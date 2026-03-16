【北海道東川町】第5回「隈研吾＆東川町」KAGUデザインコンペ　公開プレゼンテーション・表彰式を開催

北海道 東川町

写真文化首都北海道「写真の町」東川町が、建築家隈研吾氏とともに実施する第5回『「隈研吾＆東川町」KAGUデザインコンペ』が最終審査を迎えます。今回は、「健康な家具」をテーマに世界各国から324件の応募が寄せられました。厳正な審査を経て選ばれた10組の入賞者が、最終審査に向けた公開プレゼンテーションを行います。

若きデザイナーたちが自らのアイデアや制作意図を直接語り、世界的に活躍する隈研吾氏をはじめとする審査員の先生方が講評を行います。第一線で活躍する建築家・デザイナーの視点に触れられる貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください。



公開プレゼンテーションの後には、東川町の家具事業者の紹介や、表彰式の中で、最優秀賞・優秀賞の発表を実施します。どなたでも自由に観覧できますので、皆さまのご来場をお待ちしております。

公開プレゼンテーション開催概要

会場：せんとぴゅあI 講堂

日時：3月22日（日）

▽13:30～15:30 公開プレゼンテーション（入賞者10組による発表）

▽15:40～16:20 東川町の家具事業者紹介

▽17:30～18:15 表彰式

公式HP

https://www.kagu-higashikawa.jp/