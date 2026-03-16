銀座の景色を望む大人の隠れ家へ。新生『tcc GINZA』2026年3月18日リニューアルオープン

株式会社ユニコ・ジャパン・インターナショナル

株式会社ユニコ・ジャパン・インターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：村田 耕）は、銀座4丁目交差点を望む好立地の『tcc GINZA』を、2026年3月18日にリニューアルオープンいたします。

2015年の開業から10年以上の時を経て、当店は次のステージへ。

これまでの2フロア体制から4階ワンフロアへと拠点を集約し、より濃密で上質なサービスを提供するレストランへと生まれ変わります。装いを新たにする店内は、銀座の街並みに相応しいシックな大人の空間へ。新たにプライベートな個室も完備し、記念日やご接待など、大切なシーンを演出いたします。

LUNCH：優雅な午後の特等席「四季を織りなす色彩豊かなアフタヌーンティー」

2015年銀座にオープン。黄色のロゴが特徴的な飲食店。

昼は華やかなアフタヌーンティーを中心に、パティシエが手掛ける美しく繊細なスイーツと、厳選されたティーが穏やかな午後の時間を彩ります。銀座の景色とともに、日常を離れた上質なひとときをお過ごしください。

パティシエが繊細な感性で創り上げる季節のスイーツと、レストランならではのセイボリー。お飲み物にはシンガポールのラグジュアリー紅茶「THE 1872 CLIPPER TEA」をご用意しました。

平日最大4時間半滞在可能なゆったりとしたプランをご用意し、日常の喧騒を忘れさせる贅沢な「ヌン活」の聖地として、心満たされる午後をお届けします。

春を彩る目にも美しいスイーツ＆セイボリー記念すべきリニューアル第一弾のテーマは、春の訪れを告げる「苺」と、目にも鮮やかな「色彩の美食」銀座の街を見下ろしながら優雅なティータイム

スタンドを彩るのは、濃厚なピスタチオと苺を合わせた「フレジエ」や、爽やかな酸味が広がる「瀬戸内レモンのメレンゲタルト」。可愛らしい「桜のロリポップ」がテーブルに春の華やぎを添えます。

さらに特筆すべきは、レストランの心を込めたセイボリーの充実です。

「五香粉香る 揚げ春巻き」や「プルドポークのキューバサンド」、ハーブ香るチミチュリソースで味わう「カツオのカルパッチョ」など、スパイスと異国情緒を織り交ぜた本格的な味わいをご用意。

tccの代名詞である「昔ながらのカスタードプリン」も健在です。甘いスイーツと塩気のある食事の絶妙なループが、最後の一口まで飽きさせない至福の時間をお約束します。

1872年、シンガポールで誕生した「The 1872 Clipper Tea Co.」

クリッパー船をシンボルにする “THE 1872 CLIPPER TEA” は、シンガポールの最も古い正統派紅茶ブランド。その品質の良さは、あのラッフルズホテルがアフタヌーンティーの定番紅茶に採用し、またお土産として自らのラベルをつけて販売していることからも保証済みです。

DINNER：グリル×ステーキ×シンガポールエッセンス

シンガポールで、ラッフルズホテルをはじめ 真の紅茶愛好家に 称賛されている、 最古参の正統派紅茶ブランド

夜はブランド黒毛和牛「田村牛」をはじめ、肉・魚介・旬野菜を溶岩石グリルで丁寧に焼き上げ、遠赤外線による独自の火入れで素材の旨味を最大限に引き出します。また、多様な価値観に寄り添うベジタリアンコースもご用意し、すべてのお客様に心地よい美食体験をご提案いたします。

骨付きステーキ「トマホーク」を豪快に田村牛と厳選素材へのこだわり

メイン食材には、未経産の雌牛のみを扱うブランド黒毛和牛「田村牛」を使用。上質で軽やかな脂と深い旨味が特徴です。 さらに、香ばしく焼き上げるカジキマグロや伊勢海老、あわび、旬ごとに選び抜いた野菜など、グリルに最適な素材を厳選。 季節ごとに表情を変える食材を、シンプルかつ丁寧な火入れで仕上げ、記憶に残る一皿へと昇華させます。

ブランド黒毛和牛「田村牛」カラフルな野菜たちもグリルに溶岩石グリル ― 火と石が織りなす芳醇な味覚体験

tccの夜の料理の核となるのが、遠赤外線効果に優れた溶岩石グリルです。 食材をじっくりと包み込むように火入れすることで、旨味を閉じ込めながら香ばしい焼き上がりを実現。さらにコンベクションやサラマンダーなど複数の火を組み合わせることで、肉・魚介・野菜それぞれに最適な仕上がりを追求しています。 素材本来の魅力を引き出す、tcc独自の調理哲学です。

