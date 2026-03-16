「SWIMMER」が「ごろグラ」とコラボレーション☆「ごろグラ×SWIMMER ごきげんグッズがごろっと当たるキャンペーン」を2026年4月1日(水)より実施！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている大人気雑貨ブランド「SWIMMER」は、日清シスコ株式会社（代表取締役社長：山田 道明）のシリアルブランド「ごろグラ」とのコラボレーションが決定しました！

2026年4月1日(水)より、対象商品をお買い上げいただいた方の中から抽選でオリジナルグッズが当たる「ごろグラ×SWIMMER ごきげんグッズがごろっと当たるキャンペーン」を実施します。“ごろっと”大きな具材を描いた「SWIMMER」らしいタッチのデザインは、ここだけの描き下ろし☆SWIMMERらしい”かわいいがぎゅっ”とつまったグッズが登場します♪ぜひチェックしてみてください。

キャンペーンサイトはこちら！ :https://www.gorogura.jp/gokigen/

対象商品をお買い上げいただいた方の中から抽選で各回560(ごろっと)名にオリジナルグッズをプレゼント！

■A賞 ごきげん朝食セット：各回150名

ごろグラ×SWIMMERオリジナル ボウル・スプーンセット

A賞 第１弾限定デザイン「ボウル・スプーンセット」A賞 第2弾限定デザイン「ボウル・スプーンセット」

■B賞 持ち運べるごきげんグッズセット：各回150名

ごろグラ×SWIMMERオリジナル ポーチ・ステッカーセット

B賞 第１弾限定デザイン「ポーチ・ステッカーセット」B賞 第2弾限定デザイン「ポーチ・ステッカーセット」

■C賞 ごろグラ食べくらべセット：各回260名

「ごろグラ 贅沢果実」「ごろグラ チョコナッツ」「ごろグラ さつまいもづくし」

「ごろグラGran meal いちごとカシューナッツ」各1個セット

※賞品は事前の予告なく変更になる可能性がございます。

※賞品の画像はイメージです。

【キャンペーン詳細】

キャンペーンタイトル：「ごろグラ×SWIMMER ごきげんグッズがごろっと当たる キャンペーン」

当選人数：各回560(ごろっと)名様

■応募期間

第1弾：2026年4月1日(水) ～ 5月31日(日) 23:59

第2弾：2026年6月1日(月) ～ 7月31日(金) 23:59

■レシート有効期間

第1弾：2026年3月16日(月) ～ 5月31日(日) 23:59

第2弾：2026年6月1日(月) ～ 7月31日(金) 23:59

■対象商品

ごろグラ各種(キャンペーン告知が無い対象商品でもご応募いただけます。)

※「ごろグラ 華やぐアールグレイ」「ごろグラ 糖質オフ」「ごろグラ Gran meal」も対象商品です。

※キャンペーン期間中に発売される新商品も対象商品です。

■応募方法

購入日、商品名、購入個数、販売店名の記載のあるレシート等の購買証明を撮影し、キャンペーン特設サイトの専用応募フォームより、必要事項を入力し、画像をアップロードしてください。

※対象商品1個につき、1口の応募となります。

※レシート画像について、ファイル形式はjpeg・png、最大10MBです。

※1回の応募でアップロードできる画像は3枚までです。1画像に収めるレシート枚数は1枚までとなります。

※同時期に実施される同一商品を対象とした他のキャンペーンと同一レシートで応募可能です。

■当選発表

当選者への賞品の発送をもってかえさせていただきます。

■応募資格

本規約にご同意いただける方。日本国内在住の方

キャンペーンサイトはこちら！ :https://www.gorogura.jp/gokigen/

【問い合わせ先】

「ごろグラ×SWIMMER ごきげんグッズがごろっと当たるキャンペーン」事務局

電話番号:0120-975-815

開設期間：2026年4月1日(水)～9月15日(火)※土日・祝日を除く

受付時間：平日10：00～17：00

【「ごろグラ」について】

具材が大きくて多い、アガるおいしさ！

日清シスコの「ごろグラ」は、2014年の発売以来、品質の高さや選べるバリエーションの豊富さ、

贅沢なごろっと具材が支持されているシリアルブランドです。

また、たっぷりの食物繊維や鉄分、カルシウムと9種のビタミン入りで、忙しい朝でも手軽においしく

これらの栄養を摂ることができます。

ブランドサイト：https://www.gorogura.jp/

【SWIMMERについて】

「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。

動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。

【SWIMMER 公式SNS】

公式Instagram：＠swimmer_prom(https://www.instagram.com/swimmer_prom/)

公式X(Twitter)：@SWIMMER_Prom(https://x.com/SWIMMER_Prom)

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp

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