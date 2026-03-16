【三浦工業株式会社】日本機械学会「優秀技術者表彰」において三浦工業社員2名が受賞

三浦工業株式会社

三浦工業株式会社（東京本社：東京都港区、代表取締役：米田 剛、以下「三浦工業」という）は、一般社団法人 日本機械学会が新設した「優秀技術者表彰（2025年度）」において、三浦工業社員2名が受賞いたしましたのでお知らせいたします。

本表彰は、日本機械学会の特別員である企業等において、機械工学・機械工業の発展に貢献した機械系技術者を称え、機械工学・機械工業全体の振興を図ることを目的として2025年度に創設されたものです。今年度の受賞者は推薦された候補者を対象に、日本機械学会の選考委員会による審査を経て決定されました。

受賞者（敬称略）

左から：脇田 雄斗、佐々木 務

〈プラチナ表彰〉 20年以上の実務経験と卓越した業績

佐々木 務（ボイラ技術部）

〈シルバー表彰〉 10年以上の実務経験と特に顕著な業績

脇田 雄斗（FC技術部）

優秀技術者表彰について

「優秀技術者表彰」は、日本機械学会の特別員企業に所属する技術者を対象とした制度です。設計、エンジニアリング、製造技術、品質管理など機械工学・機械工業の実務に長年携わり、その発展に貢献した技術者が対象となります。実務経験年数に応じてプラチナ／ゴールド／シルバー／ブロンズの4種に区分されています。受賞者には学会より表彰状が授与され、会誌やオープンバッジ等を通じ広く紹介されます。

三浦工業は「熱・水・環境の分野で、環境に優しい社会、きれいで快適な生活の創造に貢献します」を企業理念に掲げ、現場力と技術力を併せ持つ技術者の育成に取り組んでいます。今回の受賞は、長年にわたり製品開発や現場支援に尽力してきた両名の取り組みが評価されたものであり、社員一人ひとりの技術が社会に貢献している証でもあります。三浦工業はこれからも、技術者の成長を支援するとともに、産業を支える技術開発を続けてまいります。

関連リンク：日本機械学会 受賞者一覧

日本機械学会「優秀技術者表彰（2025年度）被表彰者一覧」

（2026年2月17日公開）

https://www.jsme.or.jp/event_project/award/award-list/engineer2025/