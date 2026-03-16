“平成レトロ” なトキメキ満載！「SWIMMER(スイマー)」 とのコラボグッズが当たる「ごろグラ×SWIMMER ごきげんグッズがごろっと当たるキャンペーン」 を2026年4月1日（水）からスタート

日清シスコ株式会社

日清シスコ株式会社 (社長：山田 道明) は、「ごろグラ×SWIMMER ごきげんグッズがごろっと当たるキャンペーン」を4月1日(水)から実施します。

ごろグラ×SWIMMER ごきげんグッズがごろっと当たるキャンペーン

「ごろグラ」シリーズは、2014年の発売以来、品質の高さや豊富なバリエーション、こだわりの具材で多くのお客さまからご愛顧いただいています。2026年3月のリニューアルでは、“具材”の魅力がより伝わるパッケージデザインに一新しました。

今回、“ごきげんな朝のひととき”をお届けしたいとの思いから、見ているだけで気分が明るくなるイラストで人気の雑貨ブランド「SWIMMER」とコラボした「ごろグラ×SWIMMER ごきげんグッズがごろっと当たるキャンペーン」を実施します。

対象商品をお買い上げいただいた方の中から抽選で、第1弾、第2弾それぞれ560 (ごろっと) 名、総計1,120名に朝の食卓を彩る賞品をプレゼントします。A賞には「ごろグラ×SWIMMERオリジナル ボウル・スプーンセット」、B賞には「ごろグラ×SWIMMERオリジナル ポーチ・ステッカーセット」、C賞には「ごろグラ食べくらべセット」をご用意しました。“ごきげんグッズ”には、“ごろっと”大きな具材をモチーフにしたデザインを採用したほか、おなじみの「SWIMMER」のキャラクターも登場します。

■キャンペーン詳細

キャンペーンタイトル

「ごろグラ×SWIMMER ごきげんグッズがごろっと当たるキャンペーン」

キャンペーン方式

クローズドキャンペーン

応募期間

第1弾：2026年4月1日(水) 0:00 ～ 5月31日(日) 23:59

第2弾：2026年6月1日(月) 0:00 ～ 7月31日(金) 23:59

レシートの対象期間

第1弾：2026年3月16日(月) ～ 5月31日(日)

第2弾：2026年6月1日(月) ～ 7月31日(金)

対象商品

「ごろグラ」シリーズ全品

※キャンペーン期間中に発売される新商品も対象商品に含まれます。

※パッケージにキャンペーン告知がない商品でもご応募いただけます。

応募方法

キャンペーン特設サイトにアクセスし、応募フォームに必要事項を入力の上、対象商品を1個以上お買い上げいただいたレシートまたは領収書の写真をアップロードすれば応募完了です。

※対象商品1個を1口としてご応募いただけます。

※対象期間中のレシート、領収書のみ有効です。レシートのコピーや商品名が記載されていない領収書での応募は無効となります。

※レシート、領収書は購入日、商品名、購入個数、販売店名がはっきり読み取れるように撮影してください。画像が不明瞭で判別できない場合は無効となります。

※オンラインストアやネットスーパーなどを利用して領収書が発行されない場合は、納品書の写真もしくは購入完了画面のスクリーンショットをアップロードしてください。

※レシート、領収書は、複数枚をまとめて撮影せず、1枚ずつ撮影してください。

※1回の応募につき、画像は3枚までアップロードできます。

※同一のレシート、領収書で重複応募された場合、応募は全て無効となります。

※クレジットカードを利用された場合は、カード情報が記載されている部分を折り返すか塗りつぶして、見えない状態にした上で撮影してください。

※同じ商品を対象とした同時期に実施される他のキャンペーンにも、同一のレシート、領収書で応募できます。

※何回でもご応募いただけますが、当選は第1弾、第2弾それぞれお一人さま一度限りです。なお、第1弾と第2弾の両方で当選する場合があります。

実施地区

全国

賞品ならびに当選者数

【A賞 ごきげん朝食セット】第1弾、第2弾それぞれ150名

“ごろっと”大きな具材を、「SWIMMER」らしいイラストで描いた、ボウルとスプーンのセットです。

第1弾第2弾

※サイズ：ボウル (約) 縦147mm×横120mm×高さ60mm、スプーン (約) 全長180mm

【B賞 持ち運べるごきげんグッズセット】第1弾、第2弾それぞれ150名

「SWIMMER」のキャラクターをデザインした、ポーチとステッカーのセットです。

第1弾第2弾

※サイズ：ポーチ [第1弾] (約) 縦140mm×横130mm×厚み25mm、 [第2弾] (約) 縦140mm×横127mm×厚み20mm、ステッカー [共通] (約) 縦70mm×横65mm

※画像は全てイメージです

【C賞 ごろグラ食べくらべセット】第1弾、第2弾それぞれ260名

「ごろグラ 贅沢果実」「ごろグラ チョコナッツ」「ごろグラ さつまいもづくし」

「ごろグラ Gran meal いちごとカシューナッツ」各1個セット

※セットの内容は予告なく変更する場合があります。

応募資格

賞品発送の都合により、日本国内在住の方に限らせていただきます。

当選発表

厳正な抽選の上、当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※第1弾は2026年7月上旬に、第2弾は2026年9月上旬に発送を予定していますが、やむを得ない事情により遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

キャンペーン特設サイト

[URL] https://www.gorogura.jp/gokigen/

※2026年4月1日(水) 0:00に公開予定

問い合わせ先

「ごろグラ×SWIMMER ごきげんグッズがごろっと当たるキャンペーン」事務局

【電話】0120-975-815

【受付期間】2026年4月1日(水) ～ 9月15日(火)

【受付時間】10:00 ～ 17:00 (土、日、祝日を除く)

個人情報について

取得した個人情報は、抽選、賞品送付および賞品送付に必要な諸連絡、ならびにお問い合わせへの回答のために利用させていただくほか、弊社の商品開発、サービス向上を目的として個人を特定しない統計的情報の形でのみ利用させていただきます。

■「SWIMMER」について

SWIMMER

「SWIMMER」は多くの「kawaii(かわいい)」商品企画・販売を手掛けてきた雑貨ブランドです。「SWIMMER」を通して年齢や性別に関係なくかわいいものを着たり使ったりすることを心から自由に楽しんでほしい、そんな思いがデザインやキャラクター達に込められています。

[URL] https://www.pattys.jp/swimmer