カワイ創業100周年記念 ピアノ寄贈企画　全国の幼稚園・保育園・認定こども園 寄贈先100園を発表

株式会社河合楽器製作所プロジェクトキービジュアル

株式会社河合楽器製作所は、2027年に迎える創業100周年を記念して実施している100台のピアノを寄贈するプロジェクト『ピアノのたね 100 未来へ紡ぐ音楽の絆 芽吹きプロジェクト』について、ご応募いただいた全国の幼稚園・保育園・認定こども園の中から、寄贈先となる100園を選出しましたのでお知らせします。

本寄贈企画は、未来を担う子どもたちが音楽を楽しみ学ぶ環境を整える一助となり、音楽文化の発展と普及へ繋がることを期待するもので、全国の幼稚園・保育園・認定こども園から広く募集したものです。応募に際しては、当社が設定したテーマに沿った「作品」を園単位で制作・提出いただきました。応募総数は284園にも上り、各園からは、子どもたちの自由な発想と豊かな感性が現れた多彩な作品が寄せられました。

厳正なる審査の結果、音楽への想いや創造性、表現力などを総合的に評価し、寄贈先となる100園を選出しました。あわせて、特に高い評価を得た作品を提出した5園を選出し、その5園には作品をデザインとしてラッピングした特別仕様のピアノを寄贈いたします。今後、各園へのピアノの納入を順次進めてまいります。納入後のピアノは各園でご活用いただく予定です。

なお、5園の選出につきましては、下記の審査員により審査が行われました。

・名達 英詔（十文字学園女子大学 教授/カワイ絵画造形教室 顧問）

・杉山 巧（イラストレーター（小説「蜜蜂と遠雷」表紙装画など））

・河合 健太郎（(株)河合楽器製作所 代表取締役社長）

・長谷川 明洋（(株)河合楽器製作所 楽器教育営業本部 副本部長）

・田中 功介（(株)河合楽器製作所 生産統括本部 ピアノ事業部長）

・堂園 みゆき（(株)河合楽器製作所 カワイ絵画造形教室 本部指導講師）

■最優秀賞の5園をご紹介します

社会福祉法人 井栗福祉会 ふじの木保育園（新潟県）

・作品名『海はみんなの宝物』

・園の応募コメント

海の生き物が大好きな子どもたち。友だち同士でどんどん興味を広げ、生き物博士のように知識を増やしたり、イメージを広げていろいろと表現して遊んできました。入賞した際は、子どもたちが楽しくのびのびと描いた夢のようなピアノで、子どもたちの歌声を毎日 園内に響かせたいです。

ほっぺるランド志村坂上（東京都）

・作品名『ありがとうの花』

・園の応募コメント

年長さんが発表会で歌った歌を口ずさみながら幼児クラスみんなで描きました！1人が音符を描くとまわりの子も「わたしもかけた！せんせいみて！」とつながっていく様子が音楽のすばらしさを教えてくれました。ピアノがきたら先生だけがひくのではなく子どもたちも楽しめるようにしたいです。

桂坂保育園（京都府）

・作品名『♪ドレミのまほう♪』

・園の応募コメント

年長児、風ぐみの子どもたち21名全員で描きました。大きなピアノを中心に道が伸び、そのまわりでは、たくさんの子どもたちが笑顔いっぱいで音楽を奏でています。そして、いつもお散歩で訪れる身近な風景もたくさん登場し、子どもたちの「大好き」がぎゅっと詰まったとってもかわいらしい作品になりました。音楽と日々の思い出が広がるあたたかく素敵な一枚です。ピアノが届いたら、ピアノを囲んでみんなの大好きな歌をたくさん歌いたいです。

認定こども園倉吉幼稚園（鳥取県）

・作品名『おんがくのあふれるまち』

・園の応募コメント

ピアノのメロディーに合わせて、子どもたちの歌声が園内をあたたかく包んでくれるような生活の中にある身近なものとしてふれ、そして、子どもたちの感性が磨かれていく音との出合いとしていきたい。

あゆみこども園（福岡県）

・作品名『鍵盤畑から 育つ たね』

・園の応募コメント

子どもたちそれぞれが思う色々な色の鍵盤から沢山の種が形を変えて生き生きと育つ姿が描かれています。もし、この絵が描かれたピアノが園に届いた際には、子どもたちが音に触れ、表現する楽しさを感じられるよう大切に使用していきたいです。

■寄贈先の100園については特設サイトをご覧ください

https://100th.kawai.co.jp

■『ピアノのたね 100 未来へ紡ぐ音楽の絆 芽吹きプロジェクト』

本寄贈企画は、未来を担う子どもたちが音楽を楽しみ学ぶ環境を整える一助となり、音楽文化の発展と普及へ繋がることを期待するもので、今回は全国の幼稚園・保育園・認定こども園からピアノの寄贈を希望する園を募集し、最大100園に新品のピアノを寄贈します。

当社はこれまで、「カワイ音楽教室」「カワイ体育教室」「カワイ英語教室」「カワイ絵画造形教室」を設立し、表現することを通じて子どもたちの豊かな感性と創造性の育成を目的とした教育活動に取り組んでまいりました。本寄贈企画を通じて、次世代を担う子どもたちの健やかな成長を音楽の力で後押ししてまいります。今後も河合楽器製作所は、音楽を通じた社会貢献活動を継続し、より多くの人々に音楽の価値と喜びを届けてまいります。

■関連情報

全国の幼稚園・保育園・認定こども園へ100台のピアノを寄贈するプロジェクト始動

https://www.kawai.co.jp/news/20260108/