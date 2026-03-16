【アルマーニ / リストランテ】日本47都道府県を巡る新プロジェクト「47 Roots」を3月17日（火）より始動

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

「ARMANI / RISTORANTE（アルマーニ / リストランテ）」は、シェフ自ら日本各地を訪ね、その食文化と向き合いながら、そこに根づく思考や美意識を、アルマーニの哲学と料理で表現するプロジェクト「47 Roots」を2026年3月17日（火）よりスタートいたします。

ジョルジオ アルマーニは、無駄を省いて必要なものだけを選び抜き、その美しさを丁寧に整えることで、時代を超える価値を生み出してきました。「47 Roots」は、ブランドの真髄であるその哲学を、日本の47都道府県がもつ、本質的な魅力と掛け合わせ、新たな価値を創造するプロジェクトです。時を超えて愛される、その土地の食材と食文化を再解釈し、生産者への敬意と愛情を込めて、伝統的なイタリアンと調和させながら、シンプルでエレガントな逸品へと昇華させます。

「47 Roots」1/47となる第一章の舞台は、愛媛県。瀬戸内の温暖な気候、海と柑橘、素材を活かす食文化は、人々の暮らしに根ざしながらも、イタリアと共通する美意識があります。エグゼクティブシェフ ブルノ・昼間も、かつての時間をこの地で過ごし、柑橘の酸味や香りの輪郭を際立たせる愛媛の食文化に、イタリア料理との感覚的な親和性を見出しました。地中海と瀬戸内海。異なる文化でありながら共鳴する二つの土地の出会いから、「47 Roots」は幕を開けます。

コースは、山間に古くから息づく郷土料理に着想を得た、土地の記憶を辿るようなアミューズから始まります。そして、陽光降り注ぐ、愛媛県の豊かな海や大地が産んだ食材に、「トリッパ・イン・インサラータ」や「ファーヴェ・エ・ペコリーノ」など、伝統的なイタリアンの要素を掛け合わせ、素材や背景そのものが持つ力を丁寧に活かした料理の数々をご提供。最後は、双方の情景を象徴するような“柑橘”を主役にしたデザート「ブラッドオレンジ」が、愛媛県を巡る旅路を鮮やかに締めくくります。

一皿に刻まれた土地の記憶とアルマーニが貫いてきた信念が織りなす「47 Roots」。次世代へと受け継ぐ新たな物語を、ぜひご堪能ください。

AMUSE（アミューズ） - 継承 -

愛媛県産の媛っこ地鶏を使ったコンソメに、「地とうきび（トウモロコシ）」の粉末「はなこ」の旨味を重ねたスープに、ひきわりの「地とうきび」から仕立てた自家製パスタを合わせました。

ブルノ・昼間が自ら足を運んだ愛媛で出会った、80歳を超える地元の料理人の方が作ってくれた郷土料理から着想を得た一皿。山間部で魚が貴重だった時代に生まれた料理を囲み、その記憶や語りに耳を傾けた時間が、この表現へと結実しました。地域に息づく知恵と、受け継がれてきた記憶へのオマージュです。オーブンでローストしたトマトとセミドライトマトをのせたフォカッチャとともにお楽しみください。

TRIPPA SALAD（トリッパ サラダ）

イタリアの伝統料理「トリッパ・イン・インサラータ」に着想を得た一皿。クラシックへの敬意を礎に、コンテンポラリー・ファインダイニングの視点から再解釈しています。愛媛県産のトリッパは、イタリア産ビネガーと今治産オリーブオイルで繊細にマリネしたのち、やさしくスチーム調理。雑味のない澄んだ味わいと、驚くほどの柔らかさを引き出しました。旨味を湛えた煮汁は丁寧に煮詰め、フレッシュトマトの搾り汁を合わせて乳化。透明感と軽やかさを備えたドレッシングへと昇華させています。仕上げには、ポロねぎや胡瓜をはじめとする厳選したマリネ野菜を使用。テクスチャーに変化をもたせることで、エレガンスとコントラスト、そして一皿としての精緻なバランスを描き出しています。

FAVE E PECORINO（ソラマメ ペコリーノ）

トスカーナの伝統的な旬の素朴の取り合わせとして親しまれてきた「ファーヴェ・エ・ペコリーノ」を、より繊細な表現へと昇華させた一皿。自家製のボットーネには、トスカーナ産とローマ産のペコリーノをブレンドして詰めました。さらに、そら豆の滑らかなソースを重ねることで味わいに一体感をもたらし、チーズのコクと豆の清涼感が均衡する構成としています。仕上げにマイクロプレインで細やかに削り、軽やかさと瑞々しさを際立たせています。

