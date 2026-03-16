３月２７日（金曜日）、都庁舎でいつでもスポーツを楽しめるデジタルエリアを新たにオープン

東京都

東京都は、都庁舎でいつでも気軽にスポーツを楽しめる、デジタルエリアを３月２７日（金）に新たにオープンします。

本エリアでは、東京2020大会のスポーツクライミングウォールを再現し、競技空間のスケール感の中で、アスリートの「高さ」や「速さ」といった迫力を体験することができるＸＲ「ＴＯＫＹＯ ＬＥＧＡＣＹ ＸＲ ＭＥＭＯＲＩＥＳ」をはじめ、「バーチャル江戸マラソン」、「サイバーボッチャ」、「ｅスケートパーク」など、体験型コンテンツを多数展開しています。

東京2020大会を単なる記憶ではなく体験できるレガシーとして継承し、この５周年を機に、スタートアップのＸＲコンテンツを活用し、デジタルの力で、誰もがスポーツと触れ合えるエリアを創出します。ぜひ、ご来場ください。

■ＸＲ『ＴＯＫＹＯ ＬＥＧＡＣＹ ＸＲ ＭＥＭＯＲＩＥＳ』について

東京2020大会のスポーツクライミングウォールをリアルに再現。競技空間のスケール感の中で、アスリートの「高さ」や「速さ」といった迫力を、至近距離で体験することができます。

東京2020大会の軌跡をたどる旅へ皆様をお連れします。臨場感をお楽しみください。

※XRとは、VR・AR・MRなどの技術を用い、まるでその場にいるかのような没入感や、現実とデジタルが重なり合う新しい体験を生み出す技術のこと

■エリア内のデジタルコンテンツについて

○バーチャル江戸マラソン

ＶＲゴーグルを装着し、江戸の街並みの中を実際に走っているような体験ができる「スポーツ×文化×デジタル」が融合した東京ならではの新感覚コンテンツ！手を振る動きに合わせて視界が進み、浅草・日本橋などの名所を360度で臨場感たっぷりに楽しめます！

○その他コンテンツ

・サイバーボッチャ：複数人対戦なのでご家族やご友人同士で盛り上がること間違いなし！

・eスケートパーク：スケートボードの色々なトリックにチャレンジしてみよう！

■都庁展示紹介

東京2020大会開会式等で実際に使用された資産等の展示、デジタル技術を用いた競技体験等ができる場を都庁舎内に開設中。普段は見ることができない貴重なアーカイブをぜひお楽しみください。

いずれも入場料は無料です。

◆内容

１.「都庁第一本庁舎２階 デジタルエリア」

◇デジタルコンテンツ

・ＴＯＫＹＯ ＬＥＧＡＣＹ ＸＲ ＭＥＭＯＲＩＥＳ

・バーチャル江戸マラソン

・サイバーボッチャ

・ｅスケートパーク

◇その他

・フォトスポット：大会マスコットのミライトワとソメイティがお出迎え！聖火トーチを手に持

って聖火台に火を灯してみましょう！

・会場では、東京2020大会、世界陸上、デフリンピックの各大会のダイジェスト映像を大型デ

ィスプレイで上映し、大会の感動を再現します。

利用時間：平日 ９:30～17:30、土曜日及び休日 11:00～18:00

休館日：年末年始及び都庁点検日

２.「都庁第一本庁舎２階 中央展示エリア」

東京2020大会のメダリストたちに贈られた、メダルと同じ大きさ＆重さを実際に体験できます。

また、東京2025世界陸上及び東京2025デフリンピックの大会レガシー展示を実施しています。

利用時間：平日 ９:30～17:30、土曜日及び休日 11:00～18:00

休館日：年末年始及び都庁点検日

３.「北側展望室 展示エリア」

聖火リレートーチやビクトリーブーケ、競技用備品（野球）を展示しております。

利用時間：９:30～17:30

休館日：北展望室の休室日（開室日はこちら(https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/tochousha/goannai/tenbou)をご確認ください)

４.「議会棟への連絡通路」

メダリストのサイン入り資産をはじめとした貴重な競技用備品を展示しております。

利用時間：平日 ９:00～17:00

休館日：土日祝日、年末年始

◆都庁展示を巡るスタンプラリー開催

都庁舎内の展示場所３か所に「ミライトワ・ソメイティ」のスタンプ及びスタンプ台紙を設置しま

す。春休み期間中（3/27～4/５）、全てのスタンプを集めた参加者（18歳以下対象）には、記念品

を贈呈いたします。※４.はスタンプラリー対象外です

■公式HP：https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/EXHIBITION-OF-TOKYO-2020-ARCHIVES-ASSETS.html

X（旧:Twitter）：https://x.com/sports_tokyo

Facebook：https://www.facebook.com/tocho2020games

Instagram：https://www.instagram.com/sports_tokyo_official/

（都庁展示に関するチラシ）

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6511-dc740a5fc32f2fcebb5fd3e1016e6673.pdf

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略16 スポーツ「スポーツでにぎわう・スポーツを支える」

【事業に関するお問合せ】

スポーツ推進本部スポーツ総合推進部スポーツレガシー活用促進課

電話 03-5388-2873 38-831（都庁内線）