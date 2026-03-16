淡路島西海岸シーサイドモール「Ladybird Road」では、万博の感動と余韻を味わえるイベント「アフター万博 in Ladybird Road」を3月20日（金・祝）から3月22日（日）までの3日間限定で開催いたします。

本イベントでは、大阪・関西万博のパビリオン「PASONA NATUREVERSE」で人気を博したコンテンツが集結し、世代を問わず楽しめる企画を用意。なかでも注目は、同パビリオンで提供し、好評を博したヴィーガンジェラート。植物由来の素材にこだわりながら、コクと満足感を両立したジェラートを、淡路島の海風を感じるロケーションでゆっくりとご堪能いただけます。

また、期間限定でオープンしている「PASONA NATUREVERSEショップ」では、パビリオンで展示していたアンモナイトの化石の一種「アンモライト」を、3月21日（土）の1日限定で特別展示。化石化する過程で地層中の炭酸カルシウムなどの鉱物が入り込むことで生まれた、宝石のように鮮やかな輝きを間近でご覧いただけます。さらに、実際にパビリオンで出店していたキッチンカーに乗り込み、スタッフになりきって写真撮影ができるフォトスポットも登場。お子さま連れのファミリーやご友人 同士で、万博気分を味わえる思い出の一枚を撮影いただけます。

そのほか、アートカフェ「ART CAFETTA AWAJISHIMA」による、淡路島の流木を使ったキーホルダーづくりのワークショップを芝生エリアで実施。自然素材に触れながら、世界に一つだけのオリジナルアイテムづくりをお楽しみいただけます。さらに、同店舗では、淡路島産いちごのジャムを贅沢に忍ばせた特別仕様のオーストラリア伝統菓子「ラミントン」もイートイン・テイクアウトの両方で提供しています。

万博の空気感を淡路島でもう一度味わえる3日間。春休みの思い出づくりに、ぜひ「アフター万博 in Ladybird Road」へお越しください。

■『アフター万博 in Ladybird Road』概要

開催日：3月20日（金・祝）～３月22日（日）内容：〈PASONA NATUREVERSEショップ〉・「アンモライト」の展示 ※3月21日（土）のみ〈芝生エリア〉・キッチンカーのフォトスポットパビリオン出店時のキッチンカーに乗り込んで撮影ができるフォトスポット ・ワークショップ／600円（税込）淡路島の流木を使用した、世界に一つだけのキーホルダーづくり〈VIE CHOCOLAT〉・ヴィーガンジェラート ※22日（日）以降も提供オーツミルク／500円（税込）

〈ART CAFETTA AWAJISHIMA〉・ラミントン／600円（税込）淡路島産いちごのジャムを重ねた、キューブ型のオーストラリアの伝統菓子 ・ラミントン＋淡路島ラテセット／1,260円（税込）世界No.1バリスタが監修した淡路島牛乳を使用したラテとのセット

場所：兵庫県淡路市野島轟木95-7（シーサイドモール「Ladybird Road」）営業時間：店舗により異なります（季節・天候により変更の可能性有）定休日：店舗により異なります備考：上記内容は現時点のものであり、予告なく変更となる場合がございます。お問合せ：Tel 0799-64-7530（Ladybird Road事務局）

【参考】期間限定『PASONA NATUREVERSE SHOP』

日本国際博覧会（大阪・関西万博）において、「いのち、ありがとう」をコンセプトに、出展したパビリオン「PASONA NATUREVERSE」にて、好評を博した公式グッズやフード約130点を販売するオフィシャルストア「PASONA NATUREVERSE SHOP」が、2月に「Ladybird Road」内にオープン。また、「PASONA NATUREVERSE」内で特別展示をしていた直径約40cmの「アンモナイト」をはじめ、アテンダントが着用していた「パビリオンユニフォーム」の展示および試着体験、パビリオンスタンプの設置など、“アフター万博”としてパビリオンの世界観もお楽しみいただけます。

https://www.awaji-chefgarden.com/ladybirdroad