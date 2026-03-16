～【eスポーツ×ごみ拾い】青森県を楽しくキレイに！～「eスポGOMI with LIDEAL Aomori in 平川市」開催決定

株式会社Life Reversal Gaming.

株式会社Life Reversal Gaming.（所在地：東京都文京区、代表：高木 光治）は、2026年4月29日（水・祝）に開催される「eスポGOMI with LIDEAL Aomori in 平川市」の運営に、eスポGOMI開催委員会（一般財団法人日本財団スポGOMI連盟／株式会社Life Reversal Gaming.／横濱OneMM）の一員として参画いたします。

なお本イベントは、一般社団法人 LIDEAL Aomori（所在地：青森県弘前市、代表理事：多々良 敦斗）が主催し、青森県への地域貢献を目的として実施するものです。

主催のLIDEAL Aomoriは、2025年12月の第1回大会（青森）、2026年3月の第2回大会（東京・五反田）に続き、本企画を主導します。第3回となる今回は、前大会にご協賛いただいた株式会社タカシン（所在地：青森県平川市、代表取締役：船水 貴之）の協力のもと、同社が拠点を置く平川市にて開催する運びとなりました。

今回の会場となる「タカシン文化センター」は、同社がネーミングライツを取得した地域交流の象徴的な場所です。同社の「知恵と行動力でみんなを笑顔にする」というミッションと、LIDEAL Aomoriが掲げる「スポーツを通じた地域貢献」の想いが共鳴し、この地での開催が決定しました。

なお「eスポGOMI」は、eスポーツとごみ拾い（スポGOMI）を組み合わせた環境保全イベントです。eスポーツの「楽しさ」というエッセンスを最大限に引き出し、街をきれいにするだけでなく、参加者が楽しみながら地域の未来について考えるきっかけを生み出します。

さらに、この「eスポGOMI」には、同じ楽しみを共有することで組織や地域の結束力を高める「チームビルディング」の要素が多分に含まれています。競技を通じて育まれる一体感は、参加者の皆様が自律的に地域の未来を考える「意識改革」へと繋がるはずです。

当社はeスポGOMI開催委員会の一員として、このワクワクする地域貢献の形が平川市を起点に継続的な活動として広がるよう、全力でサポートしてまいります。

＜eスポGOMI（eスポーツ×スポGOMI）とは？＞

2025年12月6日開催「eスポGOMI with LIDEAL Aomori」の様子

「eスポGOMI」とは、世界中で問題になっている海洋ごみ問題をより多くの方に知ってもらうために、コンピューターゲームによる競技型スポーツ「eスポーツ」と、ごみ拾い活動にスポーツのエッセンスを加えた社会奉仕活動「スポGOMI」をかけ合わせた環境保全イベントです。

3名1チームを結成し、制限時間内に規定エリアで集めたごみの量と種類でポイントを競い合い、最も多くポイントを獲得したチームが勝利となります。

チームワーク・達成感・爽快感というスポーツの要素を通じて、子供から大人まで気軽に楽しくご参加いただけます。

▼eスポGOMIについて

https://note.com/espogomi/n/n228b5b6fcf18(https://note.com/espogomi/n/n228b5b6fcf18)

＜イベント概要＞

＜応募要項＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77755/table/52_1_c174e9f8c4b228dd8a706aeda2ed5702.jpg?v=202603160251 ]

3名のチームを結成し、下記URLまたは二次元コードよりご応募ください。

※参加費無料

※お申込み多数の場合、抽選となる可能性があります。

※2名以下での応募も可能ですが、他の参加者と同じチームになる場合があります。

応募フォーム：https://forms.gle/GuUhgjmT1nDkW5MH8(https://forms.gle/GuUhgjmT1nDkW5MH8)

＜大会クレジット＞

主 催：一般社団法人 LIDEAL Aomori

運 営：eスポGOMI開催委員会（一般財団法人日本財団スポGOMI連盟／株式会社Life Reversal Gaming.／横濱OneMM）

後 援：※調整中※

応 援：※調整中※

＜団体概要＞

一般社団法人 LIDEAL Aomori

一般社団法人 LIDEAL Aomoriは、青森県弘前市を拠点とするサッカークラブ運営法人です。「サッカーを通じて地域と社会の未来を切り拓く」ことを使命とし、サッカーを軸に、地域社会と企業、そして人をつなぐプラットフォームを目指しています。

一般財団法人日本財団スポGOMI連盟

ごみ拾いをスポーツと捉え、競い合い汗を流しながらごみを拾うことで、健康な体づくりと子どもから大人までごみを捨てないリサイクル習慣を意識させ、きれいで暮らしやすい街づくりに貢献し、スポーツと環境の融合を実現させ、スポーツの新たな魅力を提案することで、日本スポーツ界の発展に寄与することを目的としております。

https://www.spogomi.or.jp/

株式会社Life Reversal Gaming.

株式会社Life Reversal Gaming.は、ゲームを通じて世界中の多様な人々と繋がり、ゲームの未知なる可能性を見出し、社会にとってプラスとなる新たなる価値創りに挑戦している会社です。ゲームが単なる娯楽ではなく、人と人／人と地域とが繋がるコミュニケーションツールにもなるということを発信し続けます。

社名：株式会社Life Reversal Gaming.

本社所在地：東京都文京区向丘1-16-16

代表取締役：高木光治

事業内容： 課題解決事業、コミュニティ事業、教育・研修事業、クリエイティブ事業、イベントサポート事業

事業設立： 2020年11月

HP：https://life-reversal-gaming.co.jp/