マンション・アパートのゴミ出しトラブル対策に ゴミ置き場専用AI防犯カメラ「ゴミ捨て番」をリリース／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手がける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也／本社：愛知県名古屋市）は、2026年3月16日（月）、マンション・アパートのゴミ出しトラブル対策に特化した、ゴミ置き場専用AI防犯カメラ「ゴミ捨て番」をリリースいたしました。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/ai/gimmick/gomisuteban.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260316
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344247/images/bodyimage1】
■ゴミ置き場のルール違反・不法投棄対策に、専用AI防犯カメラ「ゴミ捨て番」
「ゴミ出しの曜日を守らない住人がいる」
「規定時間以外にゴミが捨てられ、ゴミ置き場が散乱してしまう」
「住人以外の第三者がゴミを捨てていく」
このようなゴミ置き場に関するお悩みは、マンションオーナー様や管理組合の皆様から多く寄せられています。
「ゴミ捨て番」は、マンション・アパートなどのゴミ置き場で起こりがちなトラブル対策に特化した、ゴミ置き場専用のAI防犯カメラです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344247/images/bodyimage2】
■AI防犯カメラ「ゴミ捨て番」にできること
「ゴミ捨て番」は、従来の防犯カメラが持つ常時撮影・録画機能に加え、ゴミ出しルール違反をAIが検知し、音声や光で警告できるゴミ置き場専用のAI防犯カメラです。
マンションやアパートで決められたゴミ出しルールを守らない人に対して、その場で注意喚起を行い、トラブルの抑止につなげます。
1．ゴミ捨てルールを守らない人をAIが検知し、音声と光で警告
ルールで定められた曜日や時間外にゴミを捨てに来た人物をAIが検知し、音声と光で警告します。
その場で注意喚起ができるため、ルール違反の抑止に役立ちます。
2．常時撮影・録画に対応
防犯カメラとして、常時撮影・録画にも対応しています。
ゴミ置き場の状況を記録として残せるため、トラブル発生時の確認にも活用できます。
3．曜日・時間の設定が可能
警告を行う曜日や時間帯は、マンションやアパートごとのルールに合わせて設定できます。
決められた曜日・時間内にゴミ出しを行う住人には反応しないため、必要な場面だけで運用できます。
4．警告音声のカスタマイズに対応
警告時の音声内容は調整が可能です。
「短く端的に注意したい」「正しいゴミ出し曜日や時間を案内したい」など、ご要望に応じたカスタマイズに対応します。
5．スマホ通知にも対応（オプション）
オプションでスマホ通知機能にも対応しています。
時間外のゴミ出しをAIが検知した際、管理者（マンションオーナー・大家さんなど）へリアルタイムで通知することができます。
■夜間カラー撮影にも対応、400万画素の高性能AIカメラを採用
「ゴミ捨て番」には、400万画素の高画質に加え、AIスターライト技術による夜間カラー撮影に対応した高性能AIカメラを採用しています。
ゴミ漁りや不法投棄など、夜間に起こりやすいトラブルも鮮明な映像で記録できるため、状況確認やトラブル対策に活用できます。
防犯対策としてはもちろん、ゴミ置き場の運用管理をサポートするカメラとしても活用いただけます。
■導入前の無料現地調査・デモに対応
「ゴミ捨て番」の導入前には、防犯カメラのプロが無料で現地調査を行い、ゴミ置き場の状況や設置場所を確認したうえでご提案します。
▼詳細はこちら
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■ゴミ置き場のルール違反・不法投棄対策に、専用AI防犯カメラ「ゴミ捨て番」
「ゴミ出しの曜日を守らない住人がいる」
「規定時間以外にゴミが捨てられ、ゴミ置き場が散乱してしまう」
「住人以外の第三者がゴミを捨てていく」
このようなゴミ置き場に関するお悩みは、マンションオーナー様や管理組合の皆様から多く寄せられています。
「ゴミ捨て番」は、マンション・アパートなどのゴミ置き場で起こりがちなトラブル対策に特化した、ゴミ置き場専用のAI防犯カメラです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344247/images/bodyimage2】
■AI防犯カメラ「ゴミ捨て番」にできること
「ゴミ捨て番」は、従来の防犯カメラが持つ常時撮影・録画機能に加え、ゴミ出しルール違反をAIが検知し、音声や光で警告できるゴミ置き場専用のAI防犯カメラです。
マンションやアパートで決められたゴミ出しルールを守らない人に対して、その場で注意喚起を行い、トラブルの抑止につなげます。
1．ゴミ捨てルールを守らない人をAIが検知し、音声と光で警告
ルールで定められた曜日や時間外にゴミを捨てに来た人物をAIが検知し、音声と光で警告します。
その場で注意喚起ができるため、ルール違反の抑止に役立ちます。
2．常時撮影・録画に対応
防犯カメラとして、常時撮影・録画にも対応しています。
ゴミ置き場の状況を記録として残せるため、トラブル発生時の確認にも活用できます。
3．曜日・時間の設定が可能
警告を行う曜日や時間帯は、マンションやアパートごとのルールに合わせて設定できます。
決められた曜日・時間内にゴミ出しを行う住人には反応しないため、必要な場面だけで運用できます。
4．警告音声のカスタマイズに対応
警告時の音声内容は調整が可能です。
「短く端的に注意したい」「正しいゴミ出し曜日や時間を案内したい」など、ご要望に応じたカスタマイズに対応します。
5．スマホ通知にも対応（オプション）
オプションでスマホ通知機能にも対応しています。
時間外のゴミ出しをAIが検知した際、管理者（マンションオーナー・大家さんなど）へリアルタイムで通知することができます。
■夜間カラー撮影にも対応、400万画素の高性能AIカメラを採用
「ゴミ捨て番」には、400万画素の高画質に加え、AIスターライト技術による夜間カラー撮影に対応した高性能AIカメラを採用しています。
ゴミ漁りや不法投棄など、夜間に起こりやすいトラブルも鮮明な映像で記録できるため、状況確認やトラブル対策に活用できます。
防犯対策としてはもちろん、ゴミ置き場の運用管理をサポートするカメラとしても活用いただけます。
■導入前の無料現地調査・デモに対応
「ゴミ捨て番」の導入前には、防犯カメラのプロが無料で現地調査を行い、ゴミ置き場の状況や設置場所を確認したうえでご提案します。