品川駅前でピックルボール！品川プリンスホテル内にインドアピックルボールコートをオープン

株式会社西武メディア・コミュニケーションズ

西武グループのコンテンツ創造企業、株式会社西武メディア・コミュニケーションズ（本社：東京都豊島区、代表取締役：田中雅樹）は、品川プリンスホテル メインタワー10階の「SEIBU FAST SPORTS FIELD」内に、新たにピックルボールコートを開業し2026年3月23日（月）より営業を開始いたします。ピックルボールとは、1960年代にアメリカ合衆国で生まれた、パドルと呼ばれるラケットで穴の開いたプラスチック製のボールを打ち合うテニス、卓球、バドミントンの要素を組み合わせたスポーツで、幅広い年代の方がプレーしています。

本施設は、スポーツを始める際にある様々な障壁を解消し、手軽に楽しんでいただくために2023年8月に先行してオープンしました「SEIBU FAST SPORTS FIELD品川ゴルフ」に続く施設としてオープンする、天候に左右されずにピックルボールを楽しんでいただける施設です。パドル、シューズのレンタルを完備し、会社帰りなどに手軽にプレーしていただけます。施設内では、お飲み物や軽食を提供し、パーティー会場としてのご利用にも最適な施設となります。既存のマクセル アクアパーク品川、T・ジョイ PRINCE品川、ボウリングセンターなどのエンターテインメント施設と合わせて、更に充実した体験をお客さまにお届けいたします。

シーズンを問わず楽しめるインドアコート

【施設名称】 SEIBU FAST SPORTS FIELD 品川ピックルボール

【施設内容】 ピックルボールコート1面（サイズ：幅5.2ｍ 長さ13.4ｍ）

【場 所】 品川プリンスホテル メインタワー10階 （住所：東京都港区高輪4-10-30）

【営業時間】 9:00～22:00

【コート料金】 平 日 9:00～18:00 8,000円 18:00～22:00 11,000円

土休日 9:00～22:00 11,000円

※1コマ50分間のご利用です。（連続2コマまでご予約いただけます）

※同時にご利用いただける人数は8名さままでとなります。

【ご利用方法】 右記ＵＲＬよりWeb予約 URL https://www.seibu-fast-sports.com

【レンタル】 パドル 1本 500円、シューズ 1足 500円

※料金には消費税が含まれております。

※ホテルの駐車場がご利用いただけます。

※飲食物の持ち込みは禁止とさせていただきます。

【体験会】 50分 おひとり 3,850円（5名さままで）

詳細はWebサイトをご確認ください。

レンタルパドルはヨーラをご用意

《オープニングイベント開催！》

第1弾 開催日 3月22日(日)

世界で活躍するトッププロ、三好健太選手・吉冨愛子選手によるスペシャルレッスンを開催します。世界最高峰のプロツアーPPAでも活躍する日本トップレベルの選手から、少人数（6名）で直接指導を受けられる特別な機会です。ぜひこの貴重な機会にご参加ください。

三好健太選手・吉冨愛子選手

時 間

10:00～11:50 【初級】

13:00～14:50 【初級】

15:00～16:50 【中級】 各回6名限定

参加費

おひとりさま 16,500円(税込)

第2弾 開催日 3月29日(日)

2014年から2017年までに9回全米チャンピオンになり、2015年には全米ピックルボール年間ランキング 1位にもなったダニエル・ムーアさんがコーチを務めるスペシャルレッスンを開催いたします。

日本にピックルボールを広めた第一人者の少人数向け特別レッスンです。

時 間

9:00～10:50 【初級】

11:00～12:50 【中級】 各回6名限定

参加費

おひとりさま 16,500円(税込)

プレオープンイベントのお申込みは下記までお願いします。

ウェルラケットクラブ 03-5699-1500(受付時間 9:00～17:00)

ダニエル・ムーアさん

品川プリンスホテル

品川プリンスホテルは、ホテルの枠を超えたエンターテインメントタウンとして映画館・水族館・ライブホール・ボウリングセンター・テニスコートなどエンターテインメント施設をホテル敷地内に多く備え、3,521室の客室と最大 2,046平方メートル の宴会場を持つホテルです。東京の新拠点として充実したアクセスを誇り、ビジネスからご家族との滞在まで幅広く便利にご利用いただけます。

品川プリンスホテル 外観

■株式会社西武メディア・コミュニケーションズについて

株式会社西武メディア・コミュニケーションズ（2025年４月１日に株式会社ブルーミューズより商号変更）は、メディア事業を通じたさまざまな情報提供とエンターテインメントコンテンツの創造によるお客さまとのコミュニケーションを担い、西武グループにおけるハウスエージェンシー的機能を果たしてまいります。 詳しくは https://www.bluemuse.co.jp/ をご覧ください。

■西武グループについて

西武グループは、不動産事業、ホテル・レジャー事業、都市交通・沿線事業を中心に、お客さまの生活に密着した幅広い事業を展開する企業グループです。2006年より「でかける人を、ほほえむ人へ。」をスローガンとして掲げ、お客さまの行動と感動を創造するとともに、株主、従業員、地域社会等すべてのステークホルダーの満足度を向上させ、豊かで持続可能な社会を実現してまいります。

詳しくは https://www.seibuholdings.co.jp/ をご覧ください。