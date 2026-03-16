高価買取 おたからや、神奈川・愛知7会場で催事開催｜3月16日～

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:鹿村大志。以下、「当社」という）が運営する高価買取 おたからやは、2025年から続く金相場の歴史的高騰を受け、金買取や貴金属の売却を検討する方が急増するなか、3月16日（月）より神奈川県・愛知県の計7会場にて買取催事を順次開催いたします。

神奈川県では横浜市・川崎市の3会場、愛知県では名古屋市・あま市・北名古屋市・岡崎市の4会場で、金・プラチナ・ブランド品買取・時計買取をはじめ、多様な品目を専門の査定士が査定いたします。全国1,690店舗以上（2026年3月現在）を展開するリユース業界トップクラスの当社が、お手元の品物に適正な値をつけます。査定料は一切かかりません。

｜開催概要

催事会場の様子【神奈川県】3会場で開催

1. 【Olympic】洋光台店

日程：3月14日（土）～3月20日（金）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：神奈川県横浜市磯子区洋光台5-1-9 1F 正面出入口風除室

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Olympic+洋光台店+横浜市磯子区洋光台5-1-9&query_place_id=ChIJn5ytQZZEGGARV-EGK12fvCA(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Olympic+%E6%B4%8B%E5%85%89%E5%8F%B0%E5%BA%97+%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E7%A3%AF%E5%AD%90%E5%8C%BA%E6%B4%8B%E5%85%89%E5%8F%B05-1-9&query_place_id=ChIJn5ytQZZEGGARV-EGK12fvCA)

2. 島忠・ホームズ川崎大師店

日程：3月16日（月）～3月29日（日）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：神奈川県川崎市川崎区中瀬3-20-20 1F イベントスペース B

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=島忠ホームズ川崎大師店+川崎市川崎区中瀬3-20-20&query_place_id=ChIJAQAAfNZmGGARLwddwD6vvTk(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E5%B3%B6%E5%BF%A0%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BA%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%A4%A7%E5%B8%AB%E5%BA%97+%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E7%80%AC3-20-20&query_place_id=ChIJAQAAfNZmGGARLwddwD6vvTk)

3. Olympic 港北ニュータウン店

日程：3月21日（土）～4月3日（金）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央27-10 1F エスカレーター脇

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Olympic港北ニュータウン店+横浜市都筑区茅ヶ崎中央27-10&query_place_id=ChIJVVWVyTL2GGARtcFyIa59kPc(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Olympic%E6%B8%AF%E5%8C%97%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E5%BA%97+%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E9%83%BD%E7%AD%91%E5%8C%BA%E8%8C%85%E3%83%B6%E5%B4%8E%E4%B8%AD%E5%A4%AE27-10&query_place_id=ChIJVVWVyTL2GGARtcFyIa59kPc)

【愛知県】4会場で開催

4. 【ナフコトミダ】木田店

日程：3月9日（月）～3月22日（日）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：愛知県あま市木田東新赤坪39 入口近くの風除室スペース

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ナフコトミダ木田店+あま市木田東新赤坪39&query_place_id=ChIJfyMH4-2fA2ARcfuV5FQi64c(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%83%8A%E3%83%95%E3%82%B3%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%80%E6%9C%A8%E7%94%B0%E5%BA%97+%E3%81%82%E3%81%BE%E5%B8%82%E6%9C%A8%E7%94%B0%E6%9D%B1%E6%96%B0%E8%B5%A4%E5%9D%AA39&query_place_id=ChIJfyMH4-2fA2ARcfuV5FQi64c)

5. 【ナフコ】不二屋当知店

日程：3月16日（月）～3月21日（土）

営業時間：9:30～18:00

開催場所：愛知県名古屋市港区明正1-234 店内入り口横スペース

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ナフコ不二屋当知店+名古屋市港区明正1-234&query_place_id=ChIJm4AAQIt3A2AR4b5LdLi4_A8(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%83%8A%E3%83%95%E3%82%B3%E4%B8%8D%E4%BA%8C%E5%B1%8B%E5%BD%93%E7%9F%A5%E5%BA%97+%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%B8%82%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E6%98%8E%E6%AD%A31-234&query_place_id=ChIJm4AAQIt3A2AR4b5LdLi4_A8)

