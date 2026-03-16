宮川大助・花子に独占密着！「頭真っ白ですよ」“余命3か月”宣告からの壮絶闘病　「漫才があったから闘える」新作漫才で笑わせる日を夢見て…夫婦が抱き続ける目標／『ABEMAエンタメ』無料配信中

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて、厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送しています。

このたび、『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」では、夫婦漫才師 宮川大助・花子の“イマ”に独占密着しました。この模様は、現在も「ABEMA」にて全編無料配信中です。

（配信URL：https://abema.go.link/cid0U）

▼"血液のがん"で車いす生活に… 宮川大助・花子に『NO MAKE』が密着(https://x.com/News_ABEMA/status/2032637842195886285)

■宮川大助・花子に独占密着！「頭真っ白ですよ」大助が明かす“余命3か月”宣告からの壮絶闘病

1976年に結婚し、夫婦漫才の第一人者として人気を博してきた宮川大助・花子。2026年4月で結婚50年を迎える2人ですが、現在、花子は「多発性骨髄腫」という血液のがんと闘っています。2018年にマラソンイベントに参加した花子が体調不良を訴え、病院を受診した際、医師から「余命3か月」と宣告されたといいます。当時の心境について大助は「もう頭真っ白ですよ、二人とも」と回顧し、「『治っても車椅子の生活が続くかもしれない』って、病院に担ぎ込まれた玄関先で言われました」と壮絶な闘病の始まりを明かしました。骨が溶けたり、免疫機能が低下したりする難病に立ち向かい、花子は現在も車椅子生活を送りながら治療を続けています。

■「誰も他人に下の世話なんかして欲しいと思わない」大助が語る“老老介護”のリアル

現在、自宅ではほぼ寝たきりの状態だという花子。大助は自身の腰を痛めながらも、訪問介護士の力も借りつつ、家事や介護の多くを担っています。大助は介護の過酷さを語りつつも、「嫁はんは『申し訳ない』『ありがとう』って言う。誰も他人に下の世話なんかしてほしいと思わない。でも夫婦やから、俺が倒れた時は嫁が世話してくれるだろうから」と、長年連れ添った夫婦の深い絆をのぞかせました。また、「今が一番のんびりとした時間。僕ら夫婦の人生の中で」「『大助・花子』というよりは『美智代と孝美』という、本名の生活をやってるんです。これがものすごく新鮮」とも語り、夫婦水入らずの穏やかな時間を大切にしている様子も伺えました。

■「漫才があったから闘える」新作漫才で笑わせる日を夢見て…夫婦が抱き続ける目標

手を取り合い生きていく2人には、ひそかに抱き続ける目標があります。大助は「高齢者のネタとか自分らで作ってやりたいけど、（花子に）稽古する、覚えるという体力がない」と現状の厳しさを吐露しながらも、漫才への思いを強く持ち続けていることに「芸人の性なんでしょうね。これサラリーマンだったら、2人とももう定年退職。でも、そういう夢があっていいですね」と語りました。花子も「漫才があったからこうして生きていけるし、漫才があったからしんどいがんと闘える。『いつか帰ってやろう』というのがある」と、再び舞台に立つ日を夢見て、前を向いていると語りました。

新作漫才で人々を笑わせる日を夢見て病気と闘い続ける2人の姿は、現在も「ABEMA」にて無料でご視聴いただけます。ぜひ、ご覧ください。

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■『ABEMAエンタメ』 放送概要

最新の芸能・エンタメニュースを厳選して紹介する情報番組。速報や解禁情報、芸能人のSNSにまつわるニュースなどホットな話題を毎日配信。また、旬な人物の魅力や素顔に迫る独自インタビューも配信中。

放送日時： 毎週月～金曜 夜11時～

放送チャンネル： ABEMA NEWSチャンネル

■『ABEMAエンタメ』 独自企画「NO MAKE」概要

“あの人の素顔は…” 「NO MAKE」では、俳優・タレント・アーティスト・モデルの素顔に密着。表舞台に立つ人の、知られざる過去とそれを受け止めた“イマ”に迫ります。 見れば、きっと…「あの人を、話したくなる」

番組URL： https://abema.tv/video/title/89-116

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（※）2025年11月時点、自社調べ

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