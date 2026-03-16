スマートライディング時代を支えるMTPMS、世界市場は2032年5.16億ドルへ拡大
オートバイ用タイヤ空気圧管理システム（Motorcycle Tire Pressure Monitoring System, MTPMS）とは、ライダーにタイヤの空気圧情報をリアルタイムで提供する電子監視装置である。タイヤ内部にセンサーを搭載し、圧力や温度の変化を無線通信によりハンドル部または車載ディスプレイに送信することで、走行中の異常を即座に把握可能にする。これにより、過小または過大な空気圧による転倒リスク、燃費悪化、タイヤ寿命の低下を防止し、ライダーの安全性と快適性を同時に向上させる。また、MTPMSは都市型モーターサイクルから大型ツーリングバイク、スポーツバイクまで幅広い車種に適用可能であり、近年のスマートモビリティおよびIoT化の進展に伴い、オートバイ業界における標準装備化が加速している。さらに、GPS連動機能やクラウドデータ連携により、ライディング履歴の解析やタイヤメンテナンス計画の高度化も実現しており、技術的進化と安全性向上を両立する不可欠な製品である。
急速成長するMTPMS市場の全貌
LP Information調査チームの最新レポートである「世界バイク用タイヤ空気圧管理システム（MTPMS）市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/679241/motorcycle-tire-pressure-management-system---mtpms）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが12.4%で、2032年までにグローバルバイク用タイヤ空気圧管理システム（MTPMS）市場規模は5.16億米ドルに達すると予測されている。市場成長を牽引する要因としては、交通安全意識の高まり、自動車技術のモーターサイクルへの応用、規制強化、ライダー向けスマートデバイスへの需要増が挙げられる。特に欧州や北米ではタイヤ空気圧監視装置の装備義務化の動きがあり、市場拡大の追い風となる。一方で、市場制約要因としては、製品導入コスト、車種別対応の複雑性、無線通信規格やセンサー精度の標準化不足が存在する。また、低価格製品の流入や知的財産権の侵害リスクも事業者にとっての挑戦となる。しかし、技術力とブランド信頼性の高い企業にとっては、成長余地が依然として大きい市場である。
図. バイク用タイヤ空気圧管理システム（MTPMS）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344258/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344258/images/bodyimage2】
図. 世界のバイク用タイヤ空気圧管理システム（MTPMS）市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、バイク用タイヤ空気圧管理システム（MTPMS）の世界的な主要製造業者には、Schrader TPMS Solutions、Steelmate、Pacific Industrial、Orange Electronic、Salutica Berhad (FOBO)、Garmin、Hamaton Automotive Tech、Sate Auto Electronic、CUB Elecparts、Doran Manufacturingなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約69.0%の市場シェアを持っていた。
市場をリードする主要企業と競争構造
グローバル市場では、Schrader TPMS Solutionsが長年の技術蓄積とグローバルネットワークを背景に市場を牽引する。Steelmateはアジア市場での浸透力を強化し、Pacific Industrialは日本国内および欧州向け製品を拡充している。Orange ElectronicやSalutica Berhadは高精度センサーと車種別カスタマイズに注力し、Garminはクラウド連携機能とスマートライディングソリューションで差別化を図る。Hamaton Automotive TechやCUB Elecpartsは地域特化型のサービスを展開し、Doran ManufacturingやZhong Shan Neng Tongはコストパフォーマンスと量産対応力を強化している。全体として、市場上位企業は技術力とブランド信頼性で優位性を確立し、中堅企業はニッチ市場や地域特化戦略で存在感を高める構造が形成されている。
急速成長するMTPMS市場の全貌
LP Information調査チームの最新レポートである「世界バイク用タイヤ空気圧管理システム（MTPMS）市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/679241/motorcycle-tire-pressure-management-system---mtpms）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが12.4%で、2032年までにグローバルバイク用タイヤ空気圧管理システム（MTPMS）市場規模は5.16億米ドルに達すると予測されている。市場成長を牽引する要因としては、交通安全意識の高まり、自動車技術のモーターサイクルへの応用、規制強化、ライダー向けスマートデバイスへの需要増が挙げられる。特に欧州や北米ではタイヤ空気圧監視装置の装備義務化の動きがあり、市場拡大の追い風となる。一方で、市場制約要因としては、製品導入コスト、車種別対応の複雑性、無線通信規格やセンサー精度の標準化不足が存在する。また、低価格製品の流入や知的財産権の侵害リスクも事業者にとっての挑戦となる。しかし、技術力とブランド信頼性の高い企業にとっては、成長余地が依然として大きい市場である。
図. バイク用タイヤ空気圧管理システム（MTPMS）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344258/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344258/images/bodyimage2】
図. 世界のバイク用タイヤ空気圧管理システム（MTPMS）市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、バイク用タイヤ空気圧管理システム（MTPMS）の世界的な主要製造業者には、Schrader TPMS Solutions、Steelmate、Pacific Industrial、Orange Electronic、Salutica Berhad (FOBO)、Garmin、Hamaton Automotive Tech、Sate Auto Electronic、CUB Elecparts、Doran Manufacturingなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約69.0%の市場シェアを持っていた。
市場をリードする主要企業と競争構造
グローバル市場では、Schrader TPMS Solutionsが長年の技術蓄積とグローバルネットワークを背景に市場を牽引する。Steelmateはアジア市場での浸透力を強化し、Pacific Industrialは日本国内および欧州向け製品を拡充している。Orange ElectronicやSalutica Berhadは高精度センサーと車種別カスタマイズに注力し、Garminはクラウド連携機能とスマートライディングソリューションで差別化を図る。Hamaton Automotive TechやCUB Elecpartsは地域特化型のサービスを展開し、Doran ManufacturingやZhong Shan Neng Tongはコストパフォーマンスと量産対応力を強化している。全体として、市場上位企業は技術力とブランド信頼性で優位性を確立し、中堅企業はニッチ市場や地域特化戦略で存在感を高める構造が形成されている。