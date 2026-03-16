レイコップ株式会社(本社：東京都千代田区、CEO：マイケル・リー)では、大人世代のためのウェルネスブランド「Dr.MiCHAEL(ドクターマイケル)」のブランドデビュー日、3月17日に制定した【Dr.MiCHAELと始めるスローエイジングの日】にちなんで、2026年3月16日(月)より、ブランドサポーター募集キャンペーンを開催いたします。





▼ブランドサポーター募集キャンペーン！

https://www.drmichael.jp/blogs/news/dr-michael_supporter20260317





ブランドサポーター募集





■大人世代のためのウェルネスブランド 「Dr.MiCHAEL(ドクターマイケル)」1周年

医師監修のウェルネスブランド「Dr.MiCHAEL(ドクターマイケル)」が目指す“スローエイジング”は、単なるアンチエイジングではありません。

100年時代と言われている今の時代、年齢を重ねることを否定するのではなく、慈しみ、豊かな時間として受け入れ、育てること。そして、10年後も自分らしく輝き続けるために、今からできる未来の自分のための健康を投資すること。

そして今回、ブランドデビュー1周年を記念し、「Dr.MiCHAELと一緒にスローエイジングはじめませんか？」と題し、ブランドサポーター募集キャンペーンを開催いたします。

詳細はコチラ

https://www.drmichael.jp/blogs/news/dr-michael_supporter20260317





3/17 Dr.MiCHAELとスローエイジングを始める日





■キャンペーン概要

キャンペーン｜Dr.MiCHAELブランドサポーター募集

・募集期間 ： 2026年3月16日(月)～2026年4月7日(火)

・応募条件 ： Dr.MiCHAEL製品と一緒に「スローエイジング」を広めてくれる方

A｜潤いケアset

リファイニングローション／モイスチャーバリアクリーム／

オプティマムビタミン

B｜バリアケアset

バリアクリーム／デューイUVプロテクター／ヴィーガンプロテイン

C｜艶肌ケアset

ピールトリートセラム／リジュブネイトクリーム／

グラスフェッドコラーゲンペプチド

・募集人数 ： 100名

・詳細ページ： https://www.drmichael.jp/blogs/news/dr-michael_supporter20260317





＊応募条件を満たした方の中から抽選で該当の製品をプレゼント。

＊当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

＊キャンペーン詳細については詳細ページをご確認ください。





ブランドサポーター募集

ドクターマイケルセット





■Beauty & Wellnessー時を慈しみ、美しさを育むー

Dr.MiCHAELが提唱する「スローエイジング」。年齢を重ねることを否定するのではなく、慈しみ、豊かな時間として受け入れながら、未来の健康をデザインするという新しい時代の美学。

年齢を隠すのではなく、育てる。専門的な視点で選び抜いた確かな成分を確かな量で届けること。

Dr.MiCHAELは、日々の生活を豊かにそして健康に、自分らしく、自立した人生の実現を支える存在に。





Dr.MiCHAEL公式サイト・オンラインストア： https://www.drmichael.jp/

Dr.マイケルのスローエイジングch ： https://www.youtube.com/@Dr.Michaelslowaging





ドクターマイケル





■Home Care ー医師の願いを、あなたの暮らしへー

病気を未然に防ぎ、健やかな毎日を送ってほしいという、ひとりの医師の切なる願いで生まれた「レイコップ」。

私たちの製品は単なる家電ではありません。

それは、住環境からアプローチする「予防医療」の具現化であり、家族みんなの健康を守るための新しい選択肢です。

清潔で安心できる住まいは、心と体の健康の基盤。専門家である医師の深い知恵と最新の技術力によって生まれる製品が、あなたとあなたの大切な家族が、毎日を笑顔で過ごせるよう健康的な環境づくりをサポートします。

レイコップは、これからも医療の専門家が考える「理想の暮らし」を、あなたの家へ届ける健康環境家電を生み続けていきます。





レイコップ





レイコップ公式サイト・オンラインストア： https://www.raycop.co.jp

レイコップ公式Amazon店 ： https://amazon.co.jp/raycop_japan

レイコップ公式楽天市場店 ： https://www.rakuten.ne.jp/gold/raycop/

レイコップ公式Yahoo!ショッピング ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/raycop/

レイコップYouTube ： https://www.youtube.com/user/raycopjp