【第1話無料配信中】中国時代劇「安寧録～海棠に降る光～」が3月15日からBS11+で単品レンタル配信をスタート │あらすじ・相関図の特集ページも公開
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年3月15日（日）より中国時代劇「安寧録～海棠に降る光～」の単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344214/images/bodyimage1】
(C) Croton Entertainment Co. Ltd.
中国時代劇「安寧録～海棠に降る光～」のあらすじ
6歳の頃に父・羅成章（ルオ・チョンジャン）の悪賢い側妻・喬月嬋（チャオ・ユエチャン）に流産の責任を被せられ、嫡女でありながら別邸に追いやられた羅宜寧（ルオ・イーニン）。彼女は祖母の還暦祝いをきっかけに本邸に戻りかつての冤罪を晴らそうと動き始める。
そんな彼女を密かに助けてくれるのが同じく羅ルオ家の日陰者である異母兄・羅慎遠（ルオ・シェンユエン）。彼は侍女が生んだ子で族譜にさえ入れてもらえずにいたが、立派な正義感と才覚の持ち主で、命を落とした恩師の汚名をすすぐため秘密裏に行動していた……。
キャスト
ジャン・ワンイー
「柳舟恋記（りゅうしゅうれんき）～皇子とかりそめの花嫁～」「長相思」シリーズ「愛しているのに」
レン・ミン
「玉骨遥」 「孤城閉～仁宗、その愛と大義～」
ツーシャー
「馭鮫記」シリーズ 「美人骨」
ジャン・ヤオ
「夜明けの光 真実を知るその日まで」「キミだけのヒーローになりたい」
ルー・ファンシェン
「聴雪楼 愛と復讐の剣客」「花と将軍～Oh My General～」
スタッフ
原作：『首輔?成手册』 聞檀
演出：マイ・グアンジー 「恋狐妖伝～ファースト・ラブ～」「琉璃～めぐり逢う2人、封じられた愛～」
脚本：モー・イェンシャン 「白華の姫～失われた記憶と3つの愛～」、チュー・チー 「烟火人家（原題）、チウ・ティン 「四方館（原題）」
【配信開始日】
2026年3月15日（日）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/anneiroku?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/anneiroku?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国時代劇「安寧録～海棠に降る光～」のあらすじ
6歳の頃に父・羅成章（ルオ・チョンジャン）の悪賢い側妻・喬月嬋（チャオ・ユエチャン）に流産の責任を被せられ、嫡女でありながら別邸に追いやられた羅宜寧（ルオ・イーニン）。彼女は祖母の還暦祝いをきっかけに本邸に戻りかつての冤罪を晴らそうと動き始める。
そんな彼女を密かに助けてくれるのが同じく羅ルオ家の日陰者である異母兄・羅慎遠（ルオ・シェンユエン）。彼は侍女が生んだ子で族譜にさえ入れてもらえずにいたが、立派な正義感と才覚の持ち主で、命を落とした恩師の汚名をすすぐため秘密裏に行動していた……。
キャスト
ジャン・ワンイー
「柳舟恋記（りゅうしゅうれんき）～皇子とかりそめの花嫁～」「長相思」シリーズ「愛しているのに」
レン・ミン
「玉骨遥」 「孤城閉～仁宗、その愛と大義～」
ツーシャー
「馭鮫記」シリーズ 「美人骨」
ジャン・ヤオ
「夜明けの光 真実を知るその日まで」「キミだけのヒーローになりたい」
ルー・ファンシェン
「聴雪楼 愛と復讐の剣客」「花と将軍～Oh My General～」
スタッフ
原作：『首輔?成手册』 聞檀
演出：マイ・グアンジー 「恋狐妖伝～ファースト・ラブ～」「琉璃～めぐり逢う2人、封じられた愛～」
脚本：モー・イェンシャン 「白華の姫～失われた記憶と3つの愛～」、チュー・チー 「烟火人家（原題）、チウ・ティン 「四方館（原題）」
【配信開始日】
2026年3月15日（日）
【視聴ページ】
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【特集ページ】
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【配信形態】
単品レンタル
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