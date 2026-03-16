琵琶湖汽船株式会社（本社：滋賀県大津市浜大津、代表取締役社長：金澤一徳）は、映画『国宝』と滋賀県を含む3地域が「第16回ロケーションジャパン大賞」にてグランプリを受賞したことを祝し、2026年3月20日（金・祝）～5月31日（日）の期間、「ミシガンクルーズ春の区間乗船キャンペーン」を実施いたします。 本キャンペーンでは、ミシガンクルーズの「大津港～柳が崎湖畔公園港」を区間乗船されるお客様を対象に、びわ湖大津館をモチーフにした「オリジナルしおり」と、映画『国宝』滋賀ロケ地マップ（びわ湖大津館建築バージョン）を配布いたします。映画のロケ地となったびわ湖大津館へ、ミシガンクルーズでもアクセスできることを広く知っていただくため、昨年秋に好評を博した同キャンペーンを、このたび再実施することとなりました。 現在、びわ湖大津館では、館内に映画『国宝』の特別パネルや垂幕などが特別展示されており、映画公開以降、多くのファンの皆さまがご来館されています。 また、びわ湖大津館に隣接する湖畔のイングリッシュガーデンでは、これからの季節、チューリップやバラをはじめとした春の愛らしい花々をお楽しみいただけます。 ぜひこの機会に、ミシガンに乗って、春のびわ湖大津館へお出かけしてみませんか。

＜キャンペーン概要＞

実施期間

2026年3月20日（金・祝）～5月31日（日）※キャンペーン期間中に映画の公開が終了となった場合は、その時点で当キャンペーンも終了いたします。

対象者

期間中、ミシガンクルーズ「大津港～柳が崎湖畔公園港」を区間乗船される個人のお客様（ツアー、団体様除く）

＜運航ダイヤ＞【区間乗船は、お電話による事前予約が必要です】①大津港13:00発→柳が崎湖畔公園港13:20着（20分間クルーズ）②大津港15:00発→柳が崎湖畔公園港15:20着（20分間クルーズ）③柳が崎湖畔公園港13:20発→大津港14:30着（70分間クルーズ）④柳が崎湖畔公園港15:20発→大津港16:00着（40分間クルーズ）＜区間料金＞①②大津港→柳が崎湖畔公園港大人800円、小学生400円（3月31日（火）まで）大人900円、小学生500円（4月1日（水）より）③④柳が崎湖畔公園港→大津港大人2,460円、小学生1,230円（3月31日（火）まで）大人2,600円、小学生1,300円（4月1日（水）より）＜③④は船内でライブショーもご覧いただけます＞

＜モデルコース1＞

京阪電車「びわ湖浜大津」駅下車…（徒歩約3分）…大津港13:00～（ミシガンクルーズ）～柳が崎湖畔公園港13:20…びわ湖大津館＆イングリッシュガーデン見学（約90分）…JR湖西線「大津京」駅へ（徒歩約20分、タクシー約5分）

＜モデルコース2＞

午前中／近江神宮参拝…（徒歩約20分、タクシー約5分）…びわ湖大津館ランチ＆イングリッシュガーデン見学（約120分）…柳が崎湖畔公園港15:20～（ミシガンクルーズ）～大津港16:00…JR琵琶湖線「大津」駅へ（徒歩約20分、タクシー約5分）

配付内容

・びわ湖大津館モチーフのオリジナルしおり・映画『国宝』滋賀ロケ地マップ（びわ湖大津館建築バージョン） をお一人様につき1セットお配りします。

大津港までのアクセス

京阪・びわ湖浜大津駅より徒歩約3分、JR大津駅よりバス約5分（浜大津バス停下車）

柳が崎湖畔公園港までのアクセス

JR大津京駅、京阪・近江神宮前駅から徒歩約20分（びわ湖大津館）

備考

※周遊コース（大津港発着便、柳が崎湖畔公園港発着便）でのご乗船はキャンペーンの対象外となります。※強風や荒天の場合、柳が崎湖畔公園港への着船が難しい場合があります。その場合は、料金払い戻しとなりますが、びわ湖大津館（または大津港）への代替えアクセスに係る費用はお客様負担となりますので、あらかじめご了承ください。※しおりとマップは、チケット窓口にて、乗船券と一緒にお渡しします。

ご予約・お問い合わせ

琵琶湖汽船㈱ 予約センター TEL 077-524-5000（9:00-17:00）

【びわ湖大津館について】

びわ湖大津館は、昭和9年に滋賀県初の国際観光ホテルとして誕生した旧琵琶湖ホテルの建物を、当時の姿そのままに復元・改修した大津市の公共施設です。昭和天皇やヘレン・ケラー、川端康成など、国内外の著名人を迎えた「湖国の迎賓館」として知られています。現在は、大津市指定有形文化財として保存され、館内には会議室、市民ギャラリー、レストランを併設。隣接するイングリッシュガーデンでは、四季折々の草花が楽しめます。https://www.biwako-otsukan.jp/

＜イングリッシュガーデン＞

★春の開催イベント★

「桜＆チューリップフェア」2026年3月28日（土）～4月12日（日）「ヘレンケラー桜」や１万球のチューリップなど色とりどりの花とイベントを楽しめます。「びわ湖大津館 春のローズフェスタ」2026年5月中旬～6月中旬予定県下最大級300種3000株のバラが咲き誇ります。バラ苗や園芸資材の販売やガーデン音楽会など楽しいイベントも！

【ミシガンクルーズについて】

赤いパドルが目印の「外輪船ミシガン」は、びわ湖を代表する大型観光船です。1982年に就航以来、これまでに延べ900万人以上の方にご乗船いただいております。最上階デッキからは、びわ湖南部の美しい景色や比叡山・坂本の街並みをご覧いただけます。また、レストランシップとして軽食から本格的なお料理まで楽しめるだけでなく、音楽ライブや観光案内も楽しむことができるエンターテイメントクルーズ船です。旅客定員:787名、全長:59.0m、幅:11.7m、総トン数:1045.61トン進水年月:1982年4月 https://www.biwakokisen.co.jp/cruise/michigan/

※画像はすべてイメージです。※料金はすべて税込表記です。

https://newscast.jp/attachments/VRANURzFlSSmnYwzjPb8.pdf