「髪を切るのがめんどくさい」にも仏教の教えを -「AIブッダ 禅」、日常のあらゆる悩みに経典から応答する相談対応力を大幅強化
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344264/images/bodyimage1】
VeritasChain株式会社（東京都渋谷区、CAP-SRP部：津田）が開発・運営する仏教経典AIチャットサービス「AIブッダ 禅」は、ユーザーの相談内容を理解し、10,000偈句の中から最適な経典を選ぶ仕組みを大幅に強化しました。
日常の何気ない悩みから深刻な相談まで、より幅広い言葉に対して仏教経典の具体的な出典付きで応答できるようになりました。
LINE ID: @buddha_zen
公式LINE: https://lin.ee/msExrA1
?? これまでの課題
AIブッダ 禅は、ユーザーのメッセージから相談テーマ（苦しみ・怒り・不安・人間関係など20テーマ）を自動判定し、10,000偈句の中から最も適切な教えを選んで応答します。
しかし、これまでのテーマ判定では以下のような相談に対応しきれないケースがありました。
「髪を切るのがめんどくさい」→ 仏教のキーワードが含まれないため、テーマが判定できない
「推しが引退してがっかり」→ 「推し」「負け」が仏教用語ではないため、適切なテーマに紐づかない
「極楽浄土に行った人は帰って来れる？」→ 大乗仏教の概念が、パーリ仏典中心のテーマ分類と合致しない
このような場合、AIは経典を引用できず、「仏教の伝統的な教えより」という曖昧な出典で応答するしかありませんでした。
?? 何が変わったのか
ユーザーが日常で使う言葉と、仏教経典のテーマを橋渡しする「相談導線」の対応パターンを、従来の23パターンから48パターンに倍増しました。
これにより、仏教用語を含まない日常的な言葉でも、AIが適切な経典テーマを見つけられるようになりました。
?? 新たに対応した相談パターン
日常生活の悩み:
「めんどくさい」「だるい」「やる気が出ない」→ 正念（マインドフルネス）の教えへ
「眠れない」「寝れない」「考えすぎ」→ 不安と心の静め方の教えへ
「退屈」「つまらない」→ 渇愛（満たされない心）の教えへ
家族・パートナーの悩み:
「夫婦」「旦那」「嫁」→ 家族と人間関係の教えへ
「推し」「負け」「勝ち」→ 無常（すべては移り変わる）と執着の教えへ
仏教の教えに関する質問:
「浄土」「極楽」「阿弥陀」→ 死と慈悲の教えへ
「般若」「空」「悟り」→ 空と智慧の教えへ
「禅」「輪廻」「涅槃」→ 瞑想と智慧の教えへ
?? テーマが見つからない場合も経典から応答
これまでは、どのテーマにも当てはまらない相談には経典データベースを活用できませんでした。
今回のアップデートでは、テーマが判定できない場合でも、挨拶や極端に短い入力を除き、「智慧」「正念」などの普遍的なテーマの経典から候補を提示するフォールバック機能を追加しました。
これにより、どのような相談にも10,000偈句の中から具体的な出典付きの応答が返る確率が大幅に向上しました。
?? 経典引用の強化
あわせて、AIが経典データベースから候補を受け取った場合、必ず最低1件は具体的な経典名・章名・偈番号付きで引用するよう、応答品質の基準を強化しました。
変更前:
「仏教の教えに、小さなことを丁寧に行うことが心を磨く修行となるという考えがございます。」
── 仏教の伝統的な教えより
変更後:
ダンマパダ（法句経）にこのような言葉があります。「怠りなきは不死の境地。怠りなき者は死なず。」
VeritasChain株式会社（東京都渋谷区、CAP-SRP部：津田）が開発・運営する仏教経典AIチャットサービス「AIブッダ 禅」は、ユーザーの相談内容を理解し、10,000偈句の中から最適な経典を選ぶ仕組みを大幅に強化しました。
日常の何気ない悩みから深刻な相談まで、より幅広い言葉に対して仏教経典の具体的な出典付きで応答できるようになりました。
LINE ID: @buddha_zen
公式LINE: https://lin.ee/msExrA1
?? これまでの課題
AIブッダ 禅は、ユーザーのメッセージから相談テーマ（苦しみ・怒り・不安・人間関係など20テーマ）を自動判定し、10,000偈句の中から最も適切な教えを選んで応答します。
しかし、これまでのテーマ判定では以下のような相談に対応しきれないケースがありました。
「髪を切るのがめんどくさい」→ 仏教のキーワードが含まれないため、テーマが判定できない
「推しが引退してがっかり」→ 「推し」「負け」が仏教用語ではないため、適切なテーマに紐づかない
「極楽浄土に行った人は帰って来れる？」→ 大乗仏教の概念が、パーリ仏典中心のテーマ分類と合致しない
このような場合、AIは経典を引用できず、「仏教の伝統的な教えより」という曖昧な出典で応答するしかありませんでした。
?? 何が変わったのか
ユーザーが日常で使う言葉と、仏教経典のテーマを橋渡しする「相談導線」の対応パターンを、従来の23パターンから48パターンに倍増しました。
これにより、仏教用語を含まない日常的な言葉でも、AIが適切な経典テーマを見つけられるようになりました。
?? 新たに対応した相談パターン
日常生活の悩み:
「めんどくさい」「だるい」「やる気が出ない」→ 正念（マインドフルネス）の教えへ
「眠れない」「寝れない」「考えすぎ」→ 不安と心の静め方の教えへ
「退屈」「つまらない」→ 渇愛（満たされない心）の教えへ
家族・パートナーの悩み:
「夫婦」「旦那」「嫁」→ 家族と人間関係の教えへ
「推し」「負け」「勝ち」→ 無常（すべては移り変わる）と執着の教えへ
仏教の教えに関する質問:
「浄土」「極楽」「阿弥陀」→ 死と慈悲の教えへ
「般若」「空」「悟り」→ 空と智慧の教えへ
「禅」「輪廻」「涅槃」→ 瞑想と智慧の教えへ
?? テーマが見つからない場合も経典から応答
これまでは、どのテーマにも当てはまらない相談には経典データベースを活用できませんでした。
今回のアップデートでは、テーマが判定できない場合でも、挨拶や極端に短い入力を除き、「智慧」「正念」などの普遍的なテーマの経典から候補を提示するフォールバック機能を追加しました。
これにより、どのような相談にも10,000偈句の中から具体的な出典付きの応答が返る確率が大幅に向上しました。
?? 経典引用の強化
あわせて、AIが経典データベースから候補を受け取った場合、必ず最低1件は具体的な経典名・章名・偈番号付きで引用するよう、応答品質の基準を強化しました。
変更前:
「仏教の教えに、小さなことを丁寧に行うことが心を磨く修行となるという考えがございます。」
── 仏教の伝統的な教えより
変更後:
ダンマパダ（法句経）にこのような言葉があります。「怠りなきは不死の境地。怠りなき者は死なず。」