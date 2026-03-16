愛媛県宇和島市との『地方創生に係る包括連携協定』の締結について

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）は、市民サービスの向上や地域活性化に関する取組みにおいて、相互協力のもと推進するため、愛媛県宇和島市（市長：岡原 文彰）と『地方創生に係る包括連携協定』を１月２９日に締結したことをお知らせします。

１．背景・経緯

損保ジャパンは、お客さまの安心・安全・健康な暮らしを支える保険会社として、社会的責任を果たし、地域とともに成長すべく、地方創生への貢献に取り組んでいます。ＳＯＭＰＯグループが持つ幅広いネットワークを生かすことで、市民サービスの向上と地域の活性化に貢献するため、宇和島市に包括連携協定についての提案を実施し、このたびの包括連携協定締結に至りました。

２．協定の目的

本協定は、損保ジャパンと宇和島市がそれぞれ保有する知的・人的資源を有効に活用し、相互の連携および協力を強化することにより、地域の持続的な発展に寄与することを目的としています。

３．協定の主な内容

以下の８項目において業務連携を行います。

(１) 戦略的な産業振興に関すること

(３) 観光誘客の促進に関すること

(３) 活力ある農業の振興に関すること

(４) 移住・定住の促進に関すること

(５) 地域の人材育成・確保に関すること

(６) 結婚・出産・子育ての支援に関すること

(７) 安全・安心なまちづくりに関すること

(８) その他両者が協議し合意した事項

４．今後について

損保ジャパンは、今後も宇和島市と連携し、地方創生に繋がる取組みを展開していきます。

以上