【福岡の新たなお土産に！】風美庵から「博多 はかたまおう」が2026年3月20日（金）に新登場！
株式会社風美庵（代表取締役：河越 久）は、2026年3月20日（金）に『風美庵』の新商品「博多 はかたまおう」を販売開始いたします。
福岡県産あまおう苺を贅沢に使用し、あまおういちごのジャム入りの餡をカステラ生地で包み、ホワイトコーティングしたかわいいたまご型のケーキです。
キュンと甘酸っぱいあまおう苺の味わいと、ころんと愛らしい見た目が特長で、福岡の新たなお土産としてお楽しみいただける一品に仕上げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344147/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344147/images/bodyimage2】
博多 はかたまおう
全国的にも高い知名度を誇る福岡県産ブランド苺「あまおう」。福岡で創業した企業として、その魅力と美味しさをより多くの方に届け、これからも「あまおう」の魅力を発信していきたいという想いを込めて、本商品を仕上げました。
パッケージには、苺を抱えた可愛らしいねこのイラストをデザイン。
パッケージと個包装では、ねこの表情がそれぞれ異なっているのもポイントで、見比べる楽しさも詰め込みました。
春の訪れを感じるこの季節に、福岡ならではの苺スイーツとしてお楽しみいただける、福岡の新たなお土産です。
【商品概要】
・商品名：博多 はかたまおう
・販売開始日： 2026年3月20日（金）
・価格：4個入 648円
8個入 1,080円
12個入 1,620円 ※全て税込価格
・販売店舗：博多風美庵 博多駅マイング店
博多風美庵 博多駅デイトス店他
【会社概要】
会社名：株式会社 風美庵
本社：福岡県福岡市南区高木2丁目23番10号
TEL：092-586-9800
風美庵URL：http://fuubian.co.jp/company/
配信元企業：株式会社風美庵
福岡県産あまおう苺を贅沢に使用し、あまおういちごのジャム入りの餡をカステラ生地で包み、ホワイトコーティングしたかわいいたまご型のケーキです。
キュンと甘酸っぱいあまおう苺の味わいと、ころんと愛らしい見た目が特長で、福岡の新たなお土産としてお楽しみいただける一品に仕上げました。
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博多 はかたまおう
全国的にも高い知名度を誇る福岡県産ブランド苺「あまおう」。福岡で創業した企業として、その魅力と美味しさをより多くの方に届け、これからも「あまおう」の魅力を発信していきたいという想いを込めて、本商品を仕上げました。
パッケージには、苺を抱えた可愛らしいねこのイラストをデザイン。
パッケージと個包装では、ねこの表情がそれぞれ異なっているのもポイントで、見比べる楽しさも詰め込みました。
春の訪れを感じるこの季節に、福岡ならではの苺スイーツとしてお楽しみいただける、福岡の新たなお土産です。
【商品概要】
・商品名：博多 はかたまおう
・販売開始日： 2026年3月20日（金）
・価格：4個入 648円
8個入 1,080円
12個入 1,620円 ※全て税込価格
・販売店舗：博多風美庵 博多駅マイング店
博多風美庵 博多駅デイトス店他
【会社概要】
会社名：株式会社 風美庵
本社：福岡県福岡市南区高木2丁目23番10号
TEL：092-586-9800
風美庵URL：http://fuubian.co.jp/company/
配信元企業：株式会社風美庵
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