株式会社サイバービジョンホスティング（本社：東京都港区、以下「当社」）は、GMOグローバルサイン株式会社（本社：東京都渋谷区）と共催で、無料オンラインセミナー「BIMI導入に向けて、DMARCポリシー引き上げの実践～Gmail規制強化と政府要請に対応～」を2026年3月18日（水）に開催いたします。2025年11月からGoogleおよびYahoo!でDMARC義務化が本格化し、金融庁・総務省による「p=reject」ポリシーの要請も進む中、メールが届かなくなるリスクに加え、生成AI悪用フィッシングの急増、開封率・CTR低下、ブランド保護不足といった課題が顕在化しています。本ウェビナーでは、SPF／DKIM／DMARCの基礎からDMARCポリシー（quarantine→reject）引き上げのポイントまで実践的に解説します。DMARC強化を基盤にBIMI（VMC）を活用し、受信トレイに企業ロゴを表示することで「ひとめで正しい送信元」を証明。これによりフィッシング対策、開封率・CV改善、顧客信頼向上を実現し、セキュリティとブランディングを両立できます。

■開催概要

- タイトル：BIMI導入に向けて、DMARCポリシー引き上げの実践～Gmail規制強化と政府要請に対応～- 日時：2026年3月18日（水）12:00～13:00- 形式：Zoomウェビナー（オンライン）- 参加費：無料- 対象：メールマーケティング・メルマガ運用・情報セキュリティに関わる方

■講演内容（予定）

- DMARCの基礎と導入ステップ（株式会社サイバービジョンホスティング）- ポリシー引上げ（p=none→quarantine/reject）の実務ポイント（株式会社サイバービジョンホスティング）- DMARCの最新事例（株式会社サイバービジョンホスティング）- BIMIおよび企業ロゴ所有証明書「VMC」を活用したロゴ表示の仕組みとメリットについて（GMOグローバルサイン株式会社）

■共催企業について

●GMOグローバルサイン株式会社SSLサーバ証明書やクライアント証明書、電子署名サービスを提供。国内外の企業・官公庁に高信頼な電子認証インフラを通じて安全なデジタル社会の実現に貢献。https://jp.globalsign.com/●株式会社サイバービジョンホスティングリスクマネジメントソリューション（RMS）事業部にて、DMARC・BIMI対応支援サービス「BrandKeeper」を展開。国内の金融機関やEC企業を中心に、なりすましメール対策を支援。https://brandkeeper.jp/

参加申し込み方法

以下フォームよりセミナーへの参加申し込みを行ってください。メールの信頼性を高め、ブランドを守る第一歩として、ぜひご参加ください。ご質問も歓迎しております！

注意事項

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※事業が競合する会社様のお申し込みの場合、参加をお断りさせていただく場合がございます。※当セミナーは企業のご担当者様を対象としています。 企業に所属されていない方のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

個人情報保護方針

「個人情報保護方針」に関する詳細につきましては、各社プライバシーポリシーをご参照ください。■株式会社サイバービジョンホスティングプライバシーポリシーhttps://www.cvh.jp/policy/index.html■GMOグローバルサイン株式会社プライバシーポリシーhttps://www.globalsign.co.jp/policy/privacy.html───────────────────────────────────■サービスサイト: https://brandkeeper.jp/■会社概要社名 ： 株式会社サイバービジョンホスティング所在地 ： 東京都港区三田1-2-22 東洋ビル8F設立 ： 2009年07月代表 ： 代表取締役 白山 久壽事業者番号： 一般第二種電気通信事業者 総務省届出番号 A-21-10690加入団体 ： フィッシング対策協議会 正会員■本件に関するお問合せ先：リスクマネジメントソリューション(RMS)事業部 TEL ：03-6732-5476E-MAIL：info@brandkeeper.jp───────────────────────────────────