TACHIUO CACCIUCCO SAUCE（タチウオ カチュッコ ソース）

トスカーナの伝統的な魚介煮込みを、土地の食材のみで再解釈した一皿です。愛媛県産の太刀魚は、中央の骨を丁寧に取り除いたのち、身を再構築。炭火で焼き上げることで、繊細な火入れを施しています。ソースは、地元産の岩魚を用いたカチュッコ仕立て。通常はパンでとろみを補うところを、米でやわらかくまとめ、軽やかでありながらも表情豊かな味わいへと昇華しています。付け合わせには、同じく炭火で焼いたスナップエンドウを添えています。

AKAUSHI GREEN ASPARAGUS（アカウシ グリーンアスパラガス）

丁寧な飼育環境のもとで育てられた愛媛県産あか牛のサーロインに、同じく地元で育ったグリーンアスパラガスを合わせました。アスパラガスはライスペーパーで繊細に包み、米粉で軽やかに揚げることで、肉のやわらかさと響き合うクリスピーなコントラストを生み出しています。オーブンでローストしたトマトとセミドライトマトが凝縮した甘みと奥行きを添え、牛骨から丁寧に引き出した旨味にマルサラワインを重ねたソースが、全体を豊かさと均衡のうちにまとめ上げます。

STRAWBERRY（苺）

プレデザートは、愛媛県産の苺を主役に、ソルベに仕立て、フレッシュとグラニテの間をつなぐような、調和をイメージして作りました。酸味・冷涼感・香りの重なりを表現し、苺はそのままの果実感とみずみずしさを際立たせ、口に含んだ瞬間の立ち上がりを大切にしています。桜のグラニテは、ほのかに香る桜が苺の甘酸っぱさをやさしく引き立てる存在。冷たく軽やかな食感で、季節の移ろいを感じていただけるよう仕上げました。

BLOOD ORANGE（ブラッドオレンジ）

メインデザートは、愛媛県産ブラッドオレンジを主軸に、ブラッドオレンジ梅酒のジュレ、マスカルポーネとクリームチーズを合わせたチーズケーキ。ソルベは、ブラッドオレンジとブラッドオレンジ梅酒を使用し、果実感と梅酒由来の奥行きを出し、冷たさの中に、ほのかな余韻を残す味わいに仕上げました。ブラッドオレンジをイメージした飴のチュイルを添え、繊細な甘みと軽やかな食感をプラスした一皿です。

「47 Roots」 - 愛媛 -

提供期間：3月17日（火）～ 6月7日（日）まで

料金：OMAKASE LUNCH / DINNER : 19,000円, 29,000円（税込・サ別）

予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/shops/armani-restaurant-ginza/reserve

予約専用番号：050-3605-5555

※仕入れ状況により内容が一部変更となる場合があります。

※コースにより料金が異なりますため、詳細は予約サイトをご確認ください。

レストラン概要

デザイナー、ジョルジオ・アルマーニの美学が息づくファインダイニング。ミラノ、パリ、ドバイ、ニューヨーク、東京の5都市に展開し、洗練されたモダンイタリアンを提供しています。各店共通のコンセプトとして、伝統と革新が融合した料理を追求する一方、東京のアルマーニ / リストランテでは、イタリアの伝統料理に日本の旬の食材を取り入れ、独自のシーズナルコースメニューへと昇華。四季折々の味わいを楽しめるそのスタイルは、国内外のゲストから高い評価を得ています。

また、11階にはアフタヌーンティーやアペリティーボが楽しめるラウンジバーがあり、様々なシーンで利用いただける空間・サービスを提供しています。

基本情報

店名(日本語)：アルマーニ / リストランテ

店名(ローマ字)：ARMANI / RISTORANTE

住所：東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ / 銀座タワー 10階&11階

営業時間：火曜日～土曜日 Lunch 11:30-15:00 (L.O.14:00) / Dinner 18:00-23:00 (L.O.20:00)

※日曜日は10階 11:30-15:00 (L.O.14:00) / 11階 11:30-17:30 (L.O.15:30)

定休日：月曜日

電話番号：03 6274 7005

WEBサイト：https://www.armani.com/ja-jp/armani-restaurant/experience/armani-ristorante-tokyo-ginza/