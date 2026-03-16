印刷通販デジタ、オリジナルトートバッグの大幅ラインナップ拡充&新料金体系でもっとお得に！
オリジナルトートをはじめ、Tシャツプリントやシール・ステッカーなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は2026年3月14日（土）、トートバッグに新商品を追加しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343967/images/bodyimage1】
印刷通販デジタでは1枚からご注文が可能なトートバッグプリントサービスを提供しています。この度、そのトートバッグプリントに25種類のカラー・アイテムの新商品（トートバッグ・マルシェバッグ・エコバッグ・サコッシュ・ポーチ・巾着）を追加しました。
昨今人気の「推し活」に最適な、バリエーション豊かな「推しカラー」のキャンバストートバッグをはじめ、これからのシーズンでも使いやすい“抜け感”たっぷりのメッシュ巾着など、こだわりのアイテムを多数取り揃えております。豊富な選択肢の中から、あなたの日常やイベントに彩りを添える一品が必ず見つかるはずです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343967/images/bodyimage2】
＜追加商品＞
トートバッグ
・A4コットンバッグ
・コットンA4フラットトートバッグ
・キャンバスデイリートートバッグ(M)
・バイカラーキャンバストートバッグ(S)
・バイカラーキャンバストートバッグ(M)
・バイカラーキャンバストートバッグ(L)
・つまみハンドルキャンバストートバッグ
・外ポケット付キャンバストートバッグ
・仕切りポケット付キャンバススクエアトート
・【特急】キャンバストートバッグ(S)
・【特急】キャンバストートバッグ(M)
・【特急】キャンバストートバッグ(L)
マルシェバッグ・エコバッグ
・ファインライトポリマルシェバッグ(L)
サコッシュ
・キャンバスフロントポケットサコッシュ
ポーチ
・カラーファスナーキャンバスデイリーポーチ
・フェアトレードコットンキャンバスポーチ(S)
巾着
・シャンブリック巾着(SS)
・シャンブリック巾着(M)
・コットンポーチ巾着(S)
・コットンポーチ巾着(M)
・コットンラッピング巾着(S)
・コットンラッピング巾着(M)
・オーガニックコットンネット巾着(M)
＜カラー追加商品＞
ポーチ
・キャンバスフラットポーチ(S)
・キャンバスフラットポーチ(M)
まとめ買いがもっとお得に！
ラインナップの拡充に合わせ、ご注文枚数が増えるほど1枚あたりの単価が安くなる新料金体系へと刷新いたしました。
同一商品・同一デザインでのご注文が対象となり、イベント物販やプロモーション用ノベルティといったまとまった数量のご注文が、これまで以上にお手頃な価格で制作いただけます。
※サイト上にて、枚数ごとの正確な料金シミュレーションが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343967/images/bodyimage3】
料金・割引についてはこちら（https://bit.ly/4bdjLiB）をご確認ください。
＜トートバッグプリント商品一覧＞
https://bit.ly/4bHX06r
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343967/images/bodyimage1】
印刷通販デジタでは1枚からご注文が可能なトートバッグプリントサービスを提供しています。この度、そのトートバッグプリントに25種類のカラー・アイテムの新商品（トートバッグ・マルシェバッグ・エコバッグ・サコッシュ・ポーチ・巾着）を追加しました。
昨今人気の「推し活」に最適な、バリエーション豊かな「推しカラー」のキャンバストートバッグをはじめ、これからのシーズンでも使いやすい“抜け感”たっぷりのメッシュ巾着など、こだわりのアイテムを多数取り揃えております。豊富な選択肢の中から、あなたの日常やイベントに彩りを添える一品が必ず見つかるはずです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343967/images/bodyimage2】
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トートバッグ
・A4コットンバッグ
・コットンA4フラットトートバッグ
・キャンバスデイリートートバッグ(M)
・バイカラーキャンバストートバッグ(S)
・バイカラーキャンバストートバッグ(M)
・バイカラーキャンバストートバッグ(L)
・つまみハンドルキャンバストートバッグ
・外ポケット付キャンバストートバッグ
・仕切りポケット付キャンバススクエアトート
・【特急】キャンバストートバッグ(S)
・【特急】キャンバストートバッグ(M)
・【特急】キャンバストートバッグ(L)
マルシェバッグ・エコバッグ
・ファインライトポリマルシェバッグ(L)
サコッシュ
・キャンバスフロントポケットサコッシュ
ポーチ
・カラーファスナーキャンバスデイリーポーチ
・フェアトレードコットンキャンバスポーチ(S)
巾着
・シャンブリック巾着(SS)
・シャンブリック巾着(M)
・コットンポーチ巾着(S)
・コットンポーチ巾着(M)
・コットンラッピング巾着(S)
・コットンラッピング巾着(M)
・オーガニックコットンネット巾着(M)
＜カラー追加商品＞
ポーチ
・キャンバスフラットポーチ(S)
・キャンバスフラットポーチ(M)
まとめ買いがもっとお得に！
ラインナップの拡充に合わせ、ご注文枚数が増えるほど1枚あたりの単価が安くなる新料金体系へと刷新いたしました。
同一商品・同一デザインでのご注文が対象となり、イベント物販やプロモーション用ノベルティといったまとまった数量のご注文が、これまで以上にお手頃な価格で制作いただけます。
※サイト上にて、枚数ごとの正確な料金シミュレーションが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343967/images/bodyimage3】
料金・割引についてはこちら（https://bit.ly/4bdjLiB）をご確認ください。
＜トートバッグプリント商品一覧＞
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【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。