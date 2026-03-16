【欧米SNS実態調査】女性ユーザーのInstagram利用率ゼロ--企業公式発信の信頼率は最下位18%、米国50人が覆す「日本企業の思い込み」

株式会社 IGNITE

株式会社IGNITE（所在地：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 H1O茶屋町 810）は、2026年2月9日～10日、米国西部在住の男女50名を対象に「欧米SNS利用実態」に関するオンライン調査を実施しました。調査の結果、（1）女性回答者のInstagram利用率がゼロ（Facebook一択55.6%）、（2）企業公式発信の信頼率が全形式中最下位18%、（3）45歳以上のユーザーは広告→LP乖離で40%が即離脱--という3つの発見が、多くの日本企業が持つ欧米SNS戦略の「思い込み」を根底から覆しました。

調査背景

IGNITEでは、海外マーケティングを検討する日本企業から「とりあえずInstagramを始めたが、フォロワーが増えない」「英語のキャプションを付けているのに反応がゼロ」という相談を繰り返し受けています。問題は戦術レベルではなく、ターゲットが「誰で」「どこにいて」「何を信頼するか」という根本的な理解が不足している点にあります。

今回のアンケートは「どのSNSを使うか」という表面的な問いにとどまらず、「言語バリアにどう反応するか」「どんなコンテンツが信頼を生むか」「広告とLPが乖離した場合の離脱行動」まで踏み込んで設計しました。n=50という規模ではありますが、米国西部在住の実際のユーザーの声を直接聞いたデータは、仮説検証の起点として十分な示唆を持ちます。

Q1：どのSNSで日本情報を収集しているか--Facebookが34%で首位、女性のInstagram利用率はゼロ

設問文：「日本に関する情報収集に最もよく利用するSNSはどれですか？」

Facebookが34%で1位という結果は、多くのSNS担当者の直感に反するものです。米国西部在住の25歳以上の層では、Facebookは依然として地域コミュニティや実名ネットワークの主要プラットフォームです。

最も驚くべき発見は男女の利用SNSの完全な分岐です。男性はInstagram最多（40.6%）に対し、女性のInstagram利用者はゼロ。女性はFacebook一択（55.6%）という構造になっています。これは「ビジュアル訴求ならInstagram」という一般論が、女性ターゲットには全く当てはまらないことを示しています。

Q2：英語に対応していない場合の行動--「即離脱30%」vs「柔軟対応60%」、プラットフォームで最大3倍の差

設問文：「フォローしている日本企業のSNSアカウントが英語に対応していない場合、あなたはどうしますか？」

データが示すのは完全な三分割です。即離脱・ビジュアル継続・翻訳継続がそれぞれ30%で並びます。「英語非対応なら誰もフォローしない」という悲観論も「ビジュアルが良ければ言語は関係ない」という楽観論も、どちらも正確ではありません。

プラットフォームごとの英語非対応への許容度には最大3倍の差があります。Reddit/Xユーザーは44%が即離脱と最も拒絶感が強く、一方でInstagramユーザーは15.4%と最も寛容で、46.2%が「写真が良ければ継続」と回答しています。

Q3：SNS広告とWebサイトの乖離--全体28%が即離脱、45歳以上では40%に急増

設問文：「SNS広告をクリックして遷移したWebサイトのデザインや言語が広告と大きく異なっていた場合、あなたはどうしますか？」

SNS広告でクリックを獲得した後、日本語のみのサイトや広告と異なるデザインに遷移した場合、28%が即座に離脱します。広告費をかけてクリックを獲得しても、4人に1人強がサイトを見ずに離脱する計算です。

年代差が最も顕著に表れた設問です。15～19歳の即離脱率はわずか12.5%ですが、45歳以上になると40%に跳ね上がります。45歳以上をターゲットとする商材（旅行、プレミアム食品、ライフスタイルブランドなど）では、広告クリエイティブとランディングページの言語・デザイン一貫性が収益に直結します。

Q4：最も信頼するレビュー形式--企業公式が最低評価18%、インフルエンサー効果はプラットフォームで分化

設問文：「SNS上の日本企業・日本製品に関するレビューで、最も信頼するものはどれですか？」

信頼源の全体傾向として、実名性の高い専門家・知人の推薦が最も信頼されています（32%）。注目すべきは企業が自ら発信する顧客成功事例が最低評価（18%）であること。自社メディアでの顧客インタビューや実績紹介の効果は、欧米市場では限定的です。

