【重要：報道時のご注意】※本リリース内の「腸活」という表現を引用される際は、必ず注釈2の定義を併記いただくか、独自の食生活提案である旨をご明記ください。効果効能を断定する表現での報道は、恐れ入りますがご遠慮いただけますようお願い申し上げます。

全国の企業、学校等で食事提供業務を行うシダックスコントラクトフードサービス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長:堤 祐輔、以下、SCF）は、2026年3月16日（月）～27日（金）の平日、JR大崎駅東口に位置する複合施設 ゲートシティ大崎（東京都品川区）の職域食堂（※1）「雨晴（あめはれ）食堂」にて、オイシックス・ラ・大地株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高島 宏平、以下、オイシックス）が展開するEC食品宅配サービス「Oisix」の「腸内環境ごはん」を期間限定で初提供します。春先の気候・新生活による体調の変化が気になるこの時期に合わせ、“Oisixの腸活（※2）”メニューで、働く皆様の食習慣の改善をサポートします。※1：複合オフィスビル内で働くさまざまな企業の社員をはじめ一般の方も利用できる飲食スペースのこと※2：Oisixの腸活とは、腸内細菌を考慮してさまざまな野菜や食材等を、日々の食事を通して腸に届けることを意味します

■季節の変わり目、新生活に。職域食堂で働く皆様の食習慣の改善を“Oisixの腸活（※2）”でサポート

3月下旬のこの時期は、季節の変わり目により寒暖差が大きく、4月からの新生活に向けた準備などで何かと忙しくなる時期です。心身ともに健やかなコンディションを保ちたいこの時期に合わせ、SCFとオイシックスが共同プロデュースし、2026年3月でオープン1周年を迎えた「雨晴食堂」において、働く皆様の食習慣の改善をサポートする企画を実施。「Oisix」の知見を活かしたメニュー提供を通じ、手軽で美味しい食習慣の改善を提案します。

■腸内細菌研究の専門家監修メニューを初提供。「かさましベジごはん」復活も

本企画では、腸内細菌研究の専門家監修のもと、5種類以上の野菜と腸内細菌に考慮した食材を使用した「腸内環境ごはん」を、平日2週間、週替わりで提供します。併せて、ご飯の量を維持しながら野菜でボリュームと栄養をプラスし、2025年5月の実施時にも好評を博した「かさましベジごはん」を再提供します。また、人気のサラダバーでは、きのこなどの食物繊維が豊富な野菜を用意するなど、店舗全体で腸内環境を意識した取り組みを推進します。「雨晴食堂」は、今後も日々の食事提供を通じてお客様一人ひとりの健やかな食生活をサポートする拠点となることを目指してまいります。

雨晴食堂「腸内環境ごはん」提供 概要

■店舗名称雨晴食堂 -AMEHARE Shokudo-■住所東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエスト3F■アクセスJR大崎駅南改札口徒歩3分（大崎駅から239m）■TEL03-3779-2575■営業時間ランチ：11:30～14:00（LO13:30）ディナー：17:30～22:00（LO21:30）■定休日土・日・祝日■席数286席■提供メニュー／期間①「チキンときのこの濃厚トマトクリーム煮」期間：2026年3月16日（月）～19日（木）提供ほろっとチキンをアーモンドミルクの甘みでコクを出したトマトクリーム仕立てにしました。きのこで食物繊維をプラスした、しっかり食べてお腹に優しいメニューです。

②「野菜たっぷり！辛旨麻婆なす」期間：2026年3月23日（月）～27日（金）提供お腹に嬉しい食材をたっぷり使った“Oisixの腸活（※2）”メニュー。なすのとろりとした食感とコク旨そぼろが美味しい麻婆炒めで、ごはんがすすみます。

■その他施策・「かさましベジごはん」期間：2026年3月16日（月）～27日（金）提供 ※平日2025年5月に提供した「かさましベジごはん」を再提供。ランチタイムに定食メニューのごはんを「かさましベジごはん」「白ごはん」のいずれかから選べます。カット時に出る端材やふぞろいの野菜を炊き込み、美味しくフードロス削減にもつなげてまいります。

・雨晴食堂の人気メニュー「Oisixサラダバーランチ」に、きのこなど“Oisixの腸活（※2）”を意識したメニューを提供期間：2026年3月16日（月）～27日（金）提供 ※平日

会社概要

■シダックスコントラクトフードサービス株式会社について1959年、東京都調布市の企業（工場）での給食事業（フードサービス事業）で創業。翌1960年に法人化。以来65年以上にわたり、全国の企業、寮、工場、アスリート施設、キャンパス（大学・高校）、技術センター・研究所など幅広い分野で食事提供業務を展開。 1974 年には、東京・新宿の高層ビル・住友ビル内において、国内初となる高層ビルカフェテリア方式の職域食堂の受託運営を実施。約1,000カ所以上に及ぶ店舗・施設において、「安心・安全」で、健康に配慮した美味しい食事の提供を行っています（2026年3月現在）。■オイシックス・ラ・大地株式会社について オイシックス・ラ・大地株式会社は、「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」の国内主要ブランドを通じ、安心・安全に配慮した農産物、ミールキットなどの定期宅配サービスを提供しています。子会社に、事業所、学校などで給食事業を展開する「シダックスコントラクトフードサービス」、病院、高齢者施設、保育園、幼稚園などで給食事業を展開する「シダックスフードサービス」、買い物困難者向け移動スーパー「とくし丸」、米国でプラントベース食材のミールキットを展開する「Purple Carrot」などがあり、食の社会課題を解決するサービスを広げています。また、「サステナブルリテール」（持続可能型小売業）としてSDGsに取り組み、サブスクリプションモデルによる受注予測や、ふぞろい品の積極活用、家庭での食品廃棄が削減できるミールキットなどを通じ、畑から食卓まで、サプライチェーン全体でフードロスゼロを目指しています。