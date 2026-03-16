てりたま×ガーリックマヨの最強タッグが誕生！期間限定トッピング「てりたま」「ベーコンてりたま」を3月16日（月）に発売

株式会社ファイブグループ

「“楽しい”でつながる世界をつくる」を理念とする飲食企業である株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 憲史）の関連企業である、株式会社パンチョ（本社：東京都武蔵野市、社長：野尻 圭介）が運営する『スパゲッティーのパンチョ』は、期間限定トッピング「てりたま」「ベーコンてりたま」を2026年3月16日（月）に発売します。

春はやっぱりパンチョのてりたま！

昨年登場し大好評だったトッピング「てりたま」が、濃厚てりやきソース×ガーリック香る特製マヨでパンチョらしいパンチ力が大幅アップ。てりやきハンバーグの上にはレタスをひき、さらに熱々仕上げの目玉焼きがとろりと重なる見た目も味も春だけの贅沢仕様のトッピングです。しかも今年はプラス100円で食べ応え抜群のベーコンを追加できちゃいます！

こってり濃厚なガーリックマヨの「てりたま」と、がっつり満足の「ベーコンてりたま」のお好きな期間限定トッピングでパンチョの春の訪れをお楽しみください！

※写真は期間限定トッピング「ベーコンてりたま」期間限定トッピング「てりたま」「ベーコンてりたま」

【販売価格】

期間限定トッピング「てりたま」 320円（税込）

期間限定トッピング「ベーコンてりたま」 420円（税込）

※本品はトッピングのみのメニューです（お好きなスパゲッティーと一緒にご注文ください）

※ご提供はスパゲッティーメニューをご注文のお客様に限ります

【販売店舗】

「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」各店

※名古屋グローバルゲート店、一宮三条店は販売対象外です

※販売開始日以降の新規開店店舗は販売対象外の場合があります

【販売時期】

販売開始：2026年3月16日（月） 販売終了：2026年4月末

※在庫状況・店舗状況により販売終了が早まることがあります

アレルゲン：卵・乳・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんご

※各スパゲッティー類のアレルゲンは公式ホームページ（各店舗ページ）(https://naporitanpancho.com/)よりご確認ください

スパゲッティーのパンチョについて

※写真は期間限定トッピング「てりたま」

昔ながらの食材と調理方法にこだわり、懐かしさを提供するナポリタン専門店です。

自慢の極太麺は前日に茹で置きして程よく水分を吸わせておくことで、ソースと絶妙に絡むよう仕上げています。毎日お店で手作りしているソースは、他では決して食べられない味わいが魅力。

ボリューム感のあるスパゲッティー（小盛300g / 並盛400g / 大盛500g / メガ盛600g※）は目玉焼きや厚切りベーコン、焼きチーズといった追加トッピング（有料）で自分好みにカスタマイズすることも可能です。

※一部麺の分量が違う店舗があります。（くわしくはホームページ・各店舗ページのメニューをご確認ください）

公式ホームページ https://naporitanpancho.com(https://naporitanpancho.com)

公式X https://twitter.com/napopancho(https://twitter.com/napopancho)

パンチョ大王X https://twitter.com/top_of_pancho(https://twitter.com/top_of_pancho)

公式Instagram https://www.instagram.com/panchonaporitan(https://www.instagram.com/panchonaporitan)

公式TikTok https://www.tiktok.com/@spaghetti_pancho(https://www.tiktok.com/@spaghetti_pancho)

公式YouTube https://www.youtube.com/@pancho_8888(https://www.youtube.com/@pancho_8888)

▼パンチョのスパゲッティーは仕込みから調理まで、一皿一皿キッチンで手作り▼「改めてナポリタンはうまいと言わせたい」専門店として唯一無二、老若男女に愛されるパンチョのナポリタン▼豊富なトッピングメニューと選べる麺量で、ナポリスト（＝パンチョのファン）を満足させている

■社名

株式会社ファイブグループ

■設立

2003年6月30日

■本社所在地

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

■代表取締役社長

坂本 憲史

■従業員数

2,346人（正社員456名・アルバイト1,890名）※グループ連結

■受賞

GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位

経済産業省「健康経営優良法人」7年連続認定

ストレスフリーカンパニー2024受賞

社内報アワード2022グランプリ受賞

■公式HP

http://five-group.co.jp/

■生のファイブグループを伝えるオープン社内報

https://note.five-group.co.jp/

■公式アカウント

Twitter：https://twitter.com/5ivegroup

Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/

Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP