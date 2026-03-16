「JRキューポわくわくプログラム」スタート記念イベント開催

九州旅客鉄道株式会社

JR九州では、2026年4月1日（水）より開始する新会員ランクサービス「JRキューポわくわくプログラム」のスタートを記念し、2026年3月27日（金）～29日（日）の3日間、博多駅前広場小規模イベントスペースにて、高さ3.4メートルの「JRキューポわくわくメガクレーン」を設置したスタート記念イベントを開催いたします。

イベント初日はタレントの岡澤アキラさん・動画クリエイター「カイセイの九州旅」さんがスペシャルゲストとして登場します。

※画像はイメージです

■イベント概要

【名 称】 「JRキューポ わくわくプログラム」 スタート記念イベント



【開催日時】 2026年3月27日（金）12:00～18:00 ※27日(金)はセレモニーを11時から実施

2026年3月28日（土）～29日（日）10:00～18:00



【開催場所】 博多駅前広場小規模イベントスペース（福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1）



【内 容】 以下の参加条件を満たした方は、先着で「JRキューポわくわくメガクレーン」に無料

（お一人さまにつき１回）で挑戦いただけます。見事チャレンジに成功した方には、

キューポちゃんオリジナルグッズやJRキューポアプリでつかえるクーポン等の景品を

プレゼントします。



【参加条件】 JRキューポアプリ・JR九州アプリの両方をダウンロード・ログインいただき、画面提示

いただいた方。



【セレモニー】3月27日(金)11時より、タレントの岡澤アキラさん・動画クリエイター

「カイセイの九州旅」さんをスペシャルゲストに迎えたセレモニーを実施します。

お二人には会場内に設置した「JRキューポわくわくメガクレーン」に挑戦していただき

ます。

■スペシャルゲスト プロフィール

岡澤 アキラ

高校時代の先生から身長が高かったことを理由にモデルを勧められ芸能の道へ進み20歳の時にタレントデビュー。2016年に博多土産の名菓「博多の女」CMに出演し今も尚イメージキャラクターを務める。同年TNC新人リポーターオーディションに合格し「うどんMAP」が始まり、リポーターを9年務め、福岡県内のうどんを900杯紹介し「完食しました～！」という岡澤独自のフレーズも県民に親しまれ気持ちの良い食べっぷりと飾らない人柄で人気に。2025年春からFBS福岡放送局の朝の情報番組「バリはやッ！」にメインMCに抜擢され朝の顔となる。

カイセイの九州旅（動画クリエイター）

福岡を拠点に九州各地のグルメや絶景・ホテル・観光スポットのまだ知られていない穴場の魅力を発信する旅する動画クリエイター。

実際に現地へ足を運び、リアルな体験をもとにしたショート動画をSNSで発信し「行きたくなる九州」の魅力を発信し続けている。