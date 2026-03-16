madhappy & PUMAコラボレーションよりスプリングコレクションが登場

株式会社Madhappy Japan

LA発アパレル・ライフスタイルブランドmadhappy(マッドハッピー)がPUMA(プーマ)とのコラボレーションよりスプリングコレクションを発表します。PUMAの象徴的なスポーツスタイルにMadhappyらしいポジティブな世界観を掛け合わせた、両社のブランドビジョンをさらに発展させる第２弾のコラボレーションとなります。

本ビジュアルの撮影は、現代のファッションシーンで注目される若手イメージメーカーの一人とされるフォトグラファー Oliver Hadlee Pearch が担当しました。

本コレクションの中心となるのは、PUMAの人気モデル「Speedcat Plus」。

サテンジャカード素材と繊細なマイクロフローラル模様をまとい、これまでにない表情へと進化しました。軽やかさと豊かな表現を纏いつつも、アーカイブに根ざしたスポーツディテールを、テクスチャー、パターン、そして春を思わせる柔らかなカラーパレットによって再解釈。かわいらしくて遊び心がありつつ、タン部分のブランドロゴがアイコニックなアクセントになっています。

アパレルでは、トラックジャケット、ニットウェア、フーディ、スウェットパンツなど、日常に寄り添う幅広いアイテムを展開。スタイルと快適性を兼ね備えたコレクションとなっています。

Puma Speedcat Plus color:Yellow \24,200(tax in)Puma Speedcat Plus color:Pink \24,200(tax in)Puma Speedcat Plus color:Blue \24,200(tax in)

madhappy & PUMA SS26 Collaboration Collection

Puma Speedcat Plus \24,200(tax in)Puma Speedcat Plus \24,200(tax in)Puma Speedcat Plus \24,200(tax in)Puma Speedcat Plus \24,200(tax in)Nylon Track Jacket \31,900(tax in)Nylon Track Jacket \31,900(tax in)LS Pointelle Knit Jersey \30,800(tax in)LS Pointelle Knit Jersey \30,800(tax in)Lace Logo Fleece Hoodie\26,400(tax in)Lace Logo Fleece Hoodie\26,400(tax in)Lace Logo Straight Sweatpant \22,000(tax in)Lace Logo Straight Sweatpant \22,000(tax in)

発売日・販売店舗

本コレクションは、下記日程にて販売いたします。

3月20日（金）正午12時より- Madhappy Japan公式オンラインストア、Madhappy Tokyo Store

ABOUT Madhappy

Madhappy ロサンゼルスを拠点とするファッションブランドであり、世界をもっと楽観的でポジティブなものに変えるために、アパレル、イベント、そして実験的なリーテルスペースを通じて個々の表現を追求しています。 「ローカルオプティミスト（Local Optimist）」という理念を基に、日常生活の中の小さな喜びや幸せを強調し、コミュニティのつながりを深めることを目指しています。メンタルヘルス問題を抱える人々の生活や精神状態を改善するための経験を共有し、季節ごとのレディ・トゥ・ウェアコレクションで楽観的でポジティブな信念を表現。