資料提出締切

2026年5月15日（金）23:59

・ピッチ準備期間

2026年5月25日（月）～2026年6月12日（金）

・最終選考

2026年6月15日（月）～2026年6月16日（火）

■採択案について

採択された案についてはサービス化や実証に向け、セブン銀行の人員をアサインして共創を進めます。予算を含め、必要リソースについては、両社協議の上、分担・調整を行います。

■応募方法

以下の特設ページから応募ください。

https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/accelerator-program2026.html

会社概要

▼株式会社ユニッジについて

UNIDGE（ユニッジ）は新規事業支援を手掛けるAlphaDrive（アルファドライブ）の戦略子会社であり、マッチングだけで終わらない、オープンイノベーションの実現を目指し、確かな事業創出を見据えた徹底した伴走支援を強みとする企業です。

メンバーは全員事業開発の経験者。事業会社側の課題把握からゴール設計までを実施し、再現性を持って「協業事業開発」の成果を出せる仕組みを構築します。

仕組みから生み出された事業の伴走支援、投資撤退の意思決定の確立、網羅的なデータベースから協業先を探索し、協業先には具体的で実現可能な協業案を提示。その後の成果出しまでサポートします。これらのアプローチにより、UNIDGEは創業3年で約80社の支援実績を達成しています。

▼株式会社ユニッジ 会社概要

社名：株式会社ユニッジ / UNIDGE,Inc.

代表者：代表取締役Co-CEO 土成実穂/ 代表取締役 麻生要一

執行役員 Co-CEO 土井雄介

所在地：東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://unidge.co.jp/(https://unidge.co.jp/)

▼お問い合わせ先

株式会社アルファドライブ

https://alphadrive.co.jp/contact/(https://alphadrive.co.jp/contact/)