スパイシーな「チリクラブ」のアレンジや、香ばしいグリル野菜に「パンダンリーフ」のオイルでオリエンタルな香りを纏わせるなど、ここでしか味わえない美食体験をご提案します。〆には濃厚な自家製ラクサが登場するなど、五感を刺激する驚きの連続をお楽しみください。

厳選ワインや彩り豊かなドリンク

料理に寄り添うワインは、世界各国からソムリエが厳選したラインナップ。ヴィーガンの方も楽しめる、ヴィーガンワインなどもご用意しております。その他にもバーテンダーがお作りする様々な彩りのカクテルやモクテル、日本のウイスキーなど、銀座の夜景を背景にした、大切な方との特別な時間をより印象深いものへ。 味わいだけでなく、体験として記憶に残るひとときを演出します。

銀座4丁目交差点を見下ろす、非日常的な絶景ロケーション

ソムリエによる厳選されたワインと共に

銀座の象徴ともいえる4丁目交差点を臨む窓際席は席数に限りのある特別シート。昼は柔らかな自然光に包まれ、夜は街の灯りが織りなす特別な景色へと表情を変えます。 ゆったりと配置されたテーブル席に加え、８名様までご利用いただける個室もご用意。非日常的な時間をより贅沢に。誕生日を始めとする記念日にはパティシエ特製のホールケーキも用意しています。銀座の中心にお店を構える当レストラン自慢のロケーションです。

店舗概要

銀座の街を臨める特等席は大切な人との時間をより特別なひと時へゆったりと配置されたテーブル席5～8名様でご利用いただける完全個室昼と夜では違う顔を見せる街並み

■店名：tcc GINZA（ティーシーシー ギンザ）

■住所：東京都中央区銀座5-9-1 銀座幸ビル4F

■アクセス：東京メトロ銀座駅 徒歩1分、都営浅草線東銀座駅 徒歩2分

■電話：03-6274-6004

■開店日：2015年2月16日

■営業時間：アフタヌーンティー（予約制） 平日11:30～16:00 土日祝11:00～16:00

ディナー 17:30～22:00（LO21:00）

■個室利用可能人数：5名～8名

■定休日：年末年始

■公式サイト(https://www.tccjapan.net/ginza/)

アフタヌーンティー

Spring Afternoon Tea

濃厚なピスタチオと苺の「フレジエ」や「桜のロリポップ」などのスイーツ、「揚げ春巻き」や「キューバサンド」などのセイボリー、さらに自家製スコーンも

自家製のカスタードプリン付き 6,000円

パティシエ特製季節のパフェ付き 8,000円

ディナー

Entry Course - Mirage - 9,000円

前菜3種盛り合わせ、季節野菜・ロメインレタスのグリル、カジキマグロのグリル、田村牛ウチモモグリルステーキ、ｔｃｃオリジナルラクサ、デザート

Signature Course - Essence - 12,000円

前菜5種盛り合わせ、季節野菜・ロメインレタスのグリル、カジキマグロのグリル、田村牛グリルステーキ・ランプとイチボの食べ比べ、ｔｃｃオリジナルラクサ、デザート

Premium Course - Magnificent - 18,000円

前菜5種盛り合わせ、季節野菜・ロメインレタスのグリル、伊勢海老のグリル、蒸しアワビのフカヒレあんかけ、田村牛グリルステーキ・サーロインとヒレの食べ比べ、ｔｃｃオリジナルラクサ、デザート

Vegetarian Course - Harmony - 12,000円

ラタトゥイユと青菜の葱油炒め、ロメインレタスのグリル、マッシュルームのポタージュ、季節野菜のグリル、ｔｃｃオリジナルラクサ、ビーガンデザート

Tomahawk Steak Course（２名様から）20,000円

前菜3種盛り合わせ、ロメインレタスのグリル、田村牛リブアイ骨付きトマホークグリルステーキ、ｔｃｃオリジナルラクサ、デザート

10周年という節目を機に、これからも長きに渡り多くのお客様からご愛顧いただけますよう『tcc GINZA』は挑戦し続けていきます。世界各国から多くの人々が集まるこの銀座で、一人でも多くのお客様に笑顔になって頂けるよう、スタッフ一同ご来店をお待ちしております。

■社名：株式会社ユニコ・ジャパン・インターナショナル■所在地：東京都千代田区九段北３丁目２番２号 ユニコビル■設立：1996年7月1日■資本金：40,000,000円■役員：代表取締役 村田 耕■事業内容：コーヒーの輸入販売、業務用食材の通販・イーコマース、レストランの開発・運営事業、オフィススペースの賃貸事業■公式サイト(https://www.unicojapan.co.jp/)

会社概要