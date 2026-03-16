4月1日、新生NANKAIグループが始動します

南海電気鉄道株式会社

南海電気鉄道株式会社（社長：岡嶋 信行）は、2026年4月1日付で商号を株式会社NANKAI (読み：なんかい、以下「NANKAI」）に変更します。また、南海電気鉄道分割準備株式会社が同日付で、 南海電気鉄道株式会社（社長：梶谷 知志、以下「南海電鉄」）の商号とともに鉄道事業を承継します。

この経営体制の変更は、将来の外部環境変化や競争環境を見据えたうえで、NANKAIグループが社会に対する使命を果たし続けていくために実行するものです。経営体制の変更を機に、グループ全体で、 事業特性に応じた実行体制の最適化や変化に前向きで柔軟に判断・行動できる組織づくりを進めることで、各種戦略の実行スピードを加速させていきます。

NANKAIでは、不動産事業の業容拡大・競争力強化と鉄道・不動産に次ぐ新事業の創造（未来探索）に 注力するとともに、グループ全体で取り組む「選ばれ続ける沿線づくり」の司令塔（ハブ）機能や各グループ会社の事業成長・運営高度化を支援するグループコーポレート機能を強化することで、グループ全体の成長を強力に推し進めます。

南海電鉄は、これまで築き上げてきた安全・安心な輸送サービスを将来にわたりサステナブルに提供し 続けていくことを目指し、経営体制をコンパクトにし、機動性を高めて意思決定を迅速化し、働き方改革や テクノロジーの活用などの運営の改革と、サステナブル投資の着実な実行によって、持続的な成長の実現に取り組みます。

また、同4月1日付で、NANKAIグループと南海電鉄では、それぞれの新たな社会的使命等を制定いたします。これらにより経営体制変更後もグループ全体で同じ方向を目指し、変化し続ける社会の課題解決を 通じて地域の価値を向上する「まちづくり」に取り組んでまいります。

新たなNANKAIグループの始動を象徴するビジュアルと当社トップメッセージを、

本日から特設WEBページで公開しています。

ページはこちら：https://www.nankai.co.jp/company/contents/transform/

（左から）NANKAI 代表取締役社長兼COO・岡嶋 信行、NANKAI 代表取締役会長兼CEO 兼 南海電鉄 代表取締役会長・遠北 光彦、南海電鉄 代表取締役社長・梶谷 知志 ※いずれも社名・役職は2026年4月1日付

１．分社化について

◆分社化に関するこれまでの発表

2024年10月30日付「会社分割による鉄道事業の分社化に関するお知らせ(https://www.nankai.co.jp/lib/company/ir/news/pdf/241030.pdf)」

2025年1月29日付「鉄道事業の分社化に向けた分割準備会社の設立に関するお知らせ(https://www.nankai.co.jp/lib/company/ir/library/individual/pdf/250129.pdf)」

2025年3月31日付「会社分割（吸収分割）契約締結、商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ(https://www.nankai.co.jp/lib/company/ir/library/individual/pdf/250331_1.pdf)」

2026年3月4日付「鉄道事業の分社が認可されました(https://www.nankai.co.jp/lib/company/news/pdf/260304_1.pdf)」

◆経営体制変更後の組織・役員人事に関するこれまでの発表

2025年12月24日付「業務組織の一部改正並びに代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ(https://www.nankai.co.jp/lib/company/ir/news/pdf/251224.pdf)」

2026年 2月27日付「執行役員の異動に関するお知らせ(https://www.nankai.co.jp/lib/company/ir/news/pdf/260227.pdf)」

NANKAIロゴ南海電鉄ロゴ

２．NANKAIグループの社会的使命等について

(1) NANKAIグループ（NANKAI・南海電鉄を含めたグループ共通）についてNANKAIグループの社会的使命

私たちは、地域を起点に人々と向き合い、「しあわせなくらし」を育み、広げ、未来へとつなげます

NANKAIグループの経営規範

●安全・安心の徹底 鉄道をはじめとしたすべての事業において安全・安心を徹底します

●環境重視 「地球環境保全」を使命として認識、事業において環境に配慮します

●コンプライアンスの徹底 法令遵守、自らの社会的責任を認識、公正で健全な企業活動を行います

●顧客志向の追求 地域に密着した企業として、お客さま目線での行動を徹底します

NANKAIグループの行動指針

●あたたかさ 人の心に寄り添い、思いやりある行動をしよう

●誠実さ 地域や社会の信頼に応えるために、真摯に取り組もう

●使命感 自らの役割を全うし、胸を張れる仕事をしよう

●進取の精神 時代の先を見つめ、人の期待をとらえ、より良くすることに挑戦しよう

●共創 垣根を越えて力を活かしあい、みんなで実現しよう

また、「社会的使命」及び「経営規範」「行動指針」並びに「2050年の企業像」「経営ビジョン」等をNANKAIシシンと総称します。

NANKAIシシンロゴ

(2) 南海電鉄のMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）について社会的使命（ミッション）

えき・まち・人、「つながるしあわせ」を届けます

ありたい姿（ビジョン）

安全・安心を礎に、愛され続ける鉄道

価値観（バリュー）

経営方針

●安全・安心 安全と安心を基盤に、事業活動を行います。

●お客さま起点の考動 お客さまのニーズを追求し、その実現に挑戦します。

●全社一体感の醸成 社内のコミュニケーションを促進し、チームとしての結束力を高めます。

●人財育成と働きがい 従業員一人ひとりの成長を支援し、多様な人財がいきいきと働き続けられる 環境を創ります。

行動指針

●安全・安心 安全と安心を基盤に、事業活動を行います。

●おもてなし お客さまの期待を超えるおもてなしを提供します。

●コミュニケーション 声をかける勇気、耳を傾ける姿勢で、つながりの輪を広げます。

●挑戦 変化を味方に、挑戦を楽しみます。

●誠実さ 何事にも真摯に向き合い、言葉と行動で責任を果たします。