6. 【ナフコトミダ】師勝店

日程：3月19日（木）～3月27日（金）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：愛知県北名古屋市久地野権現5-1 入口近くの風除室スペース

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ナフコトミダ師勝店+北名古屋市久地野権現5-1&query_place_id=ChIJ3_8--Ht0A2ARYLPGbAhVKl4(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%83%8A%E3%83%95%E3%82%B3%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%80%E5%B8%AB%E5%8B%9D%E5%BA%97+%E5%8C%97%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%B8%82%E4%B9%85%E5%9C%B0%E9%87%8E%E6%A8%A9%E7%8F%BE5-1&query_place_id=ChIJ3_8--Ht0A2ARYLPGbAhVKl4)

7. 【ロピア】岡崎インター店

日程：3月22日（日）～3月31日（火）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：愛知県岡崎市大平町石丸38 ATM付近の催事スペース

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ロピア岡崎インター店+岡崎市大平町石丸38&query_place_id=ChIJ86pxSwC9BGARupfGncLbDxw(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%83%AD%E3%83%94%E3%82%A2%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%BA%97+%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%B9%B3%E7%94%BA%E7%9F%B3%E4%B8%B838&query_place_id=ChIJ86pxSwC9BGARupfGncLbDxw)

｜今こそ売り時──買取強化品目のご案内

金相場が高値圏で推移する現在、「こんなもの売れるだろうか」とお考えの品物でも、思いがけない査定額になるケースが相次いでいます。

こんな状態の品物も喜んで査定いたします

・どこかでなくした、片方だけ残ったピアス

・引っかけて切れたまましまっているネックレス

・治療が終わり、ずっと置いたままの金歯

・もう何年も止まったままの古い腕時計

・流行が変わって持ち歩かなくなったブランドバッグ

・ぶつけて傷がついてしまった宝石

まずはお気軽に無料査定へお越しください。想定以上の価格がつくケースが多数ございます。

高価買取 おたからやが対応する幅広い買取ジャンル

・タンスにしまったままの金・プラチナのアクセサリー

・何年も使っていないブランドバッグ（ヴィトン、エルメス、シャネル、グッチなど）

・引き出しの奥で眠っている高級腕時計（ロレックス、オメガ、カルティエなど）

・着けなくなった婚約指輪やダイヤモンド・宝石類

・実家から出てきた切手・古銭・金券

・遺品整理で見つかった貴金属や骨董品

｜なぜ今、査定のタイミングなのか

金相場の高騰が「売り時」を後押し

2024年末から2025年にかけて国際金相場は歴史的な高値圏で推移し、国内の金買取価格も上昇傾向が続いています。自宅で長年眠っていた金製品・貴金属を、今この時期に査定へ出される方が急増しています。催事会場では専門の査定士がその場で査定し、ご納得いただければ即日現金化も可能です。

｜おたからやが選ばれる理由

金の参考買取相場の価格推移グラフ全国1,690店舗以上──リユース業界トップクラスの査定力

高価買取 おたからやは、2006年のフランチャイズ展開開始以来、全国へ着実に出店を広げ、2026年3月現在で1,690店舗以上を数えます。豊富な買取実績と確かな査定力が、業界トップクラスの評価につながっています。大切なお品物の価値を、適正に見極めます。

査定無料・キャンセル料ゼロ──気軽に持ち込める安心感

査定料・相談料は一切無料です。査定額にご納得いただいた場合のみ、その場で現金にてお支払いします。「査定だけ試してみたい」「売るかどうかまだ迷っている」という方も、どうぞお気軽にお越しください。キャンセル料もかかりません。

各分野の専門査定士が丁寧に対応

貴金属・ブランド品・時計買取など、ジャンルごとの専門知識を持つ査定士がお品物を丁寧に拝見いたします。長年大切にされてきた品物に、誠実な査定額をご提示します。

｜お問い合わせ

催事に関するご不明点は、下記までお気軽にご連絡ください。

高価買取 おたからや カスタマーサポート

フリーダイヤル：0120-555-600

受付時間：9:00～19:00（年中無休）

公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

｜高価買取 おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,690店舗以上（2026年3月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（受付時間：9：00～19：00 年中無休）

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410