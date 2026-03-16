株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、3月27日(金)、DJ DANBOプロデュースの『DRIP』にスペシャルゲストとして『Watson』が出演いたします。

◇DRIP◇

-毎週金曜日開催-SP GUEST LIVE：Watson“SOUL QUAKE 3 CLUB TOUR 2026”MUSIC BY：DJ DANBODIRECTED BY：DJ TASKDJ’s：DJ 2FLii / DJ Lu-Q日程：2026年3月27日 金曜日時間：OPEN 21:00場所：epica OKINAWA

＜DJ DANBO プロフィール＞

約20年のキャリアから構成されるグルーヴ。オープンフォーマットスタイルで特にHIP HOPを得意とし、フロアを見極めラテンミュージックやアフロビーツ、ダンスホールにハウスへの展開は全てのオーディエンスを魅了する。これまでに10ヵ国以上でツアーを組み世界を見て来たからこそ出来る技、一度彼に引き込まれるとフロアから離れる事が出来ない。『無名の実力者』の異名を持ち、国内トップクラスのDJ勢からの支持が高いDJ DANBOのプレイを是非現場で体感して欲しい。Instagram：https://www.instagram.com/djdanbo

＜Watson プロフィール＞

徳島県小松島市出身、2000年生まれのラッパー。2021年頃から本格的に活動を開始し、瞬く間にトップゾーンへと駆け上がった。2026年、待望の3rdアルバム『Soul Quake 3』をリリース。同年3月には初の日本武道館単独公演を開催した。 Instagram：https://www.instagram.com/imwatson_soul

＜リリース情報＞

アーティスト：Watsonアルバムタイトル：Soul Quake 3配信開始日：2026年2月25日TRACK LIST：１. Intro “Soul Quake”２. MOTO feat. guca owl３. 知った。 feat. IO４. スーパーレア feat. 仙人掌, Daichi Yamamoto５. Money Money feat. Jin Dogg, ANARCHY６. Koshy Freestyle feat. DADA, C.O.S.A.７.Fashion Week feat. Benjazzy８.Keep Going feat. WILYWNKA９.今日という日は feat. T-Pablow１０. Real Love＜配信リンク＞https://imwatson.lnk.to/SoulQuake3＜公式YouTube＞https://youtube.com/@imwatson6543

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