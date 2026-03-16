知能型観光案内ロボットの世界市場2026年、グローバル市場規模（4G通信対応型、無線通信型）・分析レポートを発表
2026年3月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「知能型観光案内ロボットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、知能型観光案内ロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界の知能型観光案内ロボット市場は、2024年に2億8600万米ドルの規模で評価されており、2031年までに4億3000万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.1%と見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
知能型観光案内ロボットは、人工知能、ビッグデータ、モノのインターネット、モバイルインターネットなどの先進技術を統合したスマート端末装置です。主に施設や公共空間において来訪者に対して案内サービスを提供する目的で使用されます。これらのロボットは、音声対話、視覚認識、ナビゲーション機能、質問応答機能などを備えており、利用者に対して情報提供や案内サービスを行います。
内蔵された地図、センサー、アルゴリズム、知能システムを活用することで、自律的に位置を認識しながら移動し、利用者と対話することが可能です。そのため、施設案内、情報提供、接客支援など幅広い用途で利用されています。本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について総合的に評価しています。また、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点の市場シェア推定なども掲載しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの知能型観光案内ロボット市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（米ドル／台）の観点から分析しています。また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向について詳細に調査しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアの分析を行っています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、知能型観光案内ロボット市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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主要企業の動向
本レポートでは、知能型観光案内ロボット市場の主要企業としてAlpha Robotics、PADBOT、Ibenrobot、Robocore、Chuangze-Robotなどを取り上げています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、最近の技術開発などを分析しています。これらの企業はサービスロボットや人工知能技術の分野で高い技術力を持ち、公共施設、商業施設、教育機関などに向けて案内ロボットを提供しています。市場では人工知能技術の高度化や対話機能の向上が競争力を左右する重要な要素となっています。
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市場セグメンテーション
知能型観光案内ロボット市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では4G通信対応型と無線通信型に分類されます。4G通信対応型は広域通信を利用して遠隔管理やクラウド連携が可能であり、大規模施設や公共空間で利用されています。一方、無線通信型は施設内ネットワークを利用した運用に適しており、比較的限定された環境での利用に向いています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「知能型観光案内ロボットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、知能型観光案内ロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界の知能型観光案内ロボット市場は、2024年に2億8600万米ドルの規模で評価されており、2031年までに4億3000万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.1%と見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
知能型観光案内ロボットは、人工知能、ビッグデータ、モノのインターネット、モバイルインターネットなどの先進技術を統合したスマート端末装置です。主に施設や公共空間において来訪者に対して案内サービスを提供する目的で使用されます。これらのロボットは、音声対話、視覚認識、ナビゲーション機能、質問応答機能などを備えており、利用者に対して情報提供や案内サービスを行います。
内蔵された地図、センサー、アルゴリズム、知能システムを活用することで、自律的に位置を認識しながら移動し、利用者と対話することが可能です。そのため、施設案内、情報提供、接客支援など幅広い用途で利用されています。本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について総合的に評価しています。また、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点の市場シェア推定なども掲載しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの知能型観光案内ロボット市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（米ドル／台）の観点から分析しています。また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向について詳細に調査しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアの分析を行っています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、知能型観光案内ロボット市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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主要企業の動向
本レポートでは、知能型観光案内ロボット市場の主要企業としてAlpha Robotics、PADBOT、Ibenrobot、Robocore、Chuangze-Robotなどを取り上げています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、最近の技術開発などを分析しています。これらの企業はサービスロボットや人工知能技術の分野で高い技術力を持ち、公共施設、商業施設、教育機関などに向けて案内ロボットを提供しています。市場では人工知能技術の高度化や対話機能の向上が競争力を左右する重要な要素となっています。
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市場セグメンテーション
知能型観光案内ロボット市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では4G通信対応型と無線通信型に分類されます。4G通信対応型は広域通信を利用して遠隔管理やクラウド連携が可能であり、大規模施設や公共空間で利用されています。一方、無線通信型は施設内ネットワークを利用した運用に適しており、比較的限定された環境での利用に向いています。