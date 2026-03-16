空庭温泉 OSAKA BAY TOWER おそとテラスに『手ぶらでBBQ』プランが登場！





関西最大級の温泉型テーマパーク『空庭温泉 OSAKA BAY TOWER』（所在地: 大阪府大阪市港区、総支配人: 松井敦史、以下当館）は、2026年4月9日（木）～11月10日（火）の期間限定で、約1,000坪の広大な日本庭園を見渡す「天空庭園」内の「おそとテラス」にて、『手ぶらでBBQ』プランを開始いたします。

本プランは、JR・大阪メトロ「弁天町」駅からすぐという抜群のアクセスを誇りながら、緑豊かな屋外庭園で”手ぶらでBBQ”を楽しめる、都会のオアシスを体現した特別なプランです。お好みの浴衣を選び、準備や片付けの手間や服が汚れる心配もありません。本格的なBBQをご堪能の後は温泉でゆったりお過ごしいただけます。当館ならではの「手軽で贅沢な非日常」をぜひご体感ください。

■『手ぶらでBBQ』プラン 概要

【期間】 2026年4月9日（木）～11月10日（火）

【料金】スタンダードプラン：6,110円～／1人前、プレミアムプラン：7,110円～／1人前、お子さまセット：2,270円～／1人前

※料金には、料理、入館料、消費税が含まれます。

※大阪市入湯税（150円）別途必要です。大阪市入湯税は大人の入浴料1,651円（消費税込）以上の場合に適用されます。

※2～6名様にてお申込みいただけます。7名様以上のご予約は2テーブル以上を予約ください。

※お子さまセットのみでのご利用は承っておりません。

【場所】空庭温泉 5階「おそとテラス」

【ご利用方法】公式ウェブサイトより事前予約制

【公式サイト】https://solaniwa.com/news/bbq2026/

＜メニュー紹介＞

選べる2つのBBQプランとお子さまセット

300℃の高火力グリルで焼き上げる厳選肉と、ガーリックの香りが食欲をそそる「アヒージョ」がセットになった、充実のラインアップをご用意いたしました。

・スタンダードプラン

牛・豚・鶏の3種のお肉と、ガーリック香るアヒージョまで欲張りに楽しめるプランです。

＜プラン内容＞

牛ハラミ、国産霧島三元豚ロース、国産阿波鶏モモ肉、ジャンボソーセージ、イカとエビのアヒージョ、焼きおにぎり、野菜5種

・プレミアムプラン

人気の「牛タン」と、とろける食感の「国産牛ロース」をプラスしたアップグレードプランです。

＜プラン内容＞

牛タン、国産牛ロース、牛ハラミ、国産霧島三元豚ロース、国産阿波鶏モモ肉、ジャンボソーセージ、イカとエビのアヒージョ、焼きおにぎり、野菜5種





※写真は2人前です

・小さなお子さま連れのご家族も！お子さまセット

3段重ねのお城型食器に、お子さまが大好きなメニューを詰め込みました。小さなお子さま連れのご家族でも、ゆったりと本格的な屋外BBQをお楽しみいただけます。

＜セット内容＞

ハンバーグ、エビフライ、ウインナー、鶏の唐揚げ、ポテトフライ、スパゲティ、サラダ、おにぎり、デザート、ジュース、おもちゃ





■期間限定！お得な早期予約キャンペーン開催！

2026年3月16日（月）から4月1日（水）までの期間、特別価格でご予約いただける、お得なキャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会に、ご家族やご友人と一緒に、手ぶらで楽しめる当館の本格BBQをお楽しみください。

＜キャンペーン期間限定価格＞

・スタンダードプラン：通常1人前6,110円 → 5,417円～

・プレミアムプラン ：通常1人前7,110円 → 6,417円～

キャンペーンについて、詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

公式ウェブサイト：https://solaniwa.com/news/bbq2026/

※表示の料金はすべて消費税込となります

※記載内容は、予告なく変更となる場合がございます。最新情報は公式ウェブサイトをご確認ください。

※掲載写真はすべてイメージです。

【空庭温泉 OSAKA BAY TOWER】

約5,000坪の広大な敷地を誇る関西最大級の温泉型テーマパークです。天然温泉の露天風呂をはじめ、9種類のお風呂や多彩なフォトスポット、アミューズメントエリアのほか、飲食、ビューティー、リクライナーなどさまざまなサービスを取り揃えています。屋上には約1,000坪の日本庭園も広がっています。また、無料のアメニティも充実しており、手ぶらでご来館いただけます。

■施設概要

名称：空庭温泉 OSAKA BAY TOWER

所在地 ： 大阪府大阪市港区弁天1丁目 2-3

営業時間 ： 1:00～23:00（最終入場 22:00）

休館日 ： 不定休 月 1 回

公式ウェブサイト ： https://www.solaniwa.com/

アクセス ： 弁天町駅 (JR 大阪環状線・大阪メトロ中央線)からすぐ

大阪駅(大阪梅田駅)から電車約10分／関西国際空港から電車約60分

入館料 ： 日程により異なります。ホームページにてカレンダーをご確認ください。

大人 2,310 円～、小人 一律：1,320 円、70歳以上 一律：1,800円（タオル、館内浴衣付き）

※表示の料金はすべて消費税込となります。

※1,651円(消費税込)以上の入館料には、別途入湯税(150円)が必要です。





庭見風呂





弁天通り

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp