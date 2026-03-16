食べ比べれば、進化がわかる。祝50周年！“当時” と “現在” の 「どん兵衛」 を徹底解剖！

日清食品株式会社

2026年8月、「日清のどん兵衛」は発売50周年を迎えます。これを記念し、50年前のレシピをもとに発売当時の味わいを再現した*「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック」(東日本向け、西日本向け) と「日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック」を2026年3月30日(月)に発売します。

本リリースでは、「どん兵衛」50年の歴史と、新商品「どん兵衛 クラシック」開発の舞台裏をご紹介します。

* 一部の原材料は当時と異なります。

■本格的で上質な一杯を追求してきた「どん兵衛」の歴史

1976年に誕生した「どん兵衛」は、現在に至るまで品質にこだわり、つゆ、麺、具材のすべてを進化させてきました。

◆つゆ

地域によって異なる“だし”のおいしさを追求し、発売当初から、つゆの味を東日本と西日本で分けて展開してきました。2009年には、北海道限定商品として札幌日清千歳工場で製造した「北のどん兵衛」を発売しました。さらに2011年からは、「きつねうどん」「天ぷらそば」の東西の味を食べ比べできる商品を期間限定で毎年全国発売しています。

◆麺

麺の品質にこだわってきた「どん兵衛」ですが、発売当初は麺同士がくっつかないようにするため、ウェーブをかける必要がありました。その後、お店で食べるような食感やのどごしを目指して研究を重ね、2008年にはうどん、そばともにすすり心地の良いストレート麺へと変更しました。さらに2010年には、うどんをより分厚く、もっちりとした食感の三層ストレート麺に改良しました。

◆具材

発売当初、具材はボリューム感を重視していました。その後、本格的な味わいを目指し、1991年にはおあげを丸大豆100%使用のものへ変更し、1992年には天ぷらを“さきいれ”から“あとのせ”へと変更しました。さらに2002年以降は、おあげの味付けを東西で分け、東日本向けはかつお節の風味を、西日本向けはかつお節と昆布の風味をきかせています。

このような改良を重ねてきた「どん兵衛」は、2024年に麺、つゆ、具材、七味のすべてを東西で分ける“ぜんぶ東西分け”を実現。地域ごとのおいしさを磨き続けています。

■「どん兵衛 クラシック」開発のきっかけ

このように改良を重ねながら歩んできた「どん兵衛」。現在の味わいは、多くのお客さまにとって“当たり前”のものとなっています。

50周年という大きな節目を迎えるにあたり、原点となる味をあらためて振り返ろうと考え、発売当時の味わいを再現する企画が動き出しました。

日清食品では、これまでにパッケージを復刻した商品を発売したことはありましたが、“味わい”まで再現する試みは今回が初めてです。改良を重ねてきたブランドだからこそ、原点の“味わい”を再現することについては、社内でも慎重に議論を重ねました。

それでも、“当時の一杯”と“現在の一杯”を食べ比べることで、その歩みを感じていただきたい-

-そんな思いから誕生したのが、「日清のどん兵衛 クラシック」3品です。

■発売当時の味わいを再現するまで

発売当時の味わいを知る社員がほとんどいなかったため、まずはその手がかりを探すところから始まりました。

研究所に保管されていた資料をひもとくこと約2カ月、ようやく当時のレシピを見つけ出しました。

とはいえ、レシピが見つかったとしても、それを現在調達できる原材料で再現できるかどうかは別の問題です。3カ月にわたって試作を繰り返し、麺、具材、つゆのバランスを細かく調整していきました。

こうして完成した「どん兵衛 クラシック」を社内で試食したところ、『当時はこれがうまかったのか (笑)』という声も聞かれました。

“当時の一杯”を再現したことで、現在の「どん兵衛」が歩んできた進化の軌跡が、はっきりと浮かび上がりました。

■こんなに違う!?“当時”と“現在”の「どん兵衛」

研究所で見つかった資料の一部

「どん兵衛 クラシック」は、50年前のレシピをもとに発売当時の味わいを再現した商品です。中でも最も違いを感じられるのが麺です。うどんは、現在の「日清のどん兵衛 きつねうどん」よりも薄くて細いウェーブ麺です。一方、そばは、現在の「日清のどん兵衛 天ぷらそば」よりも太くてごわつきのあるウェーブ麺で、湯戻し時間も現在 (3分) とは異なる5分です。つゆは醤油のキレが特長で、だしのうまみがほのかに感じられます。具材のおあげは、現在よりも甘みが控えめで、醤油の味わいが際立っています。天ぷらは、“あとのせ”ではなく“さきいれ”で、つゆがたっぷり染み込んだ天ぷらから、だしのうまみがじゅわっと広がります。

現在の商品と食べ比べていただくことで、50年にわたる麺、具材、つゆの進化を実感していただけるはずです。50周年の今しか食べられない当時の味わいを、ぜひご賞味ください。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88707/table/32_1_9c9b5d022688d1957556066aef56aca9.jpg?v=202603160251 ]