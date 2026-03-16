ゼビオベースボールフェスト開催及び参加チーム募集開始のお知らせ

ゼビオホールディングス株式会社

ゼビオグループのクロススポーツマーケティング株式会社は、野球の普及や新たなプレー機会の提供を目的として、誰でも気軽に参加できる新しいコンセプトの１DAYイベント「ゼビオベースボールフェスト」を全国各地で開催します。エントリーは、U９・一般・４０歳以上の３つのカテゴリーを設けており、参加チームの募集を開始します。

ゼビオベースボールフェストは、BATTING TEE GAME（バッティングティーゲーム）という独自ルールによる競技を通じて、新感覚の野球体験機会を提供します。また、U９を対象とした「ジュニアベースボールフェスト」は、体験コーナーや抽選ブースなど野球を楽しみ、学べる機会を提供し、野球を継続的に続けていく子供たちが増えることを目指しています。開催日程や会場、エントリー方法等は公式ホームぺージよりご確認ください。皆様のエントリーをお待ちしております。

＜BATTING TEE GAME＞

投手に依存する試合時間（攻守交替、投球練習、投球、牽制、投手交代）を最小化して、プレイヤーの満足度（打数、打点、走塁、守備機会）を最大限に追求した新競技です。

【イベント概要】

名称：ゼビオベースボールフェスト2026

公式HP：https://baseballfest.jp/

参加対象：一般の部は国内で活動する野球チームまたは個人（中学生以上）

名称：ゼビオジュニアベースボールフェスト2026

公式HP：https://baseballfest.jp/junior-baseball-fest/

参加対象：小学校3年生以下で構成された野球チーム（1チーム15名まで）または個人

主催：クロススポーツマーケティング株式会社

特別協賛：スーパースポーツゼビオ、ヴィクトリア

問い合わせ：ゼビオベースボールフェスト大会事務局

Mail:support@baseballfest.jp