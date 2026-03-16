【緊急開催】（一社）教育AI活用協会、平井聡一郎氏と「N-E.X.T.ハイスクール構想」高校改革オンラインイベントを開催（3月26日）

一般社団法人教育AI活用協会

令和7年度補正予算でN-E.X.T.ハイスクール構想に約3,000億円が計上された今、各都道府県教育委員会はこれまでにない規模の高校改革を迫られています。しかし現場では「どこから手をつければよいのか」という壁に直面する担当者が後を絶ちません。

そこで一般社団法人教育AI活用協会（代表理事：佐藤雄太）と合同会社未来教育デザイン（代表社員：平井聡一郎）は、 2026年3月26日 15:30～17:00、教育委員会・学校管理職・教職員など教育関係者を対象に、オンラインイベント「平井聡一郎氏と考える、高校改革の最初の一歩」を開催します。制度の解説に終わらず、自県の改革ビジョンを言語化し、動き出すきっかけとなる90分のオンラインイベントです。

■ 開催背景とイベントの存在意義

お申込み :https://education-ai260326.peatix.com

文部科学省が推進する「N-E.X.T.ハイスクール構想」は、高校教育改革に大きな転換点をもたらしています。しかし、補助金や制度の説明を受ける機会は増えている一方で、自分たちの地域文脈に引き寄せて高校改革を構想し、言葉にし、動き出すための場はまだ十分とはいえません。本イベントは、その空白を埋めるために設計されました。

■ 本イベントの差別化軸

最大の差別化は、登壇者の「立場」にあります。平井聡一郎氏は、教員・指導主事・教頭・校長・参事兼課長として33年間を教育行政の内側で歩んできた「元・中の人」です。制度の外側から解説するのではなく、教育委員会の意思決定のリアルを知る者だからこそできる、伴走型の対話の場を提供します。

■ 本イベントの特徴

■ 開催概要

- 自県の高校改革ビジョンを、この90分で言語化する- 「現場を知る人」から得られる、実務直結のフィードバック- 構想をアイデアで終わらせない。AIが「動ける形」への変換を支援- イベント名：平井聡一郎氏と考える高校改革の最初の一歩- テーマ：N-E.X.T.ハイスクール構想を"自分たちの改革"に変える90分。元教育委員会参事兼課長・平井聡一郎氏とともに、自県の高校改革ビジョンを言語化- 開催日時：2026年3月26日 （木）15:30～17:00- 対象：教育委員会・学校管理職・教職員など教育関係者- 開催形式：オンライン（参加方法の詳細は別途ご案内）- 参加費：無料

お申し込み：https://education-ai260326.peatix.com

■ 個別相談のご案内

イベント終了後は、教育委員会の皆様には、希望者に限り30分間の無料個別相談枠（5～8枠・先着順）をご案内します。自県の立ち位置整理からAI活用の伴走支援、PBL推進に向けたプログラム設計まで、より具体的な相談の場としてご活用ください。

■ 登壇者プロフィール

平井 聡一郎

合同会社未来教育デザイン（代表社員）

茨城県の公立学校教員として教職をスタート。指導主事、教頭、校長を歴任後、茨城県教育委員会参事兼高校教育課長として高校改革を牽引。現在は、教育行政経験を活かし、全国の自治体・教育委員会のアドバイザーを務める。

■ 主催・協力

主催：

合同会社未来教育デザイン

一般社団法人教育AI活用協会（AIUEO）

協力：

株式会社青楓館

株式会社みんがく

■ 一般社団法人教育AI活用協会

一般社団法人教育AI活用協会

一般社団法人教育AI活用協会は、教育現場におけるAI活用の普及と教育の質向上を目的とした団体です。衆議院第一議員会館にて「教育AIサミット」を、2024年・2025年と2年連続で開催し、関係省庁や教育関係者、企業、自治体が一堂に会し、生成AIの活用事例を共有しました。さらに、東京大学での教育AIハッカソン、コクヨThe CAMPUSでの実例紹介、幕張メッセでの「教育AIサミット in Interop Tokyo」など、多彩な活動を通じて教育現場のアップデートを推進。教育の未来を切り拓くための実践的な取り組みを全国規模で展開しています。

HP：https://ai-ueo.org/

＊本ニュースリリースに記載された内容は、発表日現在の情報に基づいています。今後、予告なしに変更される場合がございます。

■ お問い合わせ

一般社団法人教育AI活用協会

HP：https://ai-ueo.org/

MAIL：info@ai-ueo.org