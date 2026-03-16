Swarovski 第98回アカデミー賞にて華やかなレッドカーペットを彩る

スワロフスキー・ジャパン株式会社Swarovski Created Diamondsのカスタムセットを身につけたK-POPアーティストの Ejae

2026年3月15日（現地時間） ― Swarovskiは世界最高峰の映画を称える第98回アカデミー賞において、比類なき輝きとアートの精神をハリウッドの夜に届けました。この特別な場に、Swarovskiはふたりの注目すべき才能をジュエリーで彩り、ブランドの卓越したクラフツマンシップとモダンエレガンスを体現しました。

一部のジュエリーはSwarovski Created Diamondsを使用したカスタムピースで、その他のSwarovskiジュエリーも装いを完成させ、ブランドが誇るサヴォアフェールを鮮やかに表現しています。

Netflixのアニメーション映画 『KPop Demon Hunters（KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ）』 より、アカデミー賞歌曲賞にノミネートされた「Golden」の共同ソングライターでありK-POPアイドルの Ejae は、レッドカーペットでエレガンスをまとい、Swarovski Created Diamondsのカスタムセットがその存在感を一層引き立てました。ネックレスとイヤリングは、ラボラトリー・グロウン・ダイヤモンドのパヴェチェーンがSwarovski独自のオクタゴンカットストーンの上にしなやかに流れ、シャープなフォルムに柔らかな輝きを加えています。

助演女優賞にノミネートされたノルウェーの俳優 Inga Ibsdotter Lilleaas。

さらに、同じくレッドカーペットで注目を集めたのが、映画 『Sentimental Value（センチメンタル・バリュー）』 にてアグネス役を演じ、助演女優賞にノミネートされたノルウェーの俳優 Inga Ibsdotter Lilleaas。彼女はSwarovski Matrixのイヤリングとブレスレット、そしてConstellaリングをまとい、上質な輝きを添えました。ハリウッド最大級の祭典におけるSwarovskiの存在感を際立たせるルックとなりました。

Swarovskiはその比類なきクラフツマンシップと革新的なデザインを通じて、世界で最も名誉あるレッドカーペットに新たなグラマーを示し続けています。

#Swarovski

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Swarovskiについて

1895年から続く光の魔術師

Swarovskiは、完璧を追求したクオリティとクラフツマンシップに支えられた、美しく輝くクリエーションを生み出し、贅沢な喜びと自由な自己表現を称えるブランドです。

1895年にオーストリアで設立されたSwarovskiは、世界最高級のクリスタルやSwarovski Created Diamonds、ジルコニア、ジュエリー、アクセサリー、ホームデコレーション、自動車用のクリスタル・デコレーションのデザイン、製造、販売を行っています。

Swarovskiクリスタル・ビジネスは世界 140 以上の国と地域で展開し、2,200 のSwarovski ストアと厳選されたマルチブランド・パートナー、そして18,300 人の従業員を擁しています。Swarovskiクリスタル・ビジネスは、姉妹会社であるSwarovski Optik（光学機器）、Tyrolit（研磨剤）とともにSwarovskiグループを形成しています。人々と地球との責任ある関係に寄与することは、Swarovskiが継承してきた伝統です。今日、このレガシーはバリューチェーン全体にわたるサステナビリティ施策に根ざした循環型イノベーションに重点を置き、多様性、インクルージョン、自己表現を支持しています。Swarovski財団の慈善活動においては、環境と社会にプラスの影響をもたらす慈善団体を支援しています。