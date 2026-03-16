【市場の学校】高校生×市場の課題解決型プロジェクト期末発表会＆オリジナルキムチお披露目会開催

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人 市場の学校は、3月21日（土）11時から、横浜市中央卸売市場の水産棟５階のABC会議室をお借りして、市場関係者やメディアの方々に向けて活動の期末発表会を実施します。

市場の学校は、市場本来の役割と魅力を伝えるプロジェクトです。

この取り組みは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

「市場の学校」の活動とは

※このプレスリリースは高校生が執筆した原文を元に、加筆修正したものを掲載しています。

「市場の学校」は、高校生と横浜市中央卸売市場の仲卸店舗が連携して、市場本来の役割と魅力を伝えるプロジェクトです。高校生たちは市場について学びながら、「PR活動」「商品開発」「イベントの企画」などに挑戦し、多くの人に伝えることを目指しています。活動を通して、新鮮な魚や市場ならではの活気を広く知ってもらうとともに、普段市場に足を運ぶ機会のない人々や飲食店関係者の、来場や取引のきっかけ作りにも取り組んでいます。若い世代の柔軟な発想と行動力を生かして、地域と市場をつなぐ新しい可能性を切り拓き、市場の魅力を発信していきます。

期末発表会とは？

私たち「市場の学校」は、昨年12月に横浜市中央卸売市場の会議室をお借りして、市場関係者をはじめ私たちの活動に興味をもってくださっている方々に向けて中間発表会を実施しました。その時の発表では「市場の学校とは？」と題して、私たちが具体的にどのような活動をしているのかを説明しました。

今回の期末発表会では、「PR」「商品開発」「サービス」の３チームの活動内容を発表します。

【PRチーム プレゼンテーション】

・各チームの活動Instagram投稿の反響について

・市場の学校通信の発行

【商品開発チーム プレゼンテーション】

・浜っこキムチの完成と売り込み

【サービスチーム プレゼンテーション】

・飲食店や小売店の「横浜市中央卸売市場」のイメージ調査

商品開発チームのオリジナルキムチ「浜っこキムチ」がついに完成！

前回の中間発表で試食してもらった、横浜市場の魚で作った使ったキムチがついに完成しました。

その名も 「浜っこキムチ」です。

試食の際いただいた意見をもとに、味のバランスや具材の組み合わせを一つひとつ見直し、より“横浜らしさ”と“食べやすさ”を両立した味に仕上げています。辛さだけに頼らず、旨味とコクがしっかり感じられるように調整したことで、前回よりもぐっと深みのある味わいになりました。

キムチ作りには、インスタなど巷で人気の 「福耳キムチ」さん に協力していただき、何度も試作と改良を重ねました。

プロの技を教わりながら、自分たちでも実際にキムチ作りに挑戦し細かい工程の大切さを身をもって学びました。「これだ！」と思える味にたどり着くまでの道のりは決して簡単ではありませんでした。

今回の「浜っこキムチ」には、私たちの“地元への思い”と“ものづくりの楽しさ”がぎゅっと詰まっています。

期末発表会と同日に開催のキムチお披露目試食イベントにぜひお越しください！

発表会当日は、横浜市中央卸売市場の一般開放日と重なるので、仲卸店にご協力いただいて8時から9時まで 「浜っこキムチ」 の販売イベントも同時開催いたします。

発表会と合わせて、ぜひ立ち寄っていただけたら嬉しいです。

※販売店舗は市場の学校公式インスタグラムでお知らせいたします。

＜市場の学校 期末発表会概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/568_1_a915f36b77e22e206abf960c5e96eb5a.jpg?v=202603160251 ]



＜プロジェクト参加学校・学生・団体募集中！＞

本プロジェクトに継続して参加できる高校・高校生・団体を現在募集しております！

ご興味のある方は下記のフォームよりお申し込みをお願いいたします。

▼参加申込フォーム

https://forms.gle/emY6VbYo4knKxbUY8(https://forms.gle/emY6VbYo4knKxbUY8)

申込締切：規定人数に到達次第募集終了

プロジェクト参加対象：関東近郊の高校生

▼「市場の学校」公式WEBサイト

https://ichibanogakko.jp/(https://ichibanogakko.jp/)



※月1~2回程度の横浜市中央卸売市場仲卸店でのフィールドワークを想定しております。距離的に参加可能な方が対象となります。

※本活動で撮影した写真及び動画は、メディア（TV 新聞 WEB等）がニュースや記事、番組などで使用させていただく他、事務局が運営するホームページやSNS等で使用させていただきます。

※事務局以外の外部メディアが撮影した写真及び動画はお渡し出来ません。また、各メディアの放送日・掲載日を事前にご案内できない場合もございます。予めご了承ください。

＜団体概要＞

団体名称 ：一般社団法人 市場の学校

URL ：https://ichibanogakko.jp/

活動内容 ：「市場の学校プロジェクト」は横浜中央卸売市場の仲卸店舗と協力し、高校生が主体となって地域活性化に取り組む活動です。今後は、魚の魅力を楽しく伝える「魚ガチャ」の企画のほかにも、地域や飲食店と連携し、市場の魅力発信と地域との交流を深めていきます。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/