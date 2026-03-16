『ポケふた』お披露目式

高知県で第３弾となるポケモンが描かれたマンホール蓋『ポケふた』のお披露目式を ３ 月16日に行いました。『ポケふた』は高知県と株式会社ポケモンとの連携協定による取り組みの一環として寄贈されるものです。





『ポケふた』が設置される場所は以下のとおりです。ぜひ足を運んでみてください。

※３月31日までの設置を予定しております。

■ポケふた設置場所

１ 高知市 高知観光情報発信館とさてらす

２ 土佐清水市 高知県立足摺海洋館SATOUMI

３ 安田町 味工房じねん

４ 本山町 モンベルアウトドアヴィレッジ本山

５ 仁淀川町 えびす茶屋

「高知だいすきポケモン」ヌオーの取り組みについて





株式会社ポケモンについて

ポケモンのブランドマネジメントを目的として設立。現在では、原点となる「ゲーム」をはじめとして、「カードゲーム」「ＴＶアニメや映画などの映像作品」「グッズ」「タイアッププロモーション」「イベント」「直営店舗であるポケモンセンター」などを展開し、それらすべてをプロデュースしています。

「ポケモンローカルActs」について





「ポケモンローカルActs」とは、道や県ごとに選ばれた「推しポケモン」が、地域の魅力を国内外に発信するお手伝いをする活動（Acts）です。株式会社ポケモンは、ポケモンの使用料を無償とする形で、平成30年4月以降、北海道・岩手県・宮城県・福島県・福井県・三重県・鳥取県・香川県・高知県・長崎県・宮崎県・沖縄県の各道県それぞれと協力し、様々な取り組みを行っています。

くわしくはこちら https://local.pokemon.jp/

『ポケふた』について





ポケモンマンホール『ポケふた』はポケモンの絵が描かれたマンホール蓋で、地域の魅力とポケモンたちの魅力を知っていただくことを目的に、それぞれが世界で1枚だけのオリジナルデザインとして作られ全国各地に設置されています。設置された『ポケふた』は、順次、スマートフォン向け位置情報ゲーム『Pokemon GO』のポケストップとしてゲーム内のマップ上に登場する予定です。

くわしくはこちら https://local.pokemon.jp/manhole/



