【4/11（土)・12（日）限定】サフィールホテル稚内「レストラン マリーヌ」、出来たて“いちごスイーツ”が味わえる！「春のランチバイキング」開催

明海グループ株式会社

サフィールホテル稚内（北海道・稚内市）では、春の味覚“いちご”を心ゆくまで楽しめるランチバイキング を2026年4月11日（土）・12日（日）の期間限定で開催いたします。

ライブキッチンでは、旬のいちごを贅沢に使用した「ストロベリーパフェ」 と、爽やかないちごの香りが広がる「苺フィズ」 をご提供。目の前で仕上げる出来たてならではの風味をご堪能いただけます。

さらに、春らしいメニューが並ぶビュッフェも90分間食べ放題。2日間だけの特別なイベントをお楽しみください。

なお、現在ご予約を承っております。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

■ 開催概要

期間：2026年4月11日（土）～ 4月12日（日）

時間（90分間）：1部 11:30～13:00 2部 13:10～14:40

場所：サフィールホテル稚内 1階「カフェレストラン マリーヌ」

料金：お一人様 大人3,500円（税込）、 小学生1,200円（税込）、 未就学児 無料

■ ご予約・お問い合わせ

サフィールホテル稚内

TEL：0162-23-8161（10:00～）

公式サイト：https://www.surfeel-wakkanai.com