「ユビレジ QRオーダー＆決済」の新オプションサービス「多言語自動翻訳」提供開始

株式会社ユビレジ

“カンタンがいちばん”がコンセプトのクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供している株式会社ユビレジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木戸 啓太）は、飲食店の来店客が自身のスマートフォンを使って注文する「ユビレジ QRオーダー＆決済」において、Google Cloud Translation APIを活用した新オプションサービス「多言語自動翻訳」を、2026年3月16日より提供開始いたします。本サービスでは、利用者のスマートフォンの言語設定に応じて自動翻訳して表示します。対応言語は従来の英語・中国語・韓国語の3言語から、200を超える言語へと拡張され、より幅広い国・地域からの来店客に対応可能となります。

●背景

観光庁の調査では、訪日外国人旅行者が滞在中に困ったこととして「施設等でのスタッフとのコミュニケーション」や「多言語表示の少なさ・わかりにくさ」が上位に挙げられています。中でも、「飲食店でのコミュニケーション」を最も困った場面として挙げた回答が約5割を占めており、飲食店における言語対応が大きな課題であることが示されています。一方、意思疎通の手段としては約6割が「コミュニケーション機器が便利だった」と回答しており、テクノロジーによる言語対応への期待が高まっています※1。

現在、飲食店の店内モバイルオーダーは英語・中国語・韓国語の3言語対応が中心で、これらの言語への対応は引き続き重要です。その上で、日本政府観光局の統計によると、2025年は欧州からの訪日客数が前年を大きく上回り、ドイツ、イタリア、スペインでは前年比30％超、フランスも約20％増となりました。さらに、タイやベトナムなど東南アジアからの旅行者も引き続き多く、訪日客の国・地域の多様化が進んでいます※2。こうした中、言語の壁を感じることなく、多様なお客さまに安心して利用いただける環境づくりが一層求められています。

※1 出典：「令和６年度『訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するアンケート』調査結果」観光庁

※2 出典：「訪日外客統計 2025年12月推計値」日本政府観光局(JNTO)

●サービス内容

「多言語自動翻訳」は、Google Cloud Translation APIを活用し、「ユビレジ QRオーダー＆決済」画面の表示内容を利用者の言語設定に応じて自動で多言語化する有料オプションサービスです。店舗は従来どおり日本語でメニューを登録するだけで、Googleの翻訳技術により200を超える言語へ自動翻訳され、来店客のスマートフォンに表示されます。

従来の基本機能では、英語・中国語・韓国語の3言語に対応しており、各言語ごとの翻訳入力が必要でしたが、本オプションでは翻訳作業は不要です。メニューの修正内容も自動で各言語へ反映されるため、店舗側の運用負担を大幅に軽減します。利用者側も特別な操作をすることなく、訪日客が飲食店で自身の言語でメニューの閲覧や注文ができる環境を実現します。

詳細は「ユビレジ QRオーダー＆決済」ページ(https://ubiregi.jp/functions/qrorder)をご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7cH_KJegbqA ]

▲ 「ユビレジ QRオーダー＆決済」のインバウンド対応

●先行導入店舗からの声

本サービスを先行導入した店舗様からは、これまで訪日客への対応を口頭で行う場面が多かった中、本機能の導入により注文時の説明時間を削減できる点や、外国語対応への心理的負担が軽減された点も高く評価いただきました。特に「外国語での説明を時短できること」は、他店舗にも勧められるポイントとして挙げられました。

なお、先行導入店舗では、英語・中国語・韓国語に加え、フランス語やロシア語、イタリア語などの欧州言語、タイ語やインドネシア語などの東南アジア言語での表示も確認されており、訪日客の多様化を裏付ける結果となりました。

ユビレジは今後も、テクノロジーの力で飲食店の運営負担を軽減するとともに、言語の違いに左右されることなく、世界中のお客さまに“いつものおもてなし”を届けられる環境づくりを支援してまいります。

株式会社ユビレジについて

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目51-10 PORTAL POINT HARAJUKU

代表者：代表取締役 木戸 啓太

事業内容：クラウド型POSレジシステム『ユビレジ』、オーダーエントリーシステム『ユビレジ ハンディ』、在庫管理と発注業務をサポートする『ユビレジ 在庫管理』、スマホで注文と決済ができる『ユビレジ QRオーダー＆決済』の開発と提供、および大規模展開・チェーン店向けサービス『ユビレジ エンタープライズ』の提供 https://ubiregi.jp/

ユビレジは、2010年より“カンタンがいちばん”をコンセプトとしたクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供し、オーダーや在庫管理など、サービス産業におけるあらゆる業務のデジタル化・効率化を推進してきました。2024年には、大規模展開・チェーン店向けに、より複雑な業務要件や高度な運用体制に対応する「ユビレジ エンタープライズ」の提供を開始し、対応領域をさらに拡大しています。“指先から、レジから、人が人と対面する仕事を社会を変えていく”。その指のひと押しで、ドミノ倒しのように面倒なタスクが実行されれば、人が本来やるべきサービスに集中できる、ユビレジは、そんな社会を目指しています。 https://corp.ubiregi.com/about/vision/