プラットフォームごとに信頼源が明確に分化しています。Instagramではインフルエンサー（38.5%）、FacebookとLinkedInでは実名専門家（41.2%・66.7%）、Reddit/Xでは匿名口コミ（44.4%）が最も信頼されます。マルチプラットフォーム展開では、プラットフォームごとに異なる信頼源を活用した独立した戦術設計が必要です。

Q5：日本企業SNSに求めるコンテンツ--ビジュアル36%が首位、セール需要は12%に留まる

設問文：「日本企業のSNSアカウントに、どのようなコンテンツを求めますか？」

「日本の雰囲気を伝えるハイクオリティな写真・動画」が36%でトップ。欧米ユーザーは日本企業のSNSにプロモーションではなく、体験・知識・対話を求めています。セール・クーポン情報はわずか12%と最下位で、例外として有効なのは45歳以上をターゲットにした場合のみです。

ビジュアルコンテンツへの需要は30～34歳でピーク（57.1%）を迎えます。15～19歳はQ&A・直接返信への需要が最大（37.5%）で、ブランドとの双方向コミュニケーションを求めています。コンテンツ戦略は年代別に設計することで投資対効果が大きく改善します。

年代別セグメントプロファイル

Q1～Q5の傾向を「人」単位でまとめると、年代ごとに最適なSNS・言語対応・コンテンツが大きく異なることが分かります。

InstagramはZ世代・ミレニアル前期の専有地であり、Facebook優位は35歳から始まり45歳でピークに達します。LinkedInが出現するのは50歳以上のみ。Reddit/Xのコアユーザーは35～49歳です。

考察：欧米SNS参入の3大戦略転換点

今回の調査結果を受け、当社は以下3点をグローバルSNS戦略の転換点として提言します。

1. チャネルはターゲットの性別・年代から逆算して選ぶ

「Instagramは女性に強い」という前提でInstagramに投資すれば、女性ユーザーをまるごと取りこぼします。Facebookはオワコンだとスキップすれば、35歳以上の購買力ある層を丸ごと捨てることになります。「どのSNSを選ぶか」より先に「誰がどのSNSにいるか」を確認することが出発点です。女性・35歳以上ならFacebookグループ、男性・若年層ならInstagram、BtoBや専門職ならLinkedIn、という逆算が必要です。

2. 言語対応はプラットフォームごとに優先順位を変える

英語対応への投資優先度は、プラットフォームによって大きく異なります。Reddit/Xでは英語非対応の即離脱率が44%と最高で、運用開始前に英語ライティング体制を確立することが前提条件です。一方Instagramでは15.4%と最も寛容で、高品質なビジュアルさえあれば言語の壁を相当程度カバーできます。「全チャネル均等に英語対応」よりも、プラットフォームの文化に合わせた投資配分が現実的です。

3. 信頼は企業発信ではなく第三者の声で構築する

企業公式の顧客成功事例への信頼率は18%と全形式中最低。同じ予算をインフルエンサーコラボ（Instagram/TikTok）、専門家との共同発信（Facebook/LinkedIn）、話題になるコンテンツ設計（Reddit/X）に振り分けることで、信頼構築の効率が大幅に上がります。プラットフォームごとに信頼される声が異なるため、マルチプラットフォーム展開では信頼源の設計もプラットフォーム別に独立して行うべきです。

調査概要

※20代・40代前半はサンプルがゼロのため、本調査の知見はこれらの年代に直接適用できない点にご了承ください。

株式会社IGNITEについて



株式会社IGNITEは、日本の優れた技術やサービスを世界へ届けるためのローカライゼーション・コンサルティング企業です。最新のAI技術と熟練のネイティブチェックを組み合わせ、日本企業のグローバル市場における「信頼構築」を支援します。

【本件に関するお問い合わせ先】

社名 ：株式会社IGNITE

代表者 ：代表取締役 CEO 小菅芳彰

創業：2019年

本社：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 H1O茶屋町 810

URL：https://igni7e.jp/

Email：press@igni7e.jp

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