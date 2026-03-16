「現地でも体験できない!?」史跡の魅力をオンラインで深掘り！板橋区が史跡公園のデジタルミュージアムを一般公開

東京都板橋区

板橋区は、スマートフォンや自宅のパソコンなどから、気軽に史跡公園について知り、体験できる、オンライン上のプラットフォーム、「板橋区史跡公園（仮称）デジタルミュージアム」を公開しました。

「陸軍板橋火薬製造所跡」(板橋区加賀一丁目)は平成29年に国史跡に指定されました。区は、近代化遺産を保存活用した都内初となる史跡公園として、「区立加賀公園」「旧野口研究所」「旧理化学研究所」の３地区を含めた「板橋区史跡公園（仮称）」の令和11年度のグランドオープンに向けて整備を進めています。現在、「旧野口研究所」「旧理化学研究所」の敷地については、史跡保存のため閉鎖管理しており、敷地内や建物内に入れるのは、「特別公開」などのイベント時のみとなっています。

板橋区史跡公園（仮称）の全体図

板橋区史跡公園（仮称）とは？ :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/bunkazi/1021974/1023606.html

この度公開したデジタルミュージアムの機能「デジタル史跡探索」では、普段は入れない敷地内の史跡や建物内の様子を、スマートフォンやパソコンの画面を通して、様々な角度から見ることができます。また、画面をタップ・クリックすれば、史跡の解説や当時の写真などの情報も確認でき、正に「現地でも体験できない」、デジタルミュージアムならではの楽しみ方ができます。歴史や文化にちょっと興味がある方には板橋区の史跡に触れるきっかけとして、好きな方にはより深掘りした知識や体験を楽しめるツールとして、ぜひご活用いただきたいと考えています。

今すぐデジタルミュージアムを見る :https://itabashi-digital-museum.jp/

デジタルミュージアムの機能概要

デジタル史跡探索

史跡指定地内を、臨場感のあるパノラマＶＲで鑑賞できます。高精細な360度カメラで撮影した画像に、解説文や関連写真を掲載し、オンライン上で史跡探索ツアーを楽しめます。

デジタル展覧会

過去に実施した史跡に関する展覧会の内容を再編集し、テキストや画像によるＷＥＢ記事としてご覧いただけます。

史資料探索（令和８年度中に公開予定）

板橋区、全国のミュージアムや公文書館が所蔵している、史跡に関する歴史的資料をデジタルアーカイブスでご覧いただけます。

デジタルミュージアムのオープニングイベントを実施しました

区は、令和８年３月14日（土）、区立板橋第五中学校にて、デジタルミュージアムのオープニングイベントを開催し、約３０名の方が参加しました。イベントでは、区学芸員から、デジタルミュージアムを開発したねらいや楽しみ方についてのレクチャーと、史跡現地の見学が行われました。

オープニングイベントに参加し、デジタルミュージアムと現地の史跡見学の両方を体験した方からは、「デジタルミュージアムは新しい試みで、こういう取組がほかの施設にも広がっていけばいいと思う。リアルにはリアルの、デジタルはデジタルの良さがあるが、それぞれを楽しみながら歴史を深掘りできれば面白い」との声がありました。

担当部署

板橋区教育委員会事務局史跡公園担当課 03-3579-2664

※上記内容はプレスリリース時点の情報であり、現在の事業内容と異なる場合がありますのでご注